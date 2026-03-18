Маркировка косметики: этапы, сроки и подводные камни

Разбираем по шагам, какие категории косметики уже попали под обязательную маркировку, какие сроки по остаткам, что изменится с 1 июля 2026 и как работать с маркировкой на маркетплейсах, чтобы не получить штрафы.

В 2025 году запустили 4 этапа маркировки косметики и бытовой химии.

Разберём по полочкам, что уже обязательно, чтобы вы не попали под штрафы.

Что уже подлежит маркировке

1-й этап (с 1 мая 2025): Мыло и моющие средства.

2-й этап (с 1 июля 2025): Средства для волос, для бритья и дезодоранты.

3-й этап (с 1 октября 2025): Косметика и зубная паста.

4-й этап (с 1 декабря 2025): Бритвы и лезвия.

Для 4-го этапа: на маркировку остатков дают целый год. Товары, выпущенные или ввезенные до 30 ноября 2025, можно промаркировать вплоть до 30 ноября 2026.

⚠️ С 1 июля 2026 стартует обязательная передача сведений о выводе из оборота всех видов косметики, бытовой химии и товаров гигиены.

Что это значит?

С этой даты при продаже необходимо сканировать код маркировки на кассе и обеспечить передачу сведений о продаже в систему маркировки.

Если кратко — необходимо установить модуль маркировки на кассу, сгенерировать токен в лк ЧЗ и после этого настроить подключение на кассе.

А что с маркетплейсами (на примере WB)?

Приемка товаров с КИЗами станет обязательной с 1 июля 2026г.

На данный момент вы по желанию можете отметить в карточке товара, что товар маркируется и WB примет его с маркировкой.

Если же в карточке не отмечать вручную, то WB будет принимать как обычно и товар, который будет им принят до 1 июля может продаваться без маркировки до окончания срока годности.

Важно: Закладывайте время на приемку! Если вы отгрузили поставку 30 июня, а WB принял её 1 июля, товар придется забирать обратно и маркировать. Учитывайте это в своих поставках!

Не ждите дедлайнов — настраивайте процессы заранее. Сэкономите нервы, время и деньги!