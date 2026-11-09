Сотрудник выложил документы компании в интернет: когда можно уволить за разглашение коммерческой тайны

Сотрудник размещает в социальных сетях фотографии рабочих документов или пересылает конфиденциальные файлы на личный электронный адрес. Руководство обнаруживает утечку и принимает решение об увольнении.
Однако даже очевидное распространение внутренней информации не всегда позволяет законно расторгнуть трудовой договор.
Работодателю необходимо доказать, что сведения охранялись законом, сотрудник обязан был сохранять их конфиденциальность и именно он допустил разглашение.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в судебных спорах, включая корпоративные конфликты и защиту имущественных интересов компаний. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.
За какие публикации сотрудника можно уволить
Подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ позволяет уволить работника за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной ему при исполнении трудовых обязанностей.
Например, речь может идти о раскрытии коммерческой тайны, персональных данных другого работника или иной охраняемой законом информации.
При этом не каждый внутренний документ автоматически является коммерческой тайной.
Компания должна установить соответствующий режим защиты информации согласно Федеральному закону № 98-ФЗ.
Какие доказательства необходимы работодателю
Документ
Что подтверждает
Положение о коммерческой тайне
Какие сведения охраняются
Лист ознакомления
Работник знал о своих обязанностях
Трудовой договор
Обязанность сохранять конфиденциальность
Скриншоты или нотариальный протокол
Содержание публикации
Служебная проверка
Обстоятельства предполагаемой утечки
Технические журналы доступа
Возможную связь действий с сотрудником
Особенно важно доказать авторство публикации или факт передачи информации третьим лицам.
Наличие у сотрудника доступа к документам само по себе не подтверждает, что именно он допустил утечку.
Можно ли уволить сразу после обнаружения публикации
Увольнение за разглашение тайны является дисциплинарным взысканием.
Поэтому необходимо соблюдать статью 193 ТК РФ.
Работодатель обязан затребовать письменные объяснения, предоставить для их подготовки два рабочих дня и оценить все обстоятельства нарушения.
Также необходимо соблюдать сроки применения взыскания.
Даже при наличии оснований для увольнения процессуальные ошибки могут привести к восстановлению сотрудника на работе.
Что говорит судебная практика
В Определении от 18.07.2024 № 2045-О Конституционный суд РФ подтвердил, что для увольнения за разглашение коммерческой тайны работодателю не требуется предварительно получать обвинительный приговор по уголовному делу.
Но это не освобождает компанию от обязанности самостоятельно доказать дисциплинарный проступок.
Пункт 43 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 также возлагает на работодателя обязанность подтвердить охраняемый характер сведений, связь их получения с работой и обязанность сотрудника не разглашать информацию.
Как избежать незаконного увольнения
До принятия решения необходимо проверить наличие режима конфиденциальности, доказательства фактического распространения сведений и соблюдение процедуры.
Если организация заранее не определила перечень коммерческой тайны и не ознакомила работника с соответствующими требованиями, защитить увольнение в суде будет значительно сложнее.
Вывод: при утечке информации работодателю важно не только оперативно остановить распространение документов, но и доказать каждое юридическое основание дисциплинарной ответственности. Одного факта появления файла в интернете недостаточно.
Правовая основа: статьи 81, 192 и 193 ТК РФ, Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Постановление Пленума ВС РФ № 2 от 17.03.2004.
Судебная практика продолжает развиваться. Законность увольнения зависит от обстоятельств конкретного нарушения.