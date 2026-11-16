Как выиграть суд у государства: 7 способов оспорить решение госоргана и защитить бизнес

1. Определите, что именно вы собираетесь оспаривать

Первая ошибка возникает еще до обращения в суд.

Компания получает неблагоприятное решение государственного органа и пытается доказать, что чиновники поступили несправедливо. Однако суд проверяет не справедливость в абстрактном понимании, а соответствие конкретного решения закону.

Статья 198 АПК РФ позволяет предпринимателям оспаривать ненормативные правовые акты, решения, действия и бездействие государственных органов, если они незаконны и нарушают права в сфере экономической деятельности.

При этом необходимо установить два обстоятельства:

решение или действие государственного органа противоречит закону;

вследствие этого нарушены права или законные интересы бизнеса.

Например, налоговая инспекция доначислила компании 15 млн рублей. Недостаточно заявить, что сумма слишком большая и организация не сможет ее выплатить.

Необходимо установить конкретные ошибки налогового органа: неверное применение норм НК РФ, неправильный расчет, отсутствие доказательств нарушения либо существенные процессуальные нарушения.

Точно так же при оспаривании решения ФАС необходимо объяснить, какие выводы антимонопольного органа ошибочны и какие права компании они нарушают.

Чем конкретнее сформулировано нарушение, тем проще определить предмет доказывания в суде.