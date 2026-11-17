Может ли банк заблокировать счет из-за одинаковой фамилии

Росфинмониторинг предложил расширить основания для временного ограничения банковских операций.

Речь идет о ситуациях, когда данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, включенном в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

Например, банк обнаружил сходство имени, фамилии и других идентификационных данных предпринимателя со сведениями из специального перечня.

По предлагаемым правилам операция может быть временно приостановлена для дополнительной проверки.

Однако одинаковая фамилия сама по себе не должна становиться достаточным основанием для блокировки.

Росфинмониторинг планирует установить отдельные критерии совпадения. Они должны позволять обоснованно предполагать, что клиент действительно является лицом, в отношении которого предусмотрены ограничительные меры.

Особое внимание уделяется различным вариантам написания фамилий, имен и отчеств, в том числе вследствие транслитерации.