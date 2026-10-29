Заказчик отказался списать неустойку по 44-ФЗ: как вернуть штрафы и взыскать убытки

Государственный заказчик отказался списать неустойку по Постановлению № 783 и получил деньги по независимой гарантии? Разбираем, когда списание штрафов и пеней обязательно, как вернуть удержанные суммы и взыскать убытки с заказчика.

Государственный контракт исполнен, товар поставлен или работы завершены, но заказчик продолжает требовать неустойку за нарушение сроков. Иногда он не ограничивается претензией: обращается в банк за выплатой по независимой гарантии, после чего исполнитель вынужден возмещать банку перечисленные деньги.

Однако заказчик не всегда вправе взыскивать начисленные штрафы и пени, даже если нарушение контракта действительно было.

В определенных случаях Постановление Правительства РФ от 4 июля 2018 года № 783 обязывает заказчика списать неустойку. А если вместо списания заказчик получил деньги по гарантии, у исполнителя могут возникнуть основания для взыскания убытков.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, оспаривание штрафов и пеней по 44-ФЗ, взыскание убытков с государственных и муниципальных заказчиков.

Когда заказчик обязан списать неустойку по 44-ФЗ

Правила № 783 предусматривают обязательное списание начисленных и неуплаченных штрафов и пеней при соблюдении установленных условий.

Одно из оснований предусмотрено подпунктом «а» пункта 3 Правил:

обязательства по контракту исполнены полностью;

общая сумма начисленных и неуплаченных санкций не превышает 5% цены контракта;

отсутствуют обстоятельства, исключающие применение соответствующего порядка списания.

При выполнении этих условий списание является обязанностью заказчика, а не его правом по собственному усмотрению.

Это подтверждено судебной практикой, включая определение Верховного суда РФ от 2 октября 2026 года № 301-ЭС26-9982.

Как суды взыскали с заказчика 688 тысяч рублей

Предприниматель исполнила семь муниципальных контрактов на передачу квартир, однако допустила нарушение сроков.

Заказчик начислил пени на общую сумму 688 275 рублей.

Исполнитель потребовала списать санкции по Правилам № 783, поскольку обязательства были полностью исполнены, а размер неустойки по каждому контракту не превышал 5% его цены.

Администрация отказалась. По мнению заказчика, правила списания не распространялись на контракты, заключенные в 2022 году.

Затем заказчик обратился в банк и получил выплату по независимым гарантиям. Предприниматель возместила эти суммы банку и предъявила иск о взыскании убытков.

Суды взыскали с администрации все 688 275 рублей.

Они установили, что заказчик должен был списать неустойку, а вместо этого получил гарантийную выплату, расходы по которой в итоге понес исполнитель.

Верховный суд не нашел оснований для передачи жалобы администрации на рассмотрение экономической коллегии.

Можно ли списать пени по контрактам 2022 года

Да, если соблюдены условия применимых Правил № 783.

В рассмотренном споре заказчик пытался связать право на списание с годом заключения и исполнения контракта.

Однако суды указали, что редакция Правил, действовавшая с 2022 года, не предусматривала соответствующего ограничения.

Сам по себе год заключения контракта не является основанием для отказа в списании неустойки.

При этом необходимо учитывать редакцию Правил, применимую к конкретным обстоятельствам. Законодательство о государственных закупках и порядок списания санкций изменяются.

Нужно ли доказывать влияние санкций на исполнение контракта

Нет, если исполнитель требует списания по подпункту «а» пункта 3 Правил № 783.

Верховный суд отдельно разъяснил, что основание для списания неустойки в пределах 5% цены контракта распространяется на все категории исполнителей при выполнении предусмотренных условий.

Доказывать, что иностранные санкции помешали исполнению обязательств, в данном случае не требуется.

Это другой механизм списания, предусмотренный отдельным подпунктом Правил.

Поэтому отказ заказчика со ссылкой на отсутствие доказательств влияния санкционных ограничений необходимо оценивать с учетом того, по какому именно основанию исполнитель просит списать неустойку.

Как рассчитать 5% для списания неустойки

Для применения рассматриваемого основания важно правильно определить размер санкций по конкретному контракту.

