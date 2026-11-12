Можно ли продать квартиру, купленную в рассрочку у застройщика, если она еще не оформлена в собственность

Покупатель выбирает квартиру за 16 млн рублей. Застройщик предлагает внести первоначальный платеж 4 млн рублей, а оставшуюся стоимость выплатить в течение полутора лет.

Стороны подписывают соглашение о рассрочке. Покупатель ежемесячно перечисляет деньги, но договор долевого участия не регистрируется.

Предполагается, что полноценное оформление сделки произойдет после окончательного расчета либо получения ипотечного кредита.

Через полгода покупатель решает отказаться от приобретения квартиры. Причиной может стать изменение финансового положения, переезд или появление более привлекательного объекта.

Возникает вопрос: можно ли продать квартиру другому человеку, если деньги за нее уже вносятся, но никаких зарегистрированных прав у покупателя нет?

Ответ зависит от того, какие именно обязательства возникли на основании подписанных документов.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы доверителей в имущественных, арбитражных и договорных спорах. В моей практике удалось добиться увеличения компенсации за изъятое имущество со 143 млн до 198 млн рублей. Занимаюсь защитой имущественных прав и разрешением конфликтов, связанных с недвижимостью.