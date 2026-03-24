Как подготовить возражения на акт налоговой проверки

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Владимир, управляющий партнер юридической компании. Основные направления моей практики — налоги, проблемные активы и юридическое сопровождение бизнеса.
Грамотно составленные возражения могут не только значительно снизить сумму доначислений, но и полностью исключить претензии налогового органа.
Пошагово разберем, как правильно подготовить и заявить возражения на акт налоговой проверки, чтобы защитить интересы бизнеса.
Шаг 1. Определите сроки для подачи возражений
Первое и самое важное правило - соблюсти процессуальные сроки для подачи возражений. Их отсчет начинается со дня, следующего за днем получения акта.
• На акт налоговой проверки (выездной или камеральной) - 1 месяц со дня получения.
• На дополнение к акту налоговой проверки - 15 дней со дня получения.
Важно правильно определить дату получения акта!
• Если вы получили его лично под расписку, днем получения считается фактическая дата получения акта.
• Если документ отправлен по почте заказным письмом, он считается полученным на шестой рабочий день с даты отправки.
• При отправке по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота датой получения будет дата, указанная в квитанции о приеме.
• При отправке по ТКС через личный кабинет налогоплательщика датой получения будет день, следующий за днем размещения акта в личном кабинете налогоплательщика.
Месячный срок для представления возражений истекает в соответствующее число месяца, следующего за месяцем получения акта. Например, если акт получен 20.07.2025, письменные возражения можно представить в инспекцию не позднее 20.08.2025.
Если последний день подачи возражений выпал на выходной, представить возражения можно на следующий рабочий день.
Инспекция не может принять решение по материалам налоговой проверки до истечения срока, отведенного для представления письменных возражений.
То есть если налогоплательщик имеет право представить письменные возражения не позднее 20.08.2025, то решение по проверке должно быть принято не ранее 21.08.2025.
Шаг 2. Проведите подготовительную работу (анализ и сбор доказательств)
Прежде чем приступить к написанию документа, необходимо провести тщательный анализ.
1. Изучите акт проверки
Выявите, с какими именно выводами, фактами или расчетами вы не согласны. Например:
• Неправильное применение норм Налогового кодекса.
• Некорректный расчет сумм налогов.
• Неверная квалификация правонарушения.
• Нарушения процедуры проведения проверки (например, проверка проведена в отсутствие оснований или акт составлен с нарушениями налогового законодательства).
2. Соберите доказательную базу
Подготовьте документы, подтверждающие вашу правоту. Это могут быть первичные документы (договоры, счета-фактуры, акты, накладные), которые инспектор не запросил или не учел, или которые вы не успели подать вовремя.
3. Изучите правовую базу
• Найдите ссылки на конкретные статьи Налогового кодекса РФ.
• Подберите подходящие письма Минфина России и ФНС России, разъясняющие спорную ситуацию. Хотя эти разъяснения не являются нормативными актами, они часто помогают убедить налоговую инспекцию в отсутствии оснований для доначислений.
• Проанализируйте судебную практику. Ссылки на решения судов вашего округа или Верховного Суда РФ в пользу налогоплательщиков по аналогичным спорам это весомый аргумент.
Шаг 3. Составьте письменное возражение
Закон не устанавливает строгой формы возражений, они составляются произвольно. Однако документ должен быть логичным, обоснованным и содержать обязательные реквизиты. Для удобства можно использовать форму, которую рекомендует на своем сайте налоговая служба.
Структура возражений:
1. «Шапка» документа. В правом верхнем углу укажите:
• Наименование и адрес налогового органа, составившего акт.
• Наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес, контактное лицо и контактный телефон.
2. Заголовок. «Возражения по акту налоговой проверки от ...20__ г. № ___».
3. Вводная часть. Кратко укажите, что в отношении вас была проведена проверка, по результатам которой составлен данный акт, и вы не согласны с его выводами (полностью или в части), ссылаясь на нормы налогового законодательства.
4. Описательно-мотивировочная часть (основная). Это ключевая часть вашего документа. По каждому пункту несогласия стройте аргументацию по следующей схеме:
• Цитата или пересказ вывода инспекции, с которым вы не согласны.
• Ваши доводы со ссылками на нормы права, письма ведомств, судебную практику.
• Доказательства: ссылки на прилагаемые документы, подтверждающие вашу позицию.
5. Просительная часть. Сформулируйте, чего вы хотите добиться. Например: «учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьями…Налогового кодекса РФ, прошу:
• учесть настоящие возражения при вынесении решения по акту проверки
• вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
• не доначислять налог и не начислять пени за его несвоевременную уплату.
6. Приложение. Перечислите все документы, которые вы прикладываете в обоснование своих доводов (копии договоров, счетов, судебных решений, доверенность представителя и т.д.).
7. Подпись и дата. Документ подписывает руководитель организации/ИП или уполномоченный представитель по доверенности.
Шаг 4. Выберите способ подачи возражений
Возражения на акт налоговой проверки можно подать несколькими способами.
• Лично. Подайте документ в канцелярию или окно приема документов налоговой инспекции. На вашем экземпляре обязательно поставьте отметку о принятии с входящим номером и датой.
• По почте. Отправьте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если вы отправите письмо в последний день срока до 24 часов, срок не будет пропущен.
• В электронной форме. По телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика.
Шаг 5. Участвуйте в рассмотрении материалов проверки
Подача возражений - это не финал. Руководитель налогового органа обязан рассмотреть материалы проверки, ваши возражения на акт налоговой проверки и представленные документы. О времени и месте рассмотрения вас должны уведомить.
Несмотря на то, что закон не обязывает налогоплательщика присутствовать на рассмотрении материалов проверки, Ваше участие на этом этапе крайне желательно!
Вы сможете:
• Дать устные пояснения в дополнение к письменным доводам.
• Заявить ходатайства (например, о приобщении дополнительных документов или применении смягчающих обстоятельств).
• Лично убедиться, что ваши аргументы услышаны.
Даже если вы не успели подать возражения в установленный срок, вы можете явиться на рассмотрение и дать свои пояснения устно.
Важно! Если по результатам проверки будет вынесено решение не в вашу пользу, у вас будет право обжаловать его в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде. Хорошо подготовленные возражения на акт станут отличной основой для дальнейшего обжалования.
Подготовка возражений на акт налоговой проверки - это юридическая процедура, требующая профессионального подхода. Соблюдение сроков, четкое изложение аргументов и подкрепление их документами и ссылками на нормативную базу - вот залог успешной защиты ваших интересов!