Например:

Цена контракта 5% цены Начисленные пени 2 млн ₽ 100 000 ₽ 75 000 ₽ 5 млн ₽ 250 000 ₽ 240 000 ₽ 10 млн ₽ 500 000 ₽ 520 000 ₽

В первых двух примерах размер неустойки укладывается в установленный предел. В третьем основание для полного списания по подпункту «а» пункта 3 не применяется, хотя необходимо проверить другие положения Правил.

Если контрактов несколько, расчет производится применительно к каждому из них, а не путем простого сопоставления всех санкций с общей стоимостью закупок.

Что делать, если заказчик отказал в списании штрафов и пеней

Исполнителю следует направить мотивированное требование о списании неустойки по Постановлению № 783.

К нему целесообразно приложить:

Государственный или муниципальный контракт. Акты приемки и документы о полном исполнении. Расчет начисленной неустойки. Расчет ее процентного отношения к цене контракта. Переписку с заказчиком. Документы о наличии оснований для списания.

Если заказчик отказывает, нужно получить письменное обоснование и проверить его соответствие Правилам.

Само по себе наличие просрочки не освобождает заказчика от обязанности применить установленный порядок списания.

Можно ли взыскать деньги, полученные заказчиком по независимой гарантии

Да, при наличии необходимых оснований.

Независимая гарантия представляет собой самостоятельное обязательство банка перед бенефициаром. Поэтому банк может произвести выплату по требованию заказчика, даже если между заказчиком и исполнителем существует спор о правомерности начисленной неустойки.

Но это не означает, что заказчик во всех случаях вправе окончательно сохранить полученные деньги.

Если санкции подлежали обязательному списанию, а исполнитель вследствие обращения заказчика по гарантии понес расходы, может возникнуть требование о возмещении убытков.

Именно такую правовую конструкцию поддержали суды в рассмотренном деле.

Какие убытки можно взыскать с государственного заказчика

В первую очередь необходимо подтвердить фактические имущественные потери.

Например, исполнитель должен представить:

требование заказчика к банку;

документы о выплате по независимой гарантии;

требование банка к исполнителю;

документы о возмещении банку выплаченной суммы;

доказательства того, что неустойка подлежала списанию.

В споре о взыскании убытков по статьям 15 и 393 ГК РФ важна причинная связь.

Заказчик неправомерно отказал в списании → получил деньги по гарантии → исполнитель возместил выплату банку → возникли документально подтвержденные убытки.

При таком развитии событий исполнителю необходимо доказывать не только неправомерность отказа, но и размер фактически понесенных расходов.

Можно ли добиться списания неустойки без суда

Да. Если условия Правил № 783 соблюдены, исполнитель вправе обратиться непосредственно к заказчику с требованием о списании.

Не стоит ждать, пока заказчик предъявит иск или потребует выплату по гарантии.

Особенно важно действовать оперативно, если срок действия обеспечения еще не закончился и существует риск обращения заказчика в банк.

Если между сторонами возник спор о факте полного исполнения или размере санкций, его необходимо разрешить документально.

Как защитить исполнителя по государственному контракту

Судебная практика 2026 года показывает, что отказ заказчика списать неустойку может привести к самостоятельной имущественной ответственности.

Исполнителю важно проверить три обстоятельства:

Контракт исполнен полностью → сумма начисленных и неуплаченных штрафов и пеней не превышает 5% цены контракта → отсутствуют предусмотренные Правилами препятствия для списания.

Если условия соблюдены, заказчик не вправе произвольно отказывать в применении Постановления № 783.

А если он уже получил деньги по независимой гарантии и исполнитель возместил эту сумму банку, необходимо оценить перспективы взыскания убытков с заказчика через арбитражный суд.

Рассмотренное дело подтверждает: даже фактически допущенная просрочка не всегда дает государственному заказчику право сохранить начисленную неустойку.

Судебная практика: Определение Верховного суда РФ от 02.10.2026 № 301-ЭС26-9982 по делу № А11-14737/2023. Практика применения Правил № 783 продолжает развиваться, поэтому при подготовке требований важно учитывать действующую редакцию законодательства и актуальные судебные решения.