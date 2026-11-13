Налоги с 1 января 2027 года: новые ставки, изменения для ИП и ООО, НДФЛ, НДС и налог на сверхдоходы

НДС в 2027 году: какая ставка и кто должен платить

Основная ставка НДС составляет 22%. Она была повышена с 20% еще с 1 января 2026 года.

Нового общего повышения ставки с начала 2027 года действующее законодательство не предусматривает.

Особое значение НДС имеет для бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог освобождения от НДС для организаций и ИП на УСН на уровне 20 млн рублей на 2027–2029 годы.

Это означает, что компания с доходом за 2026 год не более 20 млн рублей по общему правилу сможет применять освобождение от НДС в начале 2027 года.

Если доход превысил установленный предел, возникает обязанность исчислять налог, за исключением операций, для которых предусмотрены специальные правила.

При этом важно различать освобождение от НДС и право применять УСН. Превышение порога в 20 млн рублей само по себе не означает автоматической утраты упрощенной системы.