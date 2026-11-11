Продавец скрыл незаконную реконструкцию здания: как покупателю вернуть деньги и защитить недвижимость

Предприниматель купил коммерческое здание за 45 млн рублей. Сделку зарегистрировали, помещение передали по акту, а покупатель приступил к ремонту.

Через несколько месяцев выяснилось, что дополнительный этаж, увеличивший полезную площадь здания, возведен без необходимых разрешений.

Теперь администрация требует устранить нарушение, а продавец отказывается возвращать деньги, ссылаясь на то, что покупатель осмотрел объект перед сделкой.

Возникают два самостоятельных вопроса: можно ли сохранить здание и кто должен нести финансовые последствия незаконной реконструкции?

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, земельных и имущественных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.