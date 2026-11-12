Можно ли продать квартиру, купленную в рассрочку у застройщика, если она еще не оформлена в собственность

Покупатель выбирает квартиру за 16 млн рублей. Застройщик предлагает внести первоначальный платеж 4 млн рублей, а оставшуюся стоимость выплатить в течение полутора лет.
Стороны подписывают соглашение о рассрочке. Покупатель ежемесячно перечисляет деньги, но договор долевого участия не регистрируется.
Предполагается, что полноценное оформление сделки произойдет после окончательного расчета либо получения ипотечного кредита.
Через полгода покупатель решает отказаться от приобретения квартиры. Причиной может стать изменение финансового положения, переезд или появление более привлекательного объекта.
Возникает вопрос: можно ли продать квартиру другому человеку, если деньги за нее уже вносятся, но никаких зарегистрированных прав у покупателя нет?
Ответ зависит от того, какие именно обязательства возникли на основании подписанных документов.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы доверителей в имущественных, арбитражных и договорных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей. Занимаюсь защитой имущественных прав и разрешением конфликтов, связанных с недвижимостью.
1. Почему оплата квартиры не означает возникновения права собственности
Одна из главных особенностей рассрочки от застройщика заключается в различии между внесением денежных средств и приобретением юридических прав на недвижимость.
Покупатель может перечислить значительную часть стоимости квартиры, но при этом не являться ее собственником.
Например, гражданин выплатил 10 млн рублей из предусмотренных договором 15 млн рублей.
Однако в ЕГРН собственником готовой квартиры по-прежнему указан застройщик. Если дом строится, у покупателя также может отсутствовать зарегистрированный ДДУ.
В такой ситуации сумма внесенных платежей сама по себе не предоставляет права распоряжаться квартирой как собственник.
Прежде всего необходимо установить, что именно предусматривает заключенный договор: обязанность заключить другую сделку в будущем, бронирование объекта или уже возникшее право требования передачи недвижимости.
2. Какие договоры застройщики используют вместо зарегистрированного ДДУ
На рынке встречаются разные модели предварительного оформления покупки.
Документ
Какие права могут возникнуть
Договор бронирования
Право требовать соблюдения согласованных условий бронирования
Предварительный договор купли-продажи
Право требовать заключения основного договора при соблюдении условий закона
Соглашение о намерениях
Зависит от содержания и юридической обязательности условий
Договор с условием о последующем оформлении покупки
Определяется правовой природой обязательства, а не названием документа
Зарегистрированный ДДУ с рассрочкой
Права участника долевого строительства по Закону № 214-ФЗ
Особенно важно не путать договор бронирования и полноценное приобретение прав на строящуюся квартиру.
Наличие конкретного номера квартиры, согласованной цены и графика платежей еще не гарантирует, что у покупателя возникло защищенное зарегистрированным ДДУ право требования.
Название документа не является решающим. Суд оценивает содержание обязательств и фактические отношения сторон.
3. Законно ли платить за строящуюся квартиру без зарегистрированного ДДУ
Это один из основных рисков подобных схем.
Часть 2 статьи 1 и статья 3 Закона № 214-ФЗ устанавливают специальные правила привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов.
По общему правилу расчеты по ДДУ допускаются после его государственной регистрации.
Если застройщик предлагает покупателю вносить существенные суммы по предварительному соглашению, не регистрируя ДДУ, необходимо установить действительную экономическую и правовую цель платежей.
Например, небольшая плата за самостоятельную услугу бронирования и систематическое внесение значительной части стоимости строящейся квартиры представляют собой юридически разные ситуации.
Если фактически застройщик получает деньги на строительство жилья в обход предусмотренного законом порядка, подобная схема может нарушать законодательство.
При этом нарушение правил оформления сделки не всегда означает, что покупатель лишен возможности судебной защиты.
В зависимости от обстоятельств могут применяться положения Закона № 214-ФЗ, правила о предварительных договорах, возврате денежных средств и защите прав потребителей.
