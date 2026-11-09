Сотрудник выложил документы компании в интернет: когда можно уволить за разглашение коммерческой тайны

Сотрудник размещает в социальных сетях фотографии рабочих документов или пересылает конфиденциальные файлы на личный электронный адрес. Руководство обнаруживает утечку и принимает решение об увольнении.

Однако даже очевидное распространение внутренней информации не всегда позволяет законно расторгнуть трудовой договор.

Работодателю необходимо доказать, что сведения охранялись законом, сотрудник обязан был сохранять их конфиденциальность и именно он допустил разглашение.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в судебных спорах, включая корпоративные конфликты и защиту имущественных интересов компаний. В моей практике удалось добиться снижения налоговых доначислений более чем на 170 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.