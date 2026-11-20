Собственники бизнеса нередко пытаются взыскать с бывшего директора деньги после неудачных сделок, выдачи займов или продажи имущества компании. Однако отрицательный финансовый результат сам по себе не доказывает нарушение. Суд должен установить, действовал ли руководитель недобросовестно или неразумно, действительно ли его действия причинили убытки и можно ли было избежать негативных последствий.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных и корпоративных спорах. Представляю директоров и собственников компаний по делам о взыскании убытков, субсидиарной ответственности и оспаривании сделок.