4. Можно ли перепродать квартиру, если рассрочка еще не погашена
Необходимо разграничить продажу самой недвижимости и передачу договорных прав.
Если право собственности не возникло, покупатель не может выступать продавцом квартиры как принадлежащего ему имущества.
Однако при наличии соответствующего обязательственного права возможна его уступка другому лицу.
Например, застройщик обязался заключить с покупателем основной договор купли-продажи после выполнения определенных условий.
В этом случае следует проверить, допускается ли передача возникшего права требования, какие ограничения предусмотрены договором и каким образом будет исполнена обязанность по оплате.
Если покупатель хочет передать не только права, но и оставшийся долг, необходимо учитывать статью 391 ГК РФ.
Перевод долга на нового покупателя требует согласия кредитора.
Поэтому обычное соглашение между двумя гражданами не гарантирует, что застройщик признает нового должника и освободит первоначального покупателя от оплаты.
5. Как продать свои права по рассрочке другому покупателю
Предположим, гражданин внес застройщику 7 млн рублей, а оставшаяся стоимость квартиры составляет 9 млн рублей.
Он нашел покупателя, готового компенсировать уже внесенную сумму и продолжить платежи.
Юридически необходимо решить сразу несколько вопросов.
Во-первых, установить, какие права первоначальный покупатель действительно может передать.
Во-вторых, выяснить, допускает ли заключенный договор замену стороны.
В-третьих, согласовать с застройщиком перевод оставшейся задолженности.
В-четвертых, определить порядок расчетов между первоначальным и новым покупателями.
На практике может потребоваться трехстороннее соглашение.
Однако такой документ не заменяет обязательную государственную регистрацию ДДУ, если по существу стороны заключают именно договор долевого участия.
Необходимо также проверить, не противоречит ли первоначальная схема оплаты требованиям Закона № 214-ФЗ.
6. Может ли застройщик отказать в замене покупателя
Если речь идет о передаче одновременно прав и обязанности выплатить оставшуюся стоимость, согласие застройщика как кредитора имеет самостоятельное значение.
Покупатель не вправе в одностороннем порядке возложить свой долг на другого человека.
При этом необходимо отличать согласие на перевод долга от согласия на уступку отдельного права требования.
Для уступки действуют статьи 382 и 388 ГК РФ, а применимость договорных ограничений зависит от характера обязательства и обстоятельств сделки.
Если соглашение предусматривает определенные условия замены покупателя, необходимо проверить их законность.
Например, застройщик может требовать предварительного погашения задолженности либо оформления сделки с новым покупателем на иных условиях.
Такие требования следует оценивать с учетом первоначального договора и обязательных норм законодательства.
7. Что делать, если застройщик разрешает переоформление только через ипотеку
Иногда рассрочка используется как временный способ финансирования покупки до получения ипотечного кредита.
Покупатель вносит первоначальные платежи, рассчитывая позднее получить кредит и завершить оформление недвижимости.
Однако предварительное согласие застройщика на такую схему не означает, что банк обязательно одобрит ипотеку.
Кредитная организация самостоятельно оценивает платежеспособность заемщика, приобретаемый объект и иные обстоятельства.
Если в выдаче кредита отказано, необходимо проверить, какой порядок действий предусмотрен первоначальным соглашением.
В зависимости от условий могут возникнуть вопросы о продлении рассрочки, прекращении обязательств или возврате внесенных денег.
Поэтому еще до заключения договора желательно определить, что произойдет, если ипотечное финансирование окажется недоступным.
8. Можно ли вернуть первоначальный взнос и платежи по рассрочке
Возможность возврата зависит от правовой природы договора и оснований его прекращения.
Если стороны заключили предварительный договор, необходимо применять правила статьи 429 ГК РФ и исследовать условия о внесенных денежных средствах.
При этом название платежа не определяет автоматически его правовую судьбу.
Например, застройщик может назвать крупную сумму обеспечительным платежом или платой за бронирование, хотя фактически деньги перечислены в счет приобретения квартиры.
В подобных случаях следует исследовать действительное содержание соглашения.
