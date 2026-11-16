ФНС выигрывает 95% налоговых споров: как бизнесу оспорить доначисления и выиграть суд у налоговой в 2026 году

По данным ФНС, которые изучил РБК, за первое полугодие 2026 года суды рассмотрели около 2,7 тысячи налоговых споров на общую сумму 170 млрд рублей. Требования инспекций удовлетворены на 162 млрд рублей. Это максимальный показатель с 2016 года. Но означает ли такая статистика, что оспаривать налоговые доначисления практически бесполезно? Не совсем. Разберемся, почему компании проигрывают налоговые споры и какие способы защиты остаются эффективными.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и налоговых спорах. Представляю компании при оспаривании налоговых проверок, доначислений, штрафов и решений ФНС. В рамках одного налогового спора удалось добиться снижения доначислений более чем на 170 млн рублей.