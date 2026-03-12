Страховой стаж для самозанятых
Что изменилось?🙌🏻
Минтруд выпустил Приказ от 30.01.2026 № 40н. С 16 марта 2026 года заработают обновленные правила подсчета страхового стажа.
Главное новшество: периоды, когда самозанятый добровольно платил взносы на социальное страхование, теперь официально включаются в страховой стаж для расчета больничных и пособий по беременности и родам.
Как это работает? ⚙️
1️⃣Добровольный эксперимент. Напомню, что с 1 января 2026 года до конца 2028 года идет эксперимент: самозанятые могут сами платить взносы «на случай нетрудоспособности».
2️⃣Стаж в копилку. Если ваш новый сотрудник раньше был самозанятым и участвовал в этом эксперименте — эти месяцы/годы теперь не сгорают. Они суммируются с его общим стажем.
3️⃣Подтверждение. Искать справки «с печатью» не нужно. Все периоды подтверждаются документами из СФР.
Напомню, что от страхового стажа напрямую зависит процент оплаты больничного:
⚫️До 5 лет — 60% среднего заработка.
⚫️От 5 до 8 лет — 80%.
⚫️Свыше 8 лет — 100%.
💡Поэтому при приеме на работу бывшего самозанятого теперь стоит уточнять, не платил ли он добровольные взносы в СФР. Если да — просим справку из фонда (или смотрим данные, которые прилетят из СФР автоматически) и увеличиваем стаж.
Кстати, это еще один шаг к тому, чтобы работа на себя по правам наконец-то догнала обычный найм.🤔
А у вас есть сотрудники, которые пришли из самозанятых?👇
