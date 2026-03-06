Из-за этих галочек в 1С возникают ошибки!
Примеры таких галочек👇
1️⃣ Счета учета в документах. Было как-то раз такое, что 1Ска обновилась и счета учета в документах слетели)
⚫️ Где искать: Идем в раздел Главное → Персональные настройки.
⚫️ Что делать: Ставим галочку «Показывать счета учета в документах».
Готово! Теперь все на месте, и вы снова можете контролировать проводки прямо в документе.
2️⃣ Отрицательные остатки в ОСВ по складам. Частая история, когда реализации проводят, не имея остатков и 1С позволяет провести, а потом в ОСВ висят красные минусовые остатки.
⚫️ Где искать: Администрирование → Проведение документов. Галочка «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета»
⚫️ Что делать: В идеале она должна быть снята! Иначе придется всегда держать в голове, есть там остатки или нет, чтобы не уйти в минус.
3️⃣ Пропала разбивка сотрудников на 70 счете. Вместо сотрудников в ОСВ перечислены Виды начислений оплаты труда. Всему виной тоже всего одна настройка.
⚫️ Где искать: Администрирование → Параметры учета → Настройка плана счетов → Учет расчетов с персоналом.
⚫️ Что делать: Должно быть «По каждому работнику».
Признавайтесь, натыкались на эти галочки?🙈
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию