При заключении договора аренды коммерческой недвижимости собственник обычно требует обеспечительный платеж в размере одного или нескольких месяцев аренды. Деньги предназначены для покрытия возможной задолженности, повреждений помещения и других предусмотренных договором обязательств. Однако после прекращения аренды собственники нередко отказываются возвращать платеж, ссылаясь на досрочное расторжение, необходимость ремонта или неоплаченные расходы. Судебная практика показывает, что законность такого удержания зависит прежде всего от условий договора и доказанности требований арендодателя.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, возвратом обеспечительных платежей и разрешением конфликтов по договорам коммерческой аренды.