Продавец скрыл незаконную реконструкцию здания: как покупателю вернуть деньги и защитить недвижимость

Предприниматель купил коммерческое здание за 45 млн рублей. Сделку зарегистрировали, помещение передали по акту, а покупатель приступил к ремонту.
Через несколько месяцев выяснилось, что дополнительный этаж, увеличивший полезную площадь здания, возведен без необходимых разрешений.
Теперь администрация требует устранить нарушение, а продавец отказывается возвращать деньги, ссылаясь на то, что покупатель осмотрел объект перед сделкой.
Возникают два самостоятельных вопроса: можно ли сохранить здание и кто должен нести финансовые последствия незаконной реконструкции?
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, земельных и имущественных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей и защиты руководителя от взыскания 40 млн рублей.
Почему зарегистрированное здание может оказаться проблемным
Запись в ЕГРН подтверждает государственную регистрацию права, но не исключает нарушений, допущенных при строительстве или реконструкции.
Например, собственник мог оборудовать дополнительный этаж, расширить подвал или пристроить помещение без необходимых согласований.
Позднее недвижимость продается, а нарушения обнаруживаются уже у нового владельца.
В соответствии со статьей 222 ГК РФ при наличии предусмотренных законом оснований может возникнуть требование о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.
При этом необходимо отличать самовольную реконструкцию от иных строительных нарушений. Не каждое изменение помещения позволяет применять статью 222 ГК РФ.
Может ли покупатель потребовать уменьшить цену недвижимости
Да, при наличии предусмотренных законом оснований.
Если приобретенный объект не соответствует согласованным характеристикам или имеет недостатки, о которых покупатель не был предупрежден, возможно применение статьи 475 ГК РФ с учетом особенностей продажи недвижимости.
Например, покупатель заплатил за здание площадью 800 кв. м, но использование 150 кв. м оказалось невозможным из-за незаконной реконструкции.
В этом случае необходимо установить, насколько выявленный недостаток влияет на стоимость и пригодность объекта для предусмотренного договором использования.
В зависимости от обстоятельств могут рассматриваться требования о соразмерном уменьшении покупной цены, устранении недостатков или возмещении соответствующих расходов.
Размер требований должен подтверждаться доказательствами, а не определяться произвольным вычитанием стоимости спорных квадратных метров.
Когда можно взыскать убытки с продавца
Особое значение имеют сведения, которые продавец предоставил при заключении договора.
Например, в договор включено условие о том, что все реконструкции выполнены законно, необходимые разрешения получены, а претензии государственных органов отсутствуют.
Если эти заверения оказались недостоверными, покупатель может использовать статью 431.2 ГК РФ.
Обстоятельство
Возможный способ защиты
Продавец гарантировал законность реконструкции
Требования в связи с недостоверными заверениями
Выявлены существенные недостатки объекта
Применение статей 475 и 557 ГК РФ
Покупатель понес расходы на устранение нарушений
Взыскание доказанных расходов при наличии оснований
Объект частично утратил полезную площадь
Требование об уменьшении цены при наличии условий закона
Использование недвижимости стало невозможным
Оценка оснований для отказа от договора и возврата денег
При этом покупателю необходимо доказать обстоятельства нарушения и обосновать выбранный способ защиты.
Что делать, если администрация уже требует демонтировать пристройку
Не следует сразу соглашаться на полный снос.
Сначала необходимо установить, какие именно работы признаются незаконными и можно ли устранить нарушения без уничтожения всего объекта.
В отдельных случаях требуется строительно-техническая экспертиза.
Она может установить, затрагивает ли реконструкция несущие конструкции, соответствует ли объект требованиям безопасности и какие работы необходимы для устранения нарушений.
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12.12.2023 № 44 предусматривает необходимость оценки возможности приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями.
Если нарушение устранимо, следует исследовать менее обременительный способ защиты, чем полный снос здания.
Может ли продавец ссылаться на то, что покупатель осмотрел помещение
Может, но такой довод не всегда освобождает его от ответственности.
Факт осмотра подтверждает возможность оценить видимое состояние объекта.
Однако покупатель не обязательно может определить отсутствие разрешений или нарушение градостроительных требований исключительно при визуальном обследовании.
Особенно если продавец прямо подтвердил законность произведенной реконструкции.
В судебном споре необходимо установить, какие сведения были доступны покупателю, что сообщил продавец и какие характеристики объекта согласовали стороны.
Существенное значение имеют договор, переписка, технические документы и результаты преддоговорной проверки.
Какие доказательства подготовить для суда
Покупателю рекомендуется собрать документы, подтверждающие фактические характеристики недвижимости и обстоятельства ее приобретения.
Прежде всего это договор купли-продажи, передаточный акт, документы об оплате и сведения о состоянии объекта на дату сделки.
Также важны техническая документация, документы о реконструкции, переписка с продавцом и материалы проверки администрации.
Если заявлено требование об уменьшении цены, потребуется обоснование влияния выявленных нарушений на стоимость недвижимости.
При взыскании расходов необходимо подтвердить их необходимость, размер и связь с нарушением.
Отдельно важно зафиксировать, какие недостатки существовали до передачи объекта покупателю.
Что говорит судебная практика
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12.12.2023 № 44 разграничивает последствия самовольного строительства и основания защиты лиц, приобретших соответствующие объекты.
В частности, пункт 35 предусматривает возможность защиты имущественных интересов приобретателя, столкнувшегося с последствиями самовольного строительства, с учетом предусмотренных законом оснований.
При рассмотрении требований к продавцу также необходимо учитывать статьи 475 и 557 ГК РФ о последствиях передачи недвижимости ненадлежащего качества.
Однако эти способы защиты имеют разные условия применения.
Поэтому перед обращением в суд важно определить, требуется ли уменьшение цены, взыскание убытков либо применение последствий существенного нарушения договора.
Как покупателю сохранить недвижимость и вложенные средства
Выявление незаконной реконструкции после покупки не означает, что объект обязательно придется полностью снести или что все расходы должен нести новый собственник.
Необходимо отдельно определить возможность сохранения недвижимости и основания требований к продавцу.
Если строительные нарушения устранимы, следует исследовать способы приведения объекта в соответствие с законом.
Если продавец предоставил недостоверные сведения или передал недвижимость с недостатками, необходимо оценить договорные способы защиты.
Главный вывод: покупатель не обязан ограничиваться самостоятельным устранением последствий незаконной реконструкции. При наличии законных оснований он вправе требовать от продавца соразмерного уменьшения цены, возмещения убытков или применения иных предусмотренных законом последствий нарушения договора.
Правовая основа: статьи 15, 222, 431.2, 475 и 557 ГК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 12.12.2023 № 44.
Судебная практика продолжает развиваться. Перспективы защиты зависят от характера строительных нарушений, условий договора и доказательств конкретного дела.