Участок оказался в береговой полосе: как оспорить требования прокуратуры и не потерять всю землю

Предприниматель владеет земельным участком площадью 1 500 кв. м. На территории расположены склад, парковка и подъездная дорога. Земля приобретена по договору купли-продажи, право зарегистрировано, объект используется несколько лет.

Затем поступает иск прокуратуры: часть участка находится в береговой полосе водного объекта, поэтому зарегистрированное право собственности необходимо признать отсутствующим.

Собственник ссылается на законность покупки, документы Росреестра и отсутствие каких-либо претензий в прошлом.

Но именно такая защита может оказаться недостаточной. В земельных спорах с прокуратурой необходимо прежде всего оспаривать конкретные обстоятельства нарушения, а не ограничиваться ссылками на добросовестность.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в земельных и имущественных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей.