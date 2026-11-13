Налоги с 1 января 2027 года: новые ставки, изменения для ИП и ООО, НДФЛ, НДС и налог на сверхдоходы

Часть налоговых изменений на 2027 год уже утверждена. Другие предусмотрены правительственными законопроектами, которые еще рассматриваются Госдумой. Среди наиболее заметных инициатив: расширение прогрессивной шкалы НДФЛ, введение налога на сверхдоходы и НДС на зарубежные интернет-покупки. Для предпринимателей также меняются ограничения патентной системы, фиксированные страховые взносы и порядок уплаты имущественных налогов.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в налоговых, арбитражных и корпоративных спорах. Представляю компании при оспаривании налоговых доначислений, решений инспекций и взыскании необоснованно начисленной задолженности.
Какие налоги изменятся с 2027 года: таблица
Главное различие между налоговой реформой 2027 года и обычным ежегодным изменением ставок заключается в масштабе предлагаемых поправок.
Правительственный законопроект № 617-9 был принят Госдумой в первом чтении 29 октября 2026 года. По состоянию на 13 ноября окончательный закон еще не принят.
Налог или платеж
Что предусмотрено на 2027 год
Статус
НДС
Основная ставка 22% сохраняется
Действующее правило
НДС на УСН
Освобождение при доходах до 20 млн руб. включительно
Принято
Патент для ИП
Лимит доходов 15 млн руб.
Принято
Взносы ИП за себя
61 154 руб. за год
Принято
Туристический налог
Максимальная ставка увеличивается до 3%
Принято
НДФЛ
Предлагается расширить применение ставок 13–22%
Законопроект
НДС на зарубежные покупки
Предлагается ставка 22% для определенных покупок через электронные площадки
Законопроект
Налог на сверхдоходы
Предлагаются ставки 20% и 30% для отдельных недропользователей
Законопроект
Поэтому утверждать, что с 1 января 2027 года все перечисленные изменения обязательно вступят в силу, преждевременно.
НДС в 2027 году: какая ставка и кто должен платить
Основная ставка НДС составляет 22%. Она была повышена с 20% еще с 1 января 2026 года.
Нового общего повышения ставки с начала 2027 года действующее законодательство не предусматривает.
Особое значение НДС имеет для бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог освобождения от НДС для организаций и ИП на УСН на уровне 20 млн рублей на 2027–2029 годы.
Это означает, что компания с доходом за 2026 год не более 20 млн рублей по общему правилу сможет применять освобождение от НДС в начале 2027 года.
Если доход превысил установленный предел, возникает обязанность исчислять налог, за исключением операций, для которых предусмотрены специальные правила.
При этом важно различать освобождение от НДС и право применять УСН. Превышение порога в 20 млн рублей само по себе не означает автоматической утраты упрощенной системы.
Какие ставки НДС доступны на УСН
У предпринимателей, обязанных платить НДС, в зависимости от величины доходов и соблюдения условий закона возможен выбор между специальными ставками 5% или 7% и общеустановленными ставками.
При применении специальных ставок входной НДС, как правило, не принимается к вычету.
Поэтому выбор налогового режима должен учитывать не только выручку, но и структуру закупок компании.
Патентная система в 2027 году: новый лимит 15 млн рублей
Для индивидуальных предпринимателей, работающих на патенте, предусмотрено дальнейшее снижение допустимого дохода.
В 2026 году лимит составляет 20 млн рублей, а с 2027 года снижается до 15 млн рублей.
Причем для определения права на патент учитываются доходы предыдущего календарного года.
Например, предприниматель получил в 2026 году доход от реализации в размере 17 млн рублей. В таком случае он не сможет применять патент в 2027 году из-за превышения нового лимита.
Если предприниматель одновременно использует УСН и ПСН, для проверки ограничения учитываются доходы по обоим режимам.
Это особенно важно для бизнеса, который совмещает несколько направлений деятельности.
При утрате права на патент последствия зависят от других применяемых налоговых режимов и периода, за который произошло нарушение.
