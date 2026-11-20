Собственники бизнеса нередко пытаются взыскать с бывшего директора деньги после неудачных сделок, выдачи займов или продажи имущества компании. Однако отрицательный финансовый результат сам по себе не доказывает нарушение. Суд должен установить, действовал ли руководитель недобросовестно или неразумно, действительно ли его действия причинили убытки и можно ли было избежать негативных последствий.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Представляю директоров и собственников компаний по делам о взыскании убытков, субсидиарной ответственности и оспаривании сделок.
За какие решения директор отвечает личным имуществом
Статья 53.1 ГК РФ обязывает руководителя действовать добросовестно и разумно в интересах юридического лица.
Если директор нарушил эту обязанность и причинил компании убытки, с него могут взыскать соответствующую сумму.
На практике претензии часто возникают в следующих ситуациях:
Заключение договоров на заведомо невыгодных условиях.
Перечисление денег компаниям, которые фактически не оказывали услуги.
Выдача займов без реальной возможности возврата.
Продажа имущества значительно дешевле рыночной стоимости.
Совершение сделок при нераскрытом конфликте интересов.
Необоснованное расходование денежных средств общества.
Однако каждое обстоятельство требует самостоятельной оценки.
Например, продажа оборудования ниже первоначальной цены приобретения не обязательно свидетельствует о нарушении. Имущество могло устареть, потерять стоимость или требовать дорогостоящего ремонта.
Можно ли взыскать убытки с директора за неудачную сделку
Не всякая убыточная сделка является основанием для ответственности.
Предположим, компания закупила оборудование за 15 млн рублей, рассчитывая использовать его в новом проекте. Позднее заказчик отказался от сотрудничества, а оборудование пришлось продать за 10 млн рублей.
Собственники потребовали взыскать с директора разницу в 5 млн рублей.
Но для удовлетворения иска недостаточно подтвердить сам убыток.
Необходимо установить, что при принятии решения руководитель действовал недобросовестно или неразумно и именно это нарушение стало причиной потерь.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 прямо предусматривает, что негативные последствия предпринимательских решений сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности или неразумности директора.
Совет юриста: защищая руководителя, необходимо доказывать не то, что сделка оказалась прибыльной, а то, что на момент ее заключения решение имело разумное экономическое обоснование.
Какие доказательства помогут директору избежать взыскания убытков
Основная задача защиты заключается в восстановлении обстоятельств, существовавших на момент принятия решения.
Претензия к директору
Что представить суду
Продал имущество слишком дешево
Отчет об оценке, коммерческие предложения
Заключил убыточный договор
Расчеты, переписку, бизнес-план
Выдал невозвратный заем
Документы о финансовом положении заемщика, обеспечении
Выбрал ненадежного контрагента
Результаты проверки, сведения о его деятельности
Не предотвратил убытки
Документы о принятых мерах и доступных альтернативах
Особое значение имеет дата составления документов.
Экономическое обоснование, подготовленное уже после предъявления иска, обычно менее убедительно, чем расчеты и переписка, существовавшие до совершения сделки.
Поэтому существенные управленческие решения желательно фиксировать документально.
Когда согласие собственников не освобождает директора от ответственности
Иногда руководитель защищается тем, что сделку одобрили участники общества.
Такое обстоятельство имеет значение, но не предоставляет автоматического освобождения от ответственности.
По статье 53.1 ГК РФ директор может отвечать за причиненные обществу убытки даже при одобрении его действий коллегиальным органом или участниками, если установлены основания ответственности.
Например, руководитель скрыл от собственников существенные сведения о контрагенте или собственную заинтересованность.
Формальное одобрение сделки при таких обстоятельствах не обязательно исключит взыскание убытков.
Вместе с тем согласование решения на основании полной и достоверной информации может использоваться при оценке разумности и добросовестности поведения директора.
Кто должен доказать вину директора в причинении убытков
По общему правилу истец должен подтвердить обстоятельства, на которых основано требование.
В частности, необходимо установить наличие убытков, противоправность поведения руководителя и причинную связь.
При этом директор обязан дать разумные объяснения своим действиям.
Если руководитель уклоняется от пояснений или отказывается раскрывать документы без убедительных причин, суд вправе оценить такое поведение с учетом разъяснений Пленума ВАС РФ № 62.
Совет юриста: не рекомендую ограничивать защиту утверждением, что истец ничего не доказал. Необходимо самостоятельно представить экономическое обоснование спорных решений и документы, подтверждающие их деловую цель.
Можно ли взыскать убытки с бывшего директора после увольнения
Да. Прекращение полномочий не освобождает руководителя от ответственности за нарушения, допущенные при управлении компанией.
Например, после смены директора новый руководитель обнаружил перечисления денежных средств по договорам, которые фактически не исполнялись.
Если будет доказано, что прежний директор действовал недобросовестно или неразумно и причинил обществу убытки, компания вправе предъявить соответствующее требование.
Однако сам факт отсутствия документов после увольнения еще не означает, что бывший руководитель обязан возместить все выявленные потери.
Необходимо исследовать обстоятельства совершения операций, фактическое исполнение договоров и причины возникновения убытков.
Как директору защитить себя от личной ответственности
Рекомендую соблюдать четыре правила.
Документировать экономическую цель крупных сделок.
Проверять контрагентов перед существенными платежами и выдачей займов.
Фиксировать возможные риски и альтернативные решения.
Раскрывать конфликт интересов и соблюдать корпоративные процедуры согласования.
Особенно важно сохранять документы при смене руководства.
Акты передачи дел, бухгалтерская отчетность и переписка с контрагентами могут стать решающими доказательствами спустя несколько лет.
Главное: когда директор обязан возместить убытки
Руководитель отвечает не за каждый отрицательный результат деятельности компании, а за убытки, возникшие вследствие его недобросовестных или неразумных действий при наличии остальных условий ответственности.
Суд оценивает обстоятельства принятия управленческого решения, информацию, которой располагал директор, и причинную связь между его поведением и потерями компании.
Неприбыльная сделка не равна незаконной. Если решение принималось в интересах общества, на основании доступной информации и с разумной оценкой рисков, это существенный аргумент против взыскания убытков с директора.
Правовая основа: статья 53.1 ГК РФ, статья 44 Федерального закона «Об ООО», постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62.