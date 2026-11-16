ФНС проверяет недвижимость россиян в Турции, Таиланде и ОАЭ: кому грозят доначисления НДФЛ и штрафы

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Российские налоговые органы начали запрашивать сведения о сделках граждан с недвижимостью в ОАЭ. Аналогичные проверки потенциально могут затронуть владельцев квартир в Турции и Таиланде. По данным участников рынка, за первое полугодие 2026 года россияне оформили более 800 переходов права собственности на квартиры в Таиланде, а в Турции за девять месяцев приобрели свыше 2 700 жилых объектов. Однако сам факт покупки иностранной недвижимости еще не означает возникновения налоговых обязательств в России.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и налоговых спорах. Занимаюсь оспариванием налоговых доначислений, решений ФНС, защитой имущества и разрешением споров, связанных с налогообложением доходов.
Как ФНС узнает о недвижимости россиян за границей
В октябре 2026 года стало известно, что российские налоговые органы направляют гражданам запросы относительно сделок с недвижимостью в Дубае. В частности, инспекции интересуются операциями начиная с 2023 года.
По информации РБК, в распоряжении налоговиков имеются сведения о конкретных объектах и сделках.
Такая практика может распространиться и на другие популярные направления приобретения жилья.
При этом у ФНС нет прямого универсального доступа к иностранным реестрам недвижимости. Сведения могут поступать через международный обмен информацией, запросы компетентным органам других государств и другие законные источники.
Важно различать автоматический обмен финансовой информацией и получение данных непосредственно из реестров недвижимости.
Участие страны в международном налоговом обмене не означает, что российская инспекция автоматически видит все принадлежащие гражданам квартиры.
По состоянию на ноябрь 2026 года сообщения о проверках недвижимости в Турции и Таиланде носят преимущественно прогнозный характер. При этом отдельные запросы по объектам в ОАЭ уже получили практическое подтверждение.
Нужно ли платить налог в России за квартиру в Турции, Таиланде или Дубае
Само владение иностранной квартирой не создает обязанности уплачивать российский налог на имущество.
Покупка жилья за собственные средства также не является доходом, облагаемым НДФЛ.
Другое дело, когда собственник получает деньги от аренды или продажи объекта.
Здесь определяющее значение имеет налоговое резидентство.
Согласно статьям 207 и 209 НК РФ налоговые резиденты России облагаются НДФЛ с доходов как из российских, так и из иностранных источников.
По общему правилу налоговым резидентом признается человек, находившийся в России не менее 183 дней в соответствующем периоде. Для окончательного определения статуса за календарный год учитываются специальные правила законодательства и применимых международных соглашений.
Ситуация
Налоговые последствия в России
Купили квартиру за границей
Сам факт покупки НДФЛ не облагается
Владеете квартирой, но не сдаете ее
НДФЛ только за владение не возникает
Сдаете жилье в аренду и являетесь резидентом РФ
Доход может облагаться российским НДФЛ
Продали квартиру, находясь в статусе резидента РФ
Необходимо проверить основания освобождения и расчета налога
Не являетесь налоговым резидентом РФ
Доход от зарубежной недвижимости по общему правилу не облагается российским НДФЛ
Российское гражданство и налоговое резидентство не одно и то же. Человек может оставаться гражданином РФ, но не платить российский НДФЛ с доходов от зарубежной недвижимости, если не является налоговым резидентом России.
Налог с аренды квартиры в Дубае, Турции и Таиланде
Предположим, гражданин России купил апартаменты в Дубае и сдает их за 2 000 долларов ежемесячно.
Если собственник остается налоговым резидентом РФ, такой доход по общему правилу подлежит декларированию в России.
С 2025 года к доходам от сдачи имущества в аренду применяется прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%, в зависимости от размера соответствующей налоговой базы.
Налог рассчитывается в рублях с учетом правил пересчета валютных доходов.
Но существует еще один важный вопрос: уплачивались ли налоги за границей?
Например, с 1 января 2026 года применяется новое соглашение России и ОАЭ об устранении двойного налогообложения.
При наличии соответствующих оснований оно позволяет учитывать особенности налогообложения доходов между двумя государствами.
Однако автоматически уменьшать российский НДФЛ на любую сумму иностранного налога нельзя. Необходимо проверить применимость международного соглашения, вид налога и документы, подтверждающие его уплату.
Нужно ли платить НДФЛ при продаже зарубежной недвижимости
Продажа квартиры в Турции, Таиланде или ОАЭ не всегда приводит к возникновению налога.
