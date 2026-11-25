Почему заявка на вывоз товара может изменить исход спора

Предположим, продавец за две недели до пожара оформил заявку на возврат продукции со склада. Маркетплейс своевременно ее не исполнил, а впоследствии товар был уничтожен.

В такой ситуации необходимо установить, когда площадка должна была подготовить продукцию к выдаче и могла ли исполнить обязательство до происшествия.

Если маркетплейс уже находился в просрочке, применению подлежит в том числе статья 405 ГК РФ. Должник отвечает за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

Следовательно, даже чрезвычайное событие не всегда позволяет площадке избежать ответственности.

Совет адвоката: сохраняйте заявки на вывоз товаров, историю изменения их статусов и переписку со службой поддержки. Эти документы могут иметь решающее значение при взыскании стоимости утраченной продукции.