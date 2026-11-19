Налоговая инспекция может вызвать не только директора или бухгалтера, но и обычного сотрудника, бывшего работника компании, предпринимателя либо представителя контрагента. Нередко человека просят рассказать о сделках, подписании документов и фактической деятельности организации. При этом его показания впоследствии могут использоваться для налоговых доначислений. Поэтому перед визитом важно выяснить причину вызова и свои процессуальные права.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в налоговых и арбитражных спорах. Представляю доверителей при налоговых проверках, оспаривании доначислений и взаимодействии с налоговыми органами.