Участок оказался в береговой полосе: как оспорить требования прокуратуры и не потерять всю землю

Предприниматель владеет земельным участком площадью 1 500 кв. м. На территории расположены склад, парковка и подъездная дорога. Земля приобретена по договору купли-продажи, право зарегистрировано, объект используется несколько лет.
Затем поступает иск прокуратуры: часть участка находится в береговой полосе водного объекта, поэтому зарегистрированное право собственности необходимо признать отсутствующим.
Собственник ссылается на законность покупки, документы Росреестра и отсутствие каких-либо претензий в прошлом.
Но именно такая защита может оказаться недостаточной. В земельных спорах с прокуратурой необходимо прежде всего оспаривать конкретные обстоятельства нарушения, а не ограничиваться ссылками на добросовестность.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в земельных и имущественных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей.
С чего начинать защиту, если прокуратура требует вернуть землю
Первое действие собственника — проверить не историю покупки, а основание самого требования.
Прокуратура должна подтвердить, что спорная территория действительно относится к береговой полосе водного объекта общего пользования.
По статье 6 ВК РФ ее ширина обычно составляет 20 метров, а для каналов, рек и ручьев протяженностью не более 10 километров — 5 метров.
Но для определения границ недостаточно просто отмерить расстояние от воды, которую видно на участке сегодня.
Необходимо правильно установить береговую линию с учетом правил водного законодательства.
Если исходные координаты определены ошибочно, расчет пересечения также может оказаться неверным.
Как оспорить площадь наложения на береговую полосу
Предположим, прокуратура требует исключить из собственности 300 кв. м участка.
Однако при независимом исследовании выясняется, что пересечение составляет только 90 кв. м.
Разница имеет принципиальное значение: именно от нее может зависеть возможность сохранить подъезд, здание или необходимую для бизнеса территорию.
Что исследовать
Для чего
Координаты береговой линии
Проверить исходные границы
Характеристики водного объекта
Определить применимую ширину полосы
Межевой план
Установить границы участка
Материалы землеустройства
Проверить историю формирования территории
Расположение зданий
Определить последствия изменения границ
Площадь оставшейся земли
Оценить возможность дальнейшего использования
Если представленные прокуратурой материалы не позволяют достоверно установить площадь наложения, следует рассмотреть ходатайство о судебной землеустроительной экспертизе.
Можно ли сохранить участок, если часть земли принадлежит государству
Да, при наличии технической и юридической возможности.
Не всякий спор о береговой полосе должен завершаться утратой всего участка.
В пункте 30 Тематического обзора Верховного суда № 11/2026 рассмотрена ситуация, когда из земельного участка площадью 1 000 кв. м исключалась территория береговой полосы площадью 148 кв. м.
При этом оставшаяся часть участка отвечала установленным требованиям и могла использоваться по назначению.
Поэтому собственнику важно доказать, что территория за пределами береговой полосы может сохраняться как самостоятельный земельный участок.
Особенно существенен этот вопрос, если именно на оставшейся части находятся законно построенные здания и сооружения.
Почему выписка ЕГРН не гарантирует победу в суде
Статья 27 ЗК РФ ограничивает оборот земель в пределах береговой полосы и запрещает их приватизацию.
Поэтому регистрация частного права не устраняет установленный законом запрет.
В Определении от 18.11.2025 № 4-КГПР25-48-К1 Верховный суд рассмотрел спор об участках возле Клязьминского водохранилища.
Покупатель ссылался на добросовестность приобретения и государственную регистрацию права.
Однако Верховный суд поддержал требования об истребовании спорной земли, учитывая ее особый правовой режим.
Это означает, что документы о законности приобретения важны, но не могут заменить проверку допустимости нахождения конкретной территории в частной собственности.
Можно ли заявить о пропуске исковой давности
Возможность применения исковой давности зависит от характера прокурорского требования и обстоятельств владения участком.
Необходимо разграничивать истребование имущества из чужого владения и требования об устранении нарушения публичного права, не связанного с утратой владения.
В одних случаях правила об исковой давности могут иметь существенное значение.
В других, например при требовании о признании отсутствующим зарегистрированного права на территорию, которая не выбыла из публичного владения, суд может признать давность неприменимой.
Поэтому перед заявлением соответствующего возражения необходимо определить действительную правовую природу иска.
Что делать, если участок необходим для работы предприятия
Для бизнеса даже частичное изменение границ может иметь серьезные последствия.
Например, береговая полоса затрагивает единственный подъезд к складу или территорию разгрузки.
В такой ситуации необходимо установить не только площадь пересечения, но и фактические последствия изменения границ.
Полезно представить генеральный план объекта, схемы движения транспорта, документы на здания и сведения о размещении инженерных коммуникаций.
Эти обстоятельства не отменяют публично-правовой режим береговой полосы, но могут иметь значение при определении допустимого объема требований и вариантов дальнейшего использования недвижимости.
Как действовать собственнику после получения иска
Необходимо выполнить несколько последовательных действий:
Получить материалы прокурорской проверки и расчеты пересечения.
Проверить правовой режим водного объекта.
Сопоставить координаты береговой линии и земельного участка.
Определить расположение зданий и коммуникаций.
Оценить необходимость судебной экспертизы.
Подготовить возражения относительно площади наложения.
Поставить вопрос о сохранении территории за пределами береговой полосы.
При утрате имущества оценить самостоятельные требования к продавцу или иному ответственному лицу.
Особенно важно не признавать правильность представленной схемы пересечения до проверки исходных данных.
Как не потерять больше земли, чем требует закон
В спорах о береговой полосе нельзя строить защиту исключительно на том, что участок был куплен законно и много лет находился в частной собственности.
Гораздо большее значение имеет точное установление границ публичной территории.
Если прокуратура требует признать право отсутствующим в отношении всего участка, хотя спор затрагивает только его часть, необходимо исследовать возможность сохранения остальной земли.
Главный вывод: эффективная защита собственника заключается в проверке доказательств наложения, установлении точных границ и недопущении необоснованного распространения требований прокуратуры на территорию, которая может законно оставаться в частной собственности.
Правовая основа: статьи 6 и 65 ВК РФ, статья 27 ЗК РФ, статьи 208, 301 и 302 ГК РФ, Тематический обзор Верховного суда № 11/2026 от 01.07.2026.
Судебная практика продолжает развиваться. Перспективы защиты зависят от правового режима водного объекта, характера заявленных требований и результатов исследования границ участка.