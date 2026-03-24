Как подготовить возражения на акт налоговой проверки

Шаг 1. Определите сроки для подачи возражений

Первое и самое важное правило - соблюсти процессуальные сроки для подачи возражений. Их отсчет начинается со дня, следующего за днем получения акта.

• На акт налоговой проверки (выездной или камеральной) - 1 месяц со дня получения.

• На дополнение к акту налоговой проверки - 15 дней со дня получения.

Важно правильно определить дату получения акта!

• Если вы получили его лично под расписку, днем получения считается фактическая дата получения акта.

• Если документ отправлен по почте заказным письмом, он считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки.

• При отправке по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота датой получения будет дата, указанная в квитанции о приеме.

• При отправке по ТКС через личный кабинет налогоплательщика датой получения будет день, следующий за днем размещения акта в личном кабинете налогоплательщика.

Месячный срок для представления возражений истекает в соответствующее число месяца, следующего за месяцем получения акта. Например, если акт получен 20.07.2025, письменные возражения можно представить в инспекцию не позднее 20.08.2025.

Если последний день подачи возражений выпал на выходной, представить возражения можно на следующий рабочий день.

Инспекция не может принять решение по материалам налоговой проверки до истечения срока, отведенного для представления письменных возражений.

То есть если налогоплательщик имеет право представить письменные возражения не позднее 20.08.2025, то решение по проверке должно быть принято не ранее 21.08.2025.