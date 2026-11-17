Даже добросовестный клиент банка рискует столкнуться с ограничениями, если его персональные данные окажутся похожими на сведения о лице, чьи активы подлежат блокировке. Росфинмониторинг подготовил поправки к Закону № 115-ФЗ, позволяющие временно приостанавливать операции при частичном совпадении данных. Для граждан это риск задержки переводов, а для предпринимателей еще и возможные проблемы с оплатой поставок, налогов и исполнением договоров.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Представляю компании при незаконных ограничениях банковского обслуживания, блокировках счетов по 115-ФЗ и взыскании убытков.
Может ли банк заблокировать счет из-за одинаковой фамилии
Росфинмониторинг предложил расширить основания для временного ограничения банковских операций.
Речь идет о ситуациях, когда данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, включенном в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
Например, банк обнаружил сходство имени, фамилии и других идентификационных данных предпринимателя со сведениями из специального перечня.
По предлагаемым правилам операция может быть временно приостановлена для дополнительной проверки.
Однако одинаковая фамилия сама по себе не должна становиться достаточным основанием для блокировки.
Росфинмониторинг планирует установить отдельные критерии совпадения. Они должны позволять обоснованно предполагать, что клиент действительно является лицом, в отношении которого предусмотрены ограничительные меры.
Особое внимание уделяется различным вариантам написания фамилий, имен и отчеств, в том числе вследствие транслитерации.
На сколько дней могут остановить перевод по новым правилам
Предлагаемый срок приостановления составляет пять рабочих дней.
За это время финансовая организация должна уведомить Росфинмониторинг о выявленном совпадении.
Если ведомство не примет решение о дальнейшем ограничении, операция подлежит проведению при отсутствии других законных препятствий.
Вопрос
Предлагаемый порядок
Причина ограничения
Частичное совпадение идентификационных данных
Срок первоначальной приостановки
5 рабочих дней
Уведомление Росфинмониторинга
Не позднее следующего рабочего дня
Возможность продления
По решению уполномоченного органа
Если основания не подтвердились
Операция проводится при отсутствии других ограничений
Важно: по состоянию на ноябрь 2026 года это еще законопроект, а не действующая процедура.
Следовательно, банки пока не могут ссылаться на предлагаемые поправки как на самостоятельное действующее основание для пятидневной приостановки из-за частичного совпадения ФИО.
Как доказать банку, что вас перепутали с другим человеком
Если проблема действительно связана с ошибочной идентификацией, главное не доказывать законность каждого поступления на счет, а подтвердить, что клиент и человек из перечня являются разными лицами.
Для этого могут понадобиться:
паспорт с датой и местом рождения;
ИНН;
документы о смене фамилии;
заграничный паспорт при различиях в написании ФИО;
сведения о регистрации и другие идентификационные документы.
Предположим, банковская система обнаружила совпадение фамилии, имени и отчества.
При этом дата рождения клиента отличается от даты рождения лица из перечня.
Такое расхождение имеет существенное значение и должно учитываться при проверке.
Если заблокированы операции компании, дополнительно могут потребоваться сведения о руководителе, участниках и бенефициарных владельцах.
Что делать, если счет заблокировали ошибочно по 115-ФЗ
Прежде всего следует выяснить, на каком основании введено ограничение.
Банк может приостановить операцию, отказать в ее проведении или ограничить дистанционное обслуживание. У этих мер различаются юридические основания и порядок обжалования.
Рекомендую следующий алгоритм.
1. Запросить письменное объяснение. Необходимо установить конкретное основание ограничения и получить предусмотренную законом информацию.
2. Передать документы. Если возникла ошибка в идентификации, следует подтвердить различия в персональных данных.
3. Зафиксировать обращение. Сохранить заявление, ответ банка, дату ограничения и сведения о непроведенных операциях.
4. Использовать предусмотренный законом порядок обжалования. В зависимости от ситуации можно представить документы для пересмотра отказа, обратиться в Банк России либо оспорить действия финансовой организации в суде.
5. Подсчитать возможные убытки. Для предпринимателей это особенно важно, если ограничение помешало исполнить договорные обязательства.
Если банк ссылается на подозрительные операции, могут понадобиться договоры, акты, счета и документы о происхождении денежных средств.
При ошибочном совпадении личности приоритет имеют документы, позволяющие достоверно идентифицировать клиента.
Можно ли подать в суд на банк за незаконную блокировку счета
Да. При наличии оснований действия финансовой организации можно оспорить.
В частности, показательно дело № А56-29925/2023, в котором компания оспаривала ограничения обслуживания со стороны ВТБ.
Суды признали действия банка незаконными, поскольку он не подтвердил обстоятельства, которыми обосновывал ограничения.
В другом споре, № А40-253350/2025, компания добилась восстановления дистанционного банковского обслуживания и присуждения судебной неустойки за неисполнение решения.
Однако оба дела касались действующих механизмов банковского контроля, а не предлагаемой процедуры совпадения ФИО.
Тем не менее они показывают, что ссылка на Закон № 115-ФЗ не исключает судебной проверки правомерности действий банка.
Можно ли взыскать убытки за ошибочную блокировку
Предположим, банк не провел платеж поставщику. Из-за просрочки компания получила требование об уплате договорной неустойки.
В такой ситуации предприниматель может рассмотреть возможность взыскания убытков.
Правовую основу составляют статьи 15 и 393 ГК РФ.
Но необходимо доказать незаконность действий банка, наличие потерь, их размер и причинную связь.
При этом законодательство предусматривает специальные основания освобождения финансовых организаций от ответственности за законные ограничения по 115-ФЗ.
Поэтому возместить убытки за сам факт задержки платежа не всегда возможно. Особое значение имеют ошибки банка, нарушение процедуры и необоснованное продолжение ограничений.
Частые вопросы о совпадении ФИО и блокировке счетов
Могут ли заблокировать карту из-за однофамильца?
Проект поправок предусматривает временное ограничение операций при определенном частичном совпадении идентификационных данных. Простого совпадения фамилии недостаточно для вывода о законности такой меры.
Обязательно ли ждать пять дней?
Новый механизм пока не действует. Законопроект предусматривает пятидневную приостановку, но не устанавливает отдельной ускоренной процедуры ее досрочного снятия по заявлению клиента.
Что делать, если банк отказывается разблокировать счет?
Следует установить основание ограничения, получить письменную позицию банка и выбрать соответствующий способ обжалования. Если действия незаконны, можно обратиться в суд.
Распространятся ли правила на юридических лиц?
Да, предлагаемые изменения касаются операций клиентов финансовых организаций, в том числе бизнеса. Проверка может затрагивать сведения о связанных с компанией физических лицах.
Как защитить банковский счет от ошибочной блокировки
Новые правила призваны повысить эффективность финансового контроля, но одновременно создают риск ошибочной идентификации добросовестных клиентов.
Для бизнеса даже кратковременная приостановка платежей может привести к нарушению сроков расчетов и финансовым потерям.
Поэтому важно поддерживать актуальность сведений в банке, своевременно предоставлять документы и фиксировать все случаи необоснованных ограничений.
Если причиной блокировки стало совпадение персональных данных, основное внимание следует уделить установлению личности клиента.
Банк должен применять ограничения по предусмотренным законом основаниям. Сходство фамилии или имени не освобождает его от необходимости соблюдать установленные критерии и процедуру проверки.
Правовая основа: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, статьи 15 и 393 ГК РФ, проект поправок Росфинмониторинга от 09.09.2026. Описываемый новый механизм на дату подготовки материала не вступил в силу.