Практический совет: предпринимателям с доходом около 15 млн рублей стоит заранее проверить возможность дальнейшего применения патента, не дожидаясь начала 2027 года.
Страховые взносы ИП в 2027 году: сколько придется платить
Размер фиксированных страховых взносов индивидуальных предпринимателей также увеличивается.
В 2026 году он составляет 57 390 рублей, в 2027 году будет равен 61 154 рублям.
Если доход предпринимателя превышает 300 000 рублей за год, дополнительно уплачивается взнос в размере 1% от суммы превышения с учетом установленного законом ограничения.
Например, при доходе 1 млн рублей дополнительный взнос составит 7 000 рублей.
Таким образом, общая сумма при отсутствии специальных освобождений составит 68 154 рубля.
Это правило касается предпринимателей, обязанных уплачивать соответствующие взносы. Для отдельных категорий и специальных налоговых режимов предусмотрены особенности.
НДФЛ с 2027 года: зарплаты, дивиденды и доходы от продажи имущества
Правительство предлагает существенно изменить порядок применения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
Сейчас для основной налоговой базы действуют пять ставок: от 13% до 22%.
Однако для ряда других доходов предусмотрена отдельная шкала 13% и 15%.
Законопроект № 617-9 предлагает объединить большинство таких доходов в общую прогрессивную налоговую базу.
Изменения могут затронуть:
доходы от продажи имущества;
дивиденды;
проценты по банковским вкладам;
доходы от операций с ценными бумагами;
доходы от цифровых прав.
Для предпринимателей и владельцев компаний особое значение имеют дивиденды.
Если поправки примут в предложенной редакции, их налогообложение будет зависеть от совокупности доходов физического лица по новой модели.
При этом повышенная ставка применяется только к части налоговой базы, превышающей соответствующий порог, а не ко всему годовому доходу.
Предусмотренные законом освобождения при продаже имущества и другие специальные правила также необходимо учитывать отдельно.
Пока указанные изменения остаются законодательной инициативой.
Новый налог на сверхдоходы с 2027 года: кто будет платить
Одновременно с масштабными поправками в Налоговый кодекс правительство внесло законопроект № 618-9 «О налоге на сверхдоходы».
Название может создать впечатление, что новый налог затронет любую компанию с высокой прибылью.
На самом деле предложенный механизм значительно уже.
В рассматриваемой редакции плательщиками станут организации, добывающие отдельные виды полезных ископаемых, перечисленные в законопроекте.
Предусмотрены ставки:
30% от налоговой базы по соответствующим видам полезных ископаемых;
20% для установленной законопроектом налоговой базы по золоту.
Налог рассчитывается по специальным правилам определения сверхдохода. Его нельзя автоматически приравнивать к налогу на прибыль организаций.
Для обычной торговой, строительной или производственной компании сам факт высокой рентабельности не означает возникновения обязанности платить этот налог.
Если закон примут, первые платежи предполагаются в 2027 году.
Туристический налог с 2027 года: ставка увеличится до 3%
Это уже установленное законом изменение.
Максимальная ставка туристического налога увеличивается:
Год
Максимальная ставка
2026
2%
2027
3%
2028
4%
2029 и далее
5%
Однако ставка 3% не означает, что каждый отель автоматически будет платить налог именно в таком размере.
Конкретные ставки определяются соответствующими местными нормативными актами или законами городов федерального значения.
Например, в Санкт-Петербурге на 2027 год предусмотрены дифференцированные ставки с учетом сезонности.
Налог уплачивают лица, оказывающие соответствующие услуги временного проживания при соблюдении предусмотренных НК РФ условий.
Поэтому владельцам гостиниц и других объектов размещения необходимо проверить местные ставки, применимые льготы и порядок расчета налога.
Изменения имущественных налогов для организаций с 2027 года
С 2027 года меняется порядок исчисления транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций, рассчитываемого по кадастровой стоимости.
По этим платежам расчет будет производить налоговый орган.
Компаниям больше не потребуется подавать уведомления об исчисленных суммах соответствующих налогов и авансовых платежей за новые отчетные периоды.