Для налоговых резидентов РФ необходимо учитывать срок владения недвижимостью и основания освобождения дохода.
По общему правилу минимальный срок владения составляет пять лет. В отдельных предусмотренных законом ситуациях он сокращается до трех лет.
Если установленные условия освобождения выполнены, доход от продажи может не облагаться НДФЛ.
При отсутствии освобождения следует проверить возможность уменьшения налогооблагаемого дохода на документально подтвержденные расходы по приобретению недвижимости либо применения предусмотренного законом имущественного вычета.
Например, гражданин приобрел квартиру за 15 млн рублей, а через два года продал за 17 млн рублей.
При наличии подтверждающих документов налоговую базу в соответствующих случаях можно уменьшить на расходы по покупке. Тогда налог рассчитывается не со всей суммы продажи.
Для таких доходов налоговых резидентов применяется специальная шкала НДФЛ 13% и 15%.
Что делать, если ФНС прислала требование по зарубежной недвижимости
Получение требования не означает, что инспекция уже установила налоговое нарушение.
Налоговый орган может запросить документы для проверки обстоятельств приобретения, использования или продажи имущества.
В первую очередь рекомендую установить, какие сведения интересуют инспекцию.
Чаще всего значение имеют:
Дата и стоимость приобретения квартиры.
Источник денежных средств на покупку.
Наличие дохода от аренды.
Цена последующей продажи.
Налоговое резидентство в соответствующие годы.
Уплата налогов за границей.
Необходимо проверить и законность самого требования: основание его направления, период, объем запрашиваемых документов и полномочия инспекции.
Если ФНС предполагает получение незадекларированных доходов, следует подготовить документы, которые позволяют установить действительный характер операций.
Например, если квартира приобреталась для личного проживания и не сдавалась в аренду, полезно представить документы о покупке и доказательства, опровергающие предположение о получении арендных платежей.
Не рекомендую подавать уточненные декларации или признавать задолженность только потому, что налоговая обнаружила зарубежную недвижимость.
Сначала необходимо установить, существовала ли обязанность декларировать соответствующий доход.
Какие штрафы грозят за незадекларированную недвижимость за рубежом
Ответственность возникает не за сам факт владения зарубежной квартирой, а за конкретные нарушения налогового законодательства.
Например:
статья 119 НК РФ предусматривает штраф за непредставление обязательной налоговой декларации;
статья 122 НК РФ устанавливает ответственность за неуплату или неполную уплату налога при наличии предусмотренных условий;
статья 75 НК РФ регулирует начисление пеней.
Если речь идет о незадекларированном доходе за 2026 год, декларацию 3-НДФЛ по общему правилу необходимо представить не позднее 30 апреля 2027 года, а налог уплатить до 15 июля 2027 года.
Отдельные риски могут возникать по валютному законодательству, например при использовании иностранных счетов и расчетах между валютными резидентами. Эти вопросы необходимо проверять самостоятельно, поскольку правила валютного и налогового резидентства различаются.
Может ли ФНС доначислить налог за прошлые годы
Да, в пределах предусмотренных законом полномочий и процедур.
Особенно внимательно следует относиться к запросам по сделкам за 2023–2025 годы.
Но обнаружение зарубежной недвижимости не дает инспекции права произвольно начислить налог за любой период.
Для доначисления необходимо установить облагаемый доход, применимое законодательство и соответствующую налоговую обязанность.
Если налоговая ошибочно определила статус резидента, посчитала покупку квартиры доходом либо не учла документально подтвержденные расходы, ее решение можно оспорить.
Итог: чем опасны проверки зарубежной недвижимости для россиян
ФНС получает все больше возможностей проверять иностранные активы российских налогоплательщиков. Сведения о сделках в ОАЭ уже используются при направлении запросов, а Турция и Таиланд рассматриваются как потенциальные следующие направления налогового контроля.
При этом владение иностранной недвижимостью само по себе не означает нарушения закона.
Основной риск возникает при получении доходов от аренды или продажи жилья, если собственник является налоговым резидентом России и не исполняет предусмотренные законом обязанности.
Перед ответом на требование ФНС необходимо проверить налоговый статус, основания возникновения дохода, сроки владения и применимые международные соглашения.
Правовая основа: статьи 207–209, 217.1, 220, 228, 229 НК РФ, положения законодательства о международном обмене налоговой информацией.