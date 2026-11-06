Сотрудник критикует компанию в интернете: как работодателю защитить репутацию и не нарушить Трудовой кодекс

Негативный отзыв сотрудника способен вызвать для бизнеса серьезные последствия. Особенно если публикацию распространяют клиенты, обсуждают деловые партнеры или используют конкуренты.

Реакция руководства нередко оказывается эмоциональной. Работника вызывают для объяснений, требуют удалить пост и предлагают написать заявление об увольнении.

Однако именно поспешные действия работодателя иногда превращают репутационный конфликт в судебный спор.

Сотрудник может оспорить взыскание, добиться восстановления на работе и потребовать компенсацию.

Чтобы защитить компанию, необходимо определить не то, насколько неприятна публикация, а какие конкретные обязанности нарушил ее автор и допускает ли закон применение дисциплинарного взыскания.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и иных судебных спорах, сопровождаю конфликты с работниками, защиту деловой репутации организаций и вопросы ответственности руководителей.