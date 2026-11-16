ФНС выигрывает 95% налоговых споров: как бизнесу оспорить доначисления и выиграть суд у налоговой в 2026 году

По данным ФНС, которые изучил РБК, за первое полугодие 2026 года суды рассмотрели около 2,7 тысячи налоговых споров на общую сумму 170 млрд рублей. Требования инспекций удовлетворены на 162 млрд рублей. Это максимальный показатель с 2016 года. Но означает ли такая статистика, что оспаривать налоговые доначисления практически бесполезно? Не совсем. Разберемся, почему компании проигрывают налоговые споры и какие способы защиты остаются эффективными.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и налоговых спорах. Представляю компании при оспаривании налоговых проверок, доначислений, штрафов и решений ФНС. В рамках одного налогового спора удалось добиться снижения доначислений более чем на 170 млн рублей.
ФНС выиграла 95,2% налоговых споров: что показывает статистика
В первом полугодии 2026 года доля требований, удовлетворенных в пользу налоговых органов, увеличилась сразу на 13 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основные показатели:
Показатель
Первое полугодие 2026 года
Количество рассмотренных налоговых споров
Около 2 700
Общая сумма требований
170 млрд руб.
Удовлетворено в пользу ФНС
162 млрд руб.
Доля удовлетворенных требований
95,2%
Прирост количества споров за год
2%
Рост суммы требований
31%
Здесь необходимо сделать важное уточнение.
95,2% означает долю удовлетворенных денежных требований, а не процент судебных дел, выигранных налоговой инспекцией.
Например, если налоговая доначислила компании 100 млн рублей, а суд признал законными только 70 млн рублей, инспекция выиграла большую часть спора по сумме. При этом налогоплательщику удалось отменить 30 млн рублей доначислений.
По оценке экспертов, доля дел, разрешаемых в пользу налогоплательщиков, составляет примерно 15–20%, что существенно отличается от статистики по денежным суммам.
Таким образом, оспаривание решений налоговой по-прежнему может иметь экономический смысл.
Почему компании проигрывают налоговые споры в 2026 году
Одна из причин заключается в изменении подхода налоговых органов к проверкам.
Сегодня инспекции используют сведения о банковских операциях, движении товаров, взаимозависимости компаний и деятельности контрагентов.
В результате налоговые претензии нередко основываются не на отдельном документе, а на совокупности взаимосвязанных обстоятельств.
Особенно сложными остаются споры по следующим вопросам:
дробление бизнеса и неправомерное применение УСН;
отказ в вычетах по НДС;
исключение расходов по налогу на прибыль;
сделки с техническими компаниями;
переквалификация отношений с самозанятыми;
необоснованная налоговая выгода;
доначисления по результатам выездных налоговых проверок.
При этом наличие претензий к контрагенту еще не означает автоматической виновности налогоплательщика.
Инспекция должна доказать обстоятельства, на которых основывает свое решение.
Но и компания обязана представить доказательства реальности хозяйственных операций и обоснованности заявленных налоговых последствий.
Как выиграть налоговый спор с ФНС: 5 способов защиты
Универсального основания для отмены доначислений не существует. Однако ряд ошибок инспекций встречается достаточно регулярно.
1. Проверить доказательства налоговой
Налоговая утверждает, что контрагент не выполнял работы? Необходимо установить, какие именно доказательства подтверждают этот вывод.
Отсутствие у подрядчика большого штата сотрудников само по себе не доказывает фиктивность сделки.
Имеют значение реальное исполнение договора, движение денежных средств, деловая переписка и фактический результат работ.
2. Оспорить расчет доначислений
Иногда спорить необходимо не только с выводами проверки, но и с размером начисленного налога.
Например, инспекция установила нарушение, однако при расчете не учла реальные расходы компании.
В зависимости от обстоятельств и применимых норм может возникнуть вопрос о налоговой реконструкции обязательств.
Такой подход не гарантирует отмены доначислений, но способен существенно уменьшить их размер.
3. Найти процессуальные нарушения
Статья 101 НК РФ устанавливает порядок рассмотрения материалов налоговой проверки.