Если договор прекращается, необходимо определить, вправе ли застройщик удержать соответствующую сумму и на каком основании.
Условие о полной невозвратности всех внесенных платежей не следует считать безусловно действительным.
Особенно важно проверить основания удержания денежных средств, если застройщик не передал квартиру и основной договор так и не был заключен.
9. Какие риски возникают при банкротстве застройщика
Если покупатель заключил зарегистрированный ДДУ, законодательство предусматривает специальные механизмы защиты прав участников долевого строительства.
Но при использовании незарегистрированного соглашения ситуация может оказаться значительно сложнее.
Возникают вопросы о квалификации требований, правовом статусе покупателя и возможности претендовать на передачу помещения.
Например, если гражданин перечислял деньги по договору бронирования, а застройщик обанкротился, необходимо установить, могут ли отношения быть квалифицированы как фактическое участие в долевом строительстве.
В отдельных обстоятельствах судебная практика допускает применение законодательства о долевом строительстве к отношениям, оформленным иными договорами.
Однако такой результат не гарантирован.
Отсутствие зарегистрированного ДДУ увеличивает юридическую неопределенность и может существенно осложнить защиту покупателя при банкротстве застройщика.
10. Как проверить договор рассрочки перед перепродажей
Перед тем как искать нового покупателя, необходимо провести юридический анализ первоначального соглашения.
Особое значение имеют:
Название и действительное содержание договора.
Стадия строительства и правовой статус квартиры.
Основания внесения денежных средств.
Условия будущего заключения ДДУ или договора купли-продажи.
Возможность уступки прав и замены покупателя.
Наличие обязательства по оплате оставшейся стоимости.
Условия возврата платежей.
Последствия отказа банка в ипотеке.
Финансовое положение застройщика и статус строительства.
Если покупатель планирует получить деньги от нового лица до окончательного переоформления отношений, необходимо отдельно обеспечить безопасность расчетов.
Нельзя ограничиваться распиской о передаче денежных средств, предполагая, что застройщик автоматически признает нового покупателя.
11. Чем отличается рассрочка без регистрации от зарегистрированного ДДУ
Основное различие состоит в объеме приобретенных прав.
При зарегистрированном ДДУ покупатель обладает правами участника долевого строительства, а уступка регулируется специальной статьей 11 Закона № 214-ФЗ.
При предварительном соглашении необходимо прежде всего установить, возникло ли у гражданина право требования, которое вообще может быть передано.
Если квартира уже оформлена в собственность, применяется иной механизм — продажа недвижимости.
При этом наличие задолженности и возможного залога исследуются самостоятельно.
Таким образом, рассрочку без зарегистрированного ДДУ нельзя автоматически рассматривать как обычную покупку квартиры с отсрочкой оплаты.
Как законно выйти из рассрочки и вернуть вложенные деньги
Если покупатель хочет отказаться от квартиры, необходимо сначала определить юридическую природу его отношений с застройщиком.
После этого можно оценить допустимость уступки прав, замены стороны договора, возврата платежей либо заключения нового соглашения с участием другого покупателя.
Если застройщик фактически привлек деньги на строительство с нарушением обязательного порядка, необходимо отдельно исследовать предусмотренные законом способы восстановления прав покупателя.
Главный вывод: если рассрочка оформлена только договором с застройщиком и покупатель не имеет зарегистрированного ДДУ или права собственности, он не может просто продать квартиру как собственник. В зависимости от содержания соглашения возможны уступка договорных прав, согласованная замена покупателя или прекращение договора с возвратом денег. При этом первоочередной вопрос заключается в законности первоначальной схемы привлечения средств и действительном объеме прав покупателя.
Правовая основа: статьи 382, 388, 391, 429 и 431 ГК РФ, статьи 1, 3, 4, 5 и 11 Федерального закона № 214-ФЗ, Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49, Обзор судебной практики по спорам об участии граждан в долевом строительстве от 04.12.2013.
Законодательство и судебная практика продолжают развиваться. Возможность передачи прав по рассрочке и возврата денежных средств зависит от содержания договора, стадии строительства и фактических обстоятельств сделки.