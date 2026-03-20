Выживут только параноики: как бухгалтеру пройти 2026 год и не сойти с ума
Сегодня разберем три «красных флага», на которых чаще всего горят компании, и как подстелить соломку там, где раньше лежал бетон.
1. Дробление бизнеса: старая сказка на новый лад
После громких дел инфобизнесменов налоговики окончательно отточили методологию. Теперь под прицелом не только блогеры, но и обычный ритейл, общепит и стройка.
На чем ловят:
Общие ресурсы: один склад, один IP-адрес для клиент-банка, общие кадровики и бухгалтеры.
Формальность: если «младшая» компания на упрощенке не принимает самостоятельных решений, а только забирает часть выручки — это приговор.
Совет: Проведите «тест на самостоятельность». Если завтра убрать головную компанию, сможет ли «малыш» прожить хотя бы неделю? Если нет — пора пересматривать структуру.
2. Самозанятые: экономия, которая выходит боком
Перевод штатных сотрудников в статус плательщиков НПД — это классика, которая уже давно не работает. Алгоритмы налоговой вычисляют такие схемы на раз-два.
Критические ошибки:
Выплаты дважды в месяц в те же даты, что и зарплата.
Единственный заказчик у самозанятого на протяжении года.
Договор, подозрительно похожий на трудовой (с графиком работы и должностными инструкциями).
Что делать? Если привлекаете самозанятых, следите, чтобы их услуги были проектными и разовыми. И упаси вас бог выдавать им пропуска с должностью «менеджер».
3. НДФЛ и взносы: под микроскопом
С введением новых правил отчетности и жестких сроков уплаты, любая просрочка — это автоматический штраф и блокировка. Но главная опасность — зарплаты ниже среднеотраслевых.
Если ваша средняя зарплата по компании ниже, чем по региону в вашей отрасли, ждите приглашения на «зарплатную комиссию». Формально это не повод для доначислений, но отличный повод для глубокой проверки всего остального.
Чек-лист для самопроверки перед квартальным отчетом:
Риск-фактор
Что проверить?
Контрагенты
Свежие выписки из ЕГРЮЛ и отсутствие «технических» фирм.
Первичка
Наличие подписей и соответствие дат реальности (особенно на услуги).
Рентабельность
Сильное отклонение от средних показателей по отрасли.
Вместо вывода
Профессия бухгалтера в 2026 году — это уже не про дебет с кредитом. Это про управление рисками. Сегодня вы — щит между бизнесом и государством. И чтобы этот щит не треснул, важно не просто «сдавать отчеты», а понимать логику налогового контроля.
Берегите себя, свои нервы и ЭЦП!