Сдвигаются и сроки уплаты: платежи в большинстве рассматриваемых случаев будут перечисляться позже, чем прежде.
Однако новый порядок не распространяется на налог на имущество организаций, рассчитываемый исходя из среднегодовой стоимости.
Есть и юридический нюанс.
Расчет налога инспекцией не означает, что его сумма всегда правильная.
Компания вправе проверять примененную кадастровую стоимость, налоговую ставку, льготы и сведения об объекте.
Если инспекция допустила ошибку, необходимо представить пояснения и документы. При наличии оснований ошибочное начисление можно оспорить.
Какие налоговые штрафы могут увеличить в 2027 году
Правительственный законопроект также предусматривает индексацию санкций за ряд налоговых правонарушений.
В частности, предлагается повысить:
минимальный штраф за несвоевременное представление декларации с 1 000 до 2 600 рублей;
штраф за нарушение порядка подачи документов с 200 до 560 рублей;
штраф за непредставление отдельных документов по требованию инспекции с 200 до 560 рублей за документ;
санкции за непредставление документов при встречных проверках.
Предусматриваются и новые составы налоговых правонарушений.
Например, для организаций предлагается штраф в размере 121 000 рублей за несообщение о создании обособленного подразделения в установленном порядке.
Однако перечисленные суммы пока нельзя считать окончательно утвержденными для 2027 года.
Законопроект может быть изменен при последующих чтениях.
Что бизнесу сделать до начала 2027 года
Подготовку к изменениям рекомендую начать с проверки действующей налоговой модели.
Прежде всего необходимо определить, какие изменения действительно распространяются на конкретную компанию.
Для организаций и ИП на специальных режимах наибольшее значение имеют размер доходов, право на освобождение от НДС и условия дальнейшего применения патента.
Владельцам компаний, получающим дивиденды, стоит оценить последствия возможного изменения прогрессивной шкалы НДФЛ.
При наличии недвижимости необходимо проверить правильность кадастровой стоимости и налоговых льгот. Переход на расчет со стороны ФНС не исключает ошибок налогового органа.
И наконец, не стоит менять договоры, структуру бизнеса или порядок выплаты доходов только на основании законопроектов, которые еще не приняты.
Частые вопросы о налогах в 2027 году
Повысится ли НДС с 1 января 2027 года?
Общая ставка 22% уже действует с 2026 года. Дополнительного повышения базовой ставки на 2027 год пока не установлено.
Нужно ли платить НДС на УСН при доходе 18 млн рублей?
Если доход за предыдущий год не превышает 20 млн рублей и соблюдены остальные условия освобождения, в начале 2027 года обязанности исчислять НДС по общему правилу не возникает.
Можно ли работать на патенте в 2027 году при доходе 18 млн рублей?
Нет, если соответствующий доход от реализации получен в 2026 году. Установленный лимит на 2027 год составляет 15 млн рублей.
Новый налог на сверхдоходы будут платить все ООО?
Нет. Законопроект предусматривает специальный налог для отдельных организаций-недропользователей, а не для всего бизнеса.
Прогрессивная шкала НДФЛ 22% уже утверждена для дивидендов?
Нет. По состоянию на 13 ноября 2026 года расширение применения пятиступенчатой шкалы к дивидендам и ряду иных доходов остается предложением правительства.
Итог: какие налоговые изменения нужно учитывать в 2027 году
Налоговая система в 2027 году изменится сразу по нескольким направлениям.
Для малого бизнеса наиболее значимы сохранение порога освобождения от НДС на УСН, снижение лимита доходов по патенту и повышение фиксированных взносов ИП.
Для собственников компаний и инвесторов потенциально важнее новые правила налогообложения дивидендов, процентов по вкладам и доходов от ценных бумаг.
При этом необходимо различать уже принятые изменения и инициативы, которые находятся на рассмотрении Госдумы.
Основные документы: Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ, Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, статья 430 НК РФ, законопроекты № 617-9 и № 618-9.
Материал отражает законодательство и статус рассматриваемых поправок на 13 ноября 2026 года. Перед применением новых правил необходимо проверить окончательную редакцию принятых законов и актуальную судебную практику.