Если инспекция не обеспечила налогоплательщику возможность участвовать в рассмотрении материалов и представить объяснения, это может стать самостоятельным основанием для отмены решения.
Однако обычная техническая ошибка в документах не обязательно приведет к победе.
4. Использовать документы, подтверждающие реальность операций
В налоговом споре недостаточно ограничиться договорами и актами.
Например, строительная компания может дополнительно представить журналы производства работ, переписку с заказчиком, документы о движении материалов и результаты выполненных работ.
Чем убедительнее доказана реальная хозяйственная деятельность, тем сложнее инспекции обосновать противоположные выводы.
5. Оспаривать решение частично
Не обязательно требовать отмены всех налоговых доначислений.
Если компания признает часть нарушений, но не согласна с расчетом, штрафами или отдельными эпизодами, можно сосредоточиться на наиболее обоснованных требованиях.
Иногда снижение налоговых претензий со 100 млн до 20 млн рублей представляет для бизнеса более значимый результат, чем длительный спор без достаточных доказательств.
Как обжаловать решение налоговой инспекции в 2026 году
Порядок зависит от стадии налоговой проверки.
Этап
Что делать
Получен акт налоговой проверки
Подготовить письменные возражения
Вынесено решение по проверке
Подать апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган
Жалоба не удовлетворена
Обратиться в арбитражный суд
Есть риск взыскания задолженности
Рассмотреть возможность обеспечительных мер
Возражения на акт проверки по общему правилу подаются в течение месяца со дня его получения.
На апелляционное обжалование решения, вынесенного по результатам проверки, также обычно отводится месяц со дня его вручения.
Если апелляционная жалоба подана своевременно, решение в обжалованной части не вступает в силу до рассмотрения жалобы в установленном порядке.
Если решение уже вступило в силу и ранее не обжаловалось в апелляционном порядке, для административного обжалования по общему правилу предусмотрен годичный срок.
Важно: для решений по результатам налоговых проверок установлен обязательный досудебный порядок обжалования. Нельзя просто пропустить вышестоящий налоговый орган и сразу подать иск в суд.
Можно ли выиграть суд у налоговой инспекции после проигранной жалобы
Да. Отказ вышестоящего налогового органа удовлетворить жалобу не означает, что арбитражный суд обязательно поддержит инспекцию.
В суде проверяются законность решения, доказательства сторон и соблюдение процедуры привлечения налогоплательщика к ответственности.
При рассмотрении дел об оспаривании решений государственных органов часть 5 статьи 200 АПК РФ возлагает обязанность доказывать законность решения на орган, который его принял.
Но рассчитывать только на это правило не стоит.
Компания должна представить собственные доказательства и объяснить, почему выводы инспекции противоречат обстоятельствам дела.
Отдельно следует оценить необходимость обеспечительных мер. Если решение налоговой может привести к значительному ущербу, компания вправе заявить ходатайство о приостановлении его действия.
Стоит ли судиться с налоговой в 2026 году
Рекордная статистика ФНС свидетельствует о том, что налоговые споры становятся сложнее, а финансовые последствия проверок растут.
Однако оценивать перспективы необходимо применительно к конкретному делу.
Перед обращением в суд следует ответить на три вопроса:
Какие выводы налоговой можно опровергнуть документами?
Допустила ли инспекция ошибки в применении закона или расчете доначислений?
Какую сумму реально можно исключить из решения по результатам обжалования?
Если доказательства позволяют существенно уменьшить налоговые обязательства, судебный спор может быть оправдан даже при высокой общей доле удовлетворенных требований ФНС.
Главное: успешная защита в налоговом споре не всегда означает полную отмену решения инспекции. Иногда основной результат заключается в снижении доначислений, исключении отдельных эпизодов или отмене штрафов.
Статистика 2026 года показывает, что бизнесу необходимо внимательнее готовиться к проверкам и выстраивать правовую позицию еще до вынесения решения налогового органа.
Правовая основа: статьи 54.1, 100, 101, 137–140 НК РФ, статьи 65, 90, 198–201 АПК РФ. Статистические сведения приведены по данным ФНС за первое полугодие 2026 года, опубликованным РБК 6 ноября 2026 года.