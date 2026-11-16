ФНС проверяет недвижимость россиян в Турции, Таиланде и ОАЭ: кому грозят доначисления НДФЛ и штрафы

Как ФНС узнает о недвижимости россиян за границей

В октябре 2026 года стало известно, что российские налоговые органы направляют гражданам запросы относительно сделок с недвижимостью в Дубае. В частности, инспекции интересуются операциями начиная с 2023 года.

По информации РБК, в распоряжении налоговиков имеются сведения о конкретных объектах и сделках.

Такая практика может распространиться и на другие популярные направления приобретения жилья.

При этом у ФНС нет прямого универсального доступа к иностранным реестрам недвижимости. Сведения могут поступать через международный обмен информацией, запросы компетентным органам других государств и другие законные источники.

Важно различать автоматический обмен финансовой информацией и получение данных непосредственно из реестров недвижимости.

Участие страны в международном налоговом обмене не означает, что российская инспекция автоматически видит все принадлежащие гражданам квартиры.

По состоянию на ноябрь 2026 года сообщения о проверках недвижимости в Турции и Таиланде носят преимущественно прогнозный характер. При этом отдельные запросы по объектам в ОАЭ уже получили практическое подтверждение.