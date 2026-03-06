Новинка в 1С: пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности в 1С создаются автоматически!

Даже если вы сдаете упрощенную бухгалтерскую отчетность, пояснения в ГИРБО обязательны. 1С облегчила жизнь, теперь не придется сидеть над ними ломать голову что там написать.

Согласно п. 54 ФСБУ 4/2023, в пояснениях минимум должны быть:

✅ Подтверждение, что отчетность составлена по стандартам.

✅ Краткая инфа об учетной политике.

✅ Иная существенная информация (например, про движение денежных средств, если это важно для понимания ваших цифр).

В 1С:Бухгалтерии 8 (начиная с релиза 3.0.194 от 11.03.2026) появилось два способа все это оформить. Показываю👇

1️⃣ способ

Программа сама составит текст на основе вашей учетной политики. А в случае необходимости его можно отредактировать прямо в программе.

🔵 Идем в Отчеты → Регламентированные отчеты и создаем «Бухгалтерскую отчетность упрощенную».

🔵 Заполняем отчет и переходим на раздел «Пояснения».

🔵 Ставим переключатель «Отправка пояснений» в положение «Из отчета». Текст готов, его можно подправить прямо в программе и нажать «Записать».

2️⃣ способ

Если у вас есть свой файл с пояснениями:

В том же разделе «Пояснения» выбираем «из файла». Загружаем документ с компьютера.

📌 Что важно учесть?

🟡 Файл для прикрепления должен быть строго в формате .pdf.

🟡 Прикрепить можно только один файл. Если у вас отдельно текст, отдельно отчет о движении средств и тд — склеивайте их в один PDF перед загрузкой.

🟡 Если в состав пояснений требуется добавить отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средстви др, то эти отчеты заполняются в составе полной бухгалтерской отчетности, а после заполнения выгружаются и копируются в основной файл с текстовыми пояснениями.

Уже подали баланс? Пишите в комментариях)



