Пожары, затопления и другие происшествия на складах маркетплейсов могут приводить к многомиллионным потерям продавцов. Площадки при этом нередко ссылаются на обстоятельства непреодолимой силы и отказываются компенсировать стоимость продукции. Однако чрезвычайный характер происшествия еще не означает, что маркетплейс освобождается от всех договорных обязательств. Суду необходимо установить причины утраты имущества, действия сторон до происшествия и правовую природу заявленных требований.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и имущественных спорах. Занимаюсь взысканием денежных средств с маркетплейсов, возмещением убытков и защитой продавцов при утрате продукции.
Считается ли пожар на складе маркетплейса форс-мажором
Не каждый пожар признается обстоятельством непреодолимой силы.
Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ, событие должно одновременно обладать признаками чрезвычайности и непредотвратимости.
Например, если пожар произошел вследствие нарушения требований пожарной безопасности, неисправности оборудования или ненадлежащей организации хранения продукции, основания для освобождения площадки от ответственности могут отсутствовать.
При этом необходимо исследовать не только возможность предотвращения самого происшествия, но и меры, которые маркетплейс мог принять для уменьшения его последствий.
Сам факт пожара не освобождает маркетплейс от ответственности за утрату товаров.
Почему заявка на вывоз товара может изменить исход спора
Предположим, продавец за две недели до пожара оформил заявку на возврат продукции со склада. Маркетплейс своевременно ее не исполнил, а впоследствии товар был уничтожен.
В такой ситуации необходимо установить, когда площадка должна была подготовить продукцию к выдаче и могла ли исполнить обязательство до происшествия.
Если маркетплейс уже находился в просрочке, применению подлежит в том числе статья 405 ГК РФ. Должник отвечает за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.
Следовательно, даже чрезвычайное событие не всегда позволяет площадке избежать ответственности.
Совет адвоката: сохраняйте заявки на вывоз товаров, историю изменения их статусов и переписку со службой поддержки. Эти документы могут иметь решающее значение при взыскании стоимости утраченной продукции.
Кто должен доказать наличие форс-мажора
Обязанность доказать обстоятельства непреодолимой силы возлагается на сторону, которая ссылается на них как на основание освобождения от ответственности.
Что доказывает продавец
Что доказывает маркетплейс
Передачу продукции на склад
Наличие обстоятельств непреодолимой силы
Факт утраты товара
Чрезвычайность и непредотвратимость события
Стоимость продукции
Причинную связь между событием и нарушением обязательства
Основания предъявленного требования
Принятие необходимых мер для уменьшения последствий
Общей ссылки на масштаб происшествия недостаточно. Площадке необходимо обосновать невозможность надлежащего исполнения конкретного обязательства.
Обязан ли маркетплейс вернуть стоимость товара даже при форс-мажоре
Здесь необходимо разграничивать ответственность за нарушение договора и исполнение самостоятельного денежного обязательства.
Статья 401 ГК РФ предусматривает основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Однако признание события форс-мажором само по себе не прекращает все обязательства сторон.
Если договор предусматривает выплату стоимости утраченной продукции независимо от вины площадки и такая выплата представляет собой самостоятельное денежное обязательство, освобождение от ответственности за убытки не обязательно освобождает маркетплейс от этой выплаты.
Поэтому при подготовке иска важно установить, что именно требует продавец: возмещения убытков или исполнения предусмотренного договором обязательства по компенсации стоимости товара.
От этого зависят предмет доказывания и применимые нормы законодательства.
Какие документы нужны для взыскания стоимости сгоревшего товара
Для обращения в арбитражный суд рекомендую собрать:
документы о передаче продукции на склад;
отчеты об остатках товаров на дату происшествия;
документы, подтверждающие стоимость продукции;
заявки на вывоз и переписку с маркетплейсом;
редакцию оферты, действовавшую в спорный период;
сведения о начисленных и фактически выплаченных компенсациях.
Если необходимые документы находятся исключительно у маркетплейса, можно заявить ходатайство об их истребовании на основании статьи 66 АПК РФ.
Как взыскать деньги, если маркетплейс отказался компенсировать утрату
Прежде всего необходимо проверить договорные основания отказа и установить размер задолженности. Затем следует направить мотивированную претензию, а при отсутствии результата обратиться в арбитражный суд.
Ссылка маркетплейса на форс-мажор не означает, что продавец окончательно потерял деньги. Суд должен исследовать возможность предотвращения и уменьшения последствий происшествия, наличие предшествующей просрочки и содержание договорных обязательств площадки.
Правильно выбранное основание иска может позволить взыскать стоимость утраченной продукции даже при признании самого происшествия обстоятельством непреодолимой силы.
Правовая основа: статьи 309, 393, 401, 405 и 416 ГК РФ, статьи 65 и 66 АПК РФ, пункты 8–10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.