При заключении договора аренды коммерческой недвижимости собственник обычно требует обеспечительный платеж в размере одного или нескольких месяцев аренды. Деньги предназначены для покрытия возможной задолженности, повреждений помещения и других предусмотренных договором обязательств. Однако после прекращения аренды собственники нередко отказываются возвращать платеж, ссылаясь на досрочное расторжение, необходимость ремонта или неоплаченные расходы. Судебная практика показывает, что законность такого удержания зависит прежде всего от условий договора и доказанности требований арендодателя.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Занимаюсь взысканием задолженности, возвратом обеспечительных платежей и разрешением конфликтов по договорам коммерческой аренды.
Когда арендодатель обязан вернуть обеспечительный платеж
Пункт 2 статьи 381.1 ГК РФ устанавливает общее правило: если обстоятельства для использования обеспечительного платежа не наступили либо обеспеченное обязательство прекратилось, деньги подлежат возврату, если стороны не предусмотрели иное.
Например, организация арендовала офис, своевременно вносила платежи и по окончании договора возвратила помещение без повреждений. При отсутствии других оснований для удержания арендодатель обязан вернуть внесенную сумму.
Однако прекращение аренды не всегда означает немедленный возврат денег. Договор может предусматривать срок окончательных расчетов, проверку состояния помещения или погашение оставшихся обязательств.
Совет адвоката: прежде чем направлять претензию, проверьте условия договора о назначении обеспечительного платежа, основаниях его удержания и сроке возврата. Именно эти положения зачастую определяют исход судебного спора.
Может ли собственник оставить обеспечительный платеж при досрочном расторжении
Да, если стороны предусмотрели соответствующее условие и оно применимо к обстоятельствам прекращения договора.
Например, арендатор заключил договор на три года, но через шесть месяцев решил освободить помещение. Договор предусматривает, что при досрочном отказе арендатора обеспечительный платеж остается у арендодателя в качестве компенсации.
В подобных ситуациях суды могут признать удержание законным.
Показателен спор № А40-115771/2026. Стороны согласовали, что при досрочном прекращении аренды по инициативе арендатора обеспечительный платеж в размере более 6,3 млн рублей не возвращается, а используется как компенсация.
Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 07.10.2026 признал соответствующие условия правомерными и отказался считать соглашение о расторжении недействительным.
Таким образом, факт возврата помещения сам по себе не гарантирует возврат обеспечительного платежа.
Можно ли удержать депозит за повреждения помещения
Арендодатель вправе использовать обеспечительный платеж для покрытия ущерба, если это предусмотрено договором и имеются соответствующие основания.
Однако необходимо разграничивать повреждения имущества и его нормальный износ.
Согласно статье 622 ГК РФ арендатор обязан вернуть имущество в состоянии, в котором получил его, с учетом нормального износа либо в состоянии, обусловленном договором.
Например, после двух лет аренды собственник требует оплатить полную замену напольного покрытия. Но сам по себе факт эксплуатации помещения и естественного износа материалов не свидетельствует о причинении ущерба.
Для обоснования удержания необходимо установить наличие повреждений, их характер и размер подлежащих возмещению расходов.
При этом нельзя автоматически возлагать на арендатора стоимость любого ремонта, который собственник решил провести после освобождения помещения.
Что делать, если обеспечительный платеж удержали без оснований
Суды удовлетворяют требования арендаторов, когда подтверждены прекращение договора, возврат помещения и отсутствие законных оснований для удержания денег.
Например, в деле № А40-104414/2025 арендатор потребовал вернуть более 9,18 млн рублей обеспечительного платежа.
Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 29.06.2026 поддержал взыскание. Существенное значение имели подтвержденные обстоятельства возврата помещения, прекращения аренды и отсутствия оснований для удержания средств.
Невозвращенный платеж был квалифицирован как неосновательное обогащение.
Это показывает, что арендодатель не вправе сохранять обеспечительный платеж исключительно потому, что деньги уже находятся у него.
Совет адвоката: если собственник ссылается на задолженность или ущерб, необходимо потребовать подробный расчет удержания и документы, подтверждающие каждую заявленную сумму.
Можно ли зачесть обеспечительный платеж за последний месяц аренды
Автоматически нет.
Распространенная ошибка арендаторов заключается в прекращении оплаты последнего месяца со ссылкой на ранее внесенный депозит.
Если договор не предусматривает такого порядка, арендодатель может предъявить требование о взыскании арендной платы и неустойки.
Например, компания внесла обеспечительный платеж в размере 500 тысяч рублей и решила не оплачивать последний месяц аренды. Однако договор устанавливает, что депозит возвращается только после освобождения помещения и окончательной сверки обязательств.
В такой ситуации необходимо проверить, допускают ли условия договора использование обеспечительного платежа для погашения текущей аренды.
Без соответствующего основания безопаснее согласовать зачет письменно.
Как взыскать обеспечительный платеж через арбитражный суд
Для возврата денег необходимо подтвердить внесение платежа и наступление обстоятельств, при которых арендодатель обязан его вернуть.
Основные доказательства:
Договор аренды и дополнительные соглашения.
Платежные поручения о перечислении обеспечительного платежа.
Уведомление о прекращении аренды или соглашение о расторжении.
Акт возврата помещения, переписка о передаче ключей.
Претензия с требованием вернуть денежные средства.
Если арендодатель уклоняется от подписания акта, необходимо отдельно фиксировать обстоятельства освобождения помещения и предложения принять его.
При отсутствии в договоре срока возврата применяется общий порядок исполнения обязательств, в том числе положения пункта 2 статьи 314 ГК РФ.
За неправомерное удержание денежных средств можно потребовать проценты по статье 395 ГК РФ с момента возникновения просрочки.
Как избежать потери обеспечительного платежа
Главный риск для арендатора часто заключается не в самом удержании денег, а в условиях договора, которые он подписал при заключении аренды.
Особенно внимательно следует проверять положения о невозврате депозита при досрочном расторжении, его использовании для оплаты ремонта, штрафов и иных расходов.
При прекращении договора необходимо зафиксировать состояние помещения и провести окончательную сверку расчетов.
Обеспечительный платеж не становится собственностью арендодателя только из-за прекращения аренды. Для его удержания необходимо основание, предусмотренное законом или договором. Если такого основания нет, арендатор вправе требовать возврата денег, а при просрочке также процентов за их неправомерное удержание.
Правовая основа: статьи 314, 381.1, 395, 622 и 1102 ГК РФ, постановления Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2026 по делу № А40-104414/2025 и Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2026 по делу № А40-115771/2026.