Налоговая инспекция может вызвать не только директора или бухгалтера, но и обычного сотрудника, бывшего работника компании, предпринимателя либо представителя контрагента. Нередко человека просят рассказать о сделках, подписании документов и фактической деятельности организации. При этом его показания впоследствии могут использоваться для налоговых доначислений. Поэтому перед визитом важно выяснить причину вызова и свои процессуальные права.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в налоговых и арбитражных спорах. Представляю доверителей при налоговых проверках, оспаривании доначислений и взаимодействии с налоговыми органами.
Обязательно ли идти в налоговую по повестке
По общему правилу да.
Статья 90 НК РФ позволяет инспекции вызывать свидетелем физическое лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Если человек получил надлежащий вызов, игнорировать его без уважительной причины рискованно.
Однако необходимо различать допрос свидетеля и вызов налогоплательщика для дачи пояснений. Это разные процедуры с различными правовыми последствиями.
Совет юриста: прежде всего проверьте, в каком качестве вас вызывают. От этого зависит возможность привлечения к ответственности за неявку.
Какой штраф за неявку на допрос в налоговую
Статья 128 НК РФ предусматривает следующие санкции:
Нарушение
Штраф
Неявка свидетеля без уважительной причины
1 000 рублей
Неправомерный отказ от показаний
3 000 рублей
Заведомо ложные показания
3 000 рублей
Если явиться невозможно из-за болезни или других объективных обстоятельств, необходимо заранее сообщить об этом инспекции и представить подтверждающие документы.
Просто проигнорировать повестку и впоследствии сослаться на занятость недостаточно.
Важное решение Конституционного Суда 2026 года: когда штраф за неявку незаконен
5 марта 2026 года Конституционный Суд РФ принял постановление № 12-П.
Суд рассмотрел ситуацию, когда налоговая инспекция проводила выездную проверку самого предпринимателя и одновременно вызвала его в качестве свидетеля по обстоятельствам собственной деятельности.
После неявки предпринимателя оштрафовали.
Конституционный Суд признал такой подход неправомерным.
Проверяемый налогоплательщик не может выступать свидетелем по обстоятельствам собственной деятельности в рамках проводимой в отношении него выездной проверки.
Следовательно, штрафовать его за неявку именно на свидетельский допрос по статье 128 НК РФ нельзя.
Однако это не означает, что предприниматель может игнорировать любые законные требования инспекции или не представлять обязательные документы.
Можно ли отказаться отвечать на вопросы налогового инспектора
Да, если ответ может свидетельствовать против самого человека, его супруга или близких родственников.
Такое право гарантирует статья 51 Конституции РФ.
Например, если вопрос предполагает сообщение сведений, способных повлечь ответственность самого допрашиваемого, необходимо оценить возможность применения этой нормы.
Но статья 51 не дает права без объяснений отказываться от любых показаний по любым обстоятельствам.
Кроме того, если свидетель не помнит событие или не располагает информацией, он вправе прямо сообщить об этом.
Совет юриста: не пытайтесь восстановить по памяти даты, суммы и обстоятельства сделок, если не уверены в ответе. Не нужно выдавать предположения за достоверные факты.
Можно ли прийти в налоговую с адвокатом
Да. Свидетель вправе воспользоваться юридической помощью.
Это особенно важно, когда вопросы касаются руководства компанией, реальности сделок, подписания первичных документов или взаимоотношений с контрагентами.
Адвокат поможет оценить законность вопросов, применение статьи 51 Конституции РФ и правильность оформления протокола.
При этом участие адвоката не означает, что вместо свидетеля показания будет давать представитель.
Как вести себя на допросе в ФНС
Рекомендую придерживаться пяти правил:
Выясните причину вызова и проверьте повестку.
Отвечайте только на вопросы, по которым располагаете достоверной информацией.
Не подписывайте документы, не прочитав их полностью.
Проверяйте, правильно ли инспектор записал ваши слова.
Требуйте внесения замечаний в протокол при наличии неточностей.
Отдельное внимание уделите формулировкам.
Например, свидетель сообщил, что не участвовал в заключении договора. В протоколе появилась запись о том, что договор фактически не исполнялся.
Это совершенно разные утверждения.
Такую неточность необходимо устранить до подписания документа.
Может ли налоговая использовать показания против компании
Да. Протокол допроса может стать одним из доказательств при налоговой проверке.
Например, инспекция выясняет, выполнял ли контрагент реальные работы. Сотрудника спрашивают, видел ли он представителей подрядчика и кто фактически выполнял обязательства.
Его ответы могут использоваться при оценке реальности хозяйственных операций.
Однако сам по себе протокол не освобождает инспекцию от обязанности оценивать другие доказательства и устанавливать обстоятельства налогового правонарушения.
Главное: идти ли в налоговую на допрос
Если получена надлежащая повестка на допрос свидетеля, по общему правилу необходимо явиться либо заранее сообщить об уважительной причине отсутствия.
При этом Конституционный Суд в 2026 году подтвердил важное исключение: налогоплательщика нельзя допрашивать как свидетеля по обстоятельствам собственной деятельности в рамках его выездной проверки и штрафовать за неявку на такой допрос.
Перед визитом рекомендую проверить процессуальный статус, определить возможные риски и при необходимости воспользоваться юридической помощью.
Самая опасная ошибка на допросе в ФНС не сам факт явки, а подписание протокола с неточными показаниями, которые впоследствии могут использовать против бизнеса.
Правовая основа: статьи 31, 90 и 128 НК РФ, статья 51 Конституции РФ, постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2026 № 12-П.