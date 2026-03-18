Маркировка косметики: этапы, сроки и подводные камни
В 2025 году запустили 4 этапа маркировки косметики и бытовой химии.
Разберём по полочкам, что уже обязательно, чтобы вы не попали под штрафы.
Что уже подлежит маркировке
1-й этап (с 1 мая 2025): Мыло и моющие средства.
2-й этап (с 1 июля 2025): Средства для волос, для бритья и дезодоранты.
3-й этап (с 1 октября 2025): Косметика и зубная паста.
4-й этап (с 1 декабря 2025): Бритвы и лезвия.
Для 4-го этапа: на маркировку остатков дают целый год. Товары, выпущенные или ввезенные до 30 ноября 2025, можно промаркировать вплоть до 30 ноября 2026.
⚠️ С 1 июля 2026 стартует обязательная передача сведений о выводе из оборота всех видов косметики, бытовой химии и товаров гигиены.
Что это значит?
С этой даты при продаже необходимо сканировать код маркировки на кассе и обеспечить передачу сведений о продаже в систему маркировки.
Если кратко — необходимо установить модуль маркировки на кассу, сгенерировать токен в лк ЧЗ и после этого настроить подключение на кассе.
А что с маркетплейсами (на примере WB)?
Приемка товаров с КИЗами станет обязательной с 1 июля 2026г.
На данный момент вы по желанию можете отметить в карточке товара, что товар маркируется и WB примет его с маркировкой.
Если же в карточке не отмечать вручную, то WB будет принимать как обычно и товар, который будет им принят до 1 июля может продаваться без маркировки до окончания срока годности.
Важно: Закладывайте время на приемку! Если вы отгрузили поставку 30 июня, а WB принял её 1 июля, товар придется забирать обратно и маркировать. Учитывайте это в своих поставках!
Не ждите дедлайнов — настраивайте процессы заранее. Сэкономите нервы, время и деньги!
