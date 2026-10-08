Снижение штрафных санкций по договору поставки

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Владимир Инякин, управляющий партнер юридической компании. Основные направления моей практики - налоги, проблемные активы и юридическое сопровождение бизнеса.
Досудебная защита
Договорные способы защиты
Запомните главное правило: Снижение штрафных санкций начинается на стадии заключения договора поставки!
Рекомендации для поставщика
- Ограничьте размер неустойки. Включите в договор следующие условия: «Общая сумма неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не может превышать 10% от цены договора» или «Общая сумма штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства не может превышать стоимость такого неисполненного обязательства».
- Согласуйте пониженную ставку. Вместо 0,5% в день согласуйте 0,1% или ниже - это снижает риск взыскания многомиллионных сумм.
- Установите порядок начисления. Пропишите, что неустойка начисляется от стоимости просроченной партии товара, а не от общей цены договора.
- Исключите двойную ответственность. Избегайте одновременного включения штрафа и пени за одно нарушение.
Досудебное урегулирование спора
Если нарушение уже произошло и вы получили претензию от покупателя:
- Направьте мотивированный отказ на претензию с указанием на ошибки в расчете или на несоразмерность санкций.
- Предложите заключить мировое соглашение с отсрочкой уплаты или уменьшением размера неустойки в обмен на признание долга.
Судебная защита
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд может уменьшить неустойку.
Однако важно понимать нюансы применения этой нормы в контексте коммерческих споров. Пленум ВС РФ существенно ограничил свободу судов в снижении неустойки по инициативе самого суда в делах между предпринимателями:
- Заявление ответчика обязательно: Суд не может снизить неустойку по своей инициативе, если должник (поставщик) не заявил об этом ходатайство. Исключение - если ответчик является «слабой стороной» (например, гражданин, не являющийся ИП).
- Бремя доказывания: Именно поставщик (должник) обязан доказать, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.
- Необоснованная выгода: Суд должен оценивать не просто «большой процент», а реальное соотношение потерь кредитора и суммы санкции.
Основные аргументы поставщика для снижения неустойки
Снижение штрафных санкций по суду возможно только при наличии доказательственной базы. Рассмотрим рабочие аргументы.
Аргумент 1: Чрезмерно высокий процент неустойки
Суды часто сравнивают процент неустойки по договору со средними ставками по кредитам или ключевой ставкой ЦБ РФ.
Ситуация: В договоре установлена пеня 0,5% в день (это 182,5% годовых) или 1% (365% годовых).
Аргумент: Укажите, что такой размер в десятки раз превышает ключевую ставку ЦБ РФ (на момент спора) и ставки по коммерческим кредитам. Суд, скорее всего, признает этот процент высоким и снизит его до двукратной ключевой ставки или до принятого в обороте размера (например, 0,1% в день).
Не просите суд просто «уменьшить неустойку». Представьте свой контррасчет.
Аргумент 2: Оспаривание базы для расчета: проверяем математику
Часто суды отказывают во взыскании неустойки, начисленной на всю цену договора, если обязательство исполнено частично. Это ключевой способ снижения.
- Если вы поставили часть товара вовремя, неустойку можно начислять только на стоимость недопоставленной части, а не на всю цену договора. ВАС РФ прямо указал, что начислять санкции на общую цену контракта без учета надлежащего исполнения - это нарушение принципа равенства сторон.
Однако эта позиция не абсолютна. Суд может разрешить начисление неустойки на всю цену договора, если установит, что частично исполненное обязательство не имеет самостоятельной потребительской ценности для кредитора.
Пример из судебной практики: заказчик приобрёл единый производственный комплекс из нескольких элементов. Поставщик передал 9 частей из 10, но без последней детали запустить оборудование невозможно. Формально большая часть товара поставлена, но фактически заказчик не получил рабочий результат. В такой ситуации суд может счесть правомерным расчёт неустойки от полной цены. Поэтому каждый договор поставки нужно разбирать индивидуально.
Аргумент 3: Незначительный период просрочки
Если просрочка составила несколько дней или пару недель, а неустойка уже сопоставима со стоимостью товара, это явная несоразмерность.
Практика: Суды сравнивают сумму неустойки с ценой контракта. Если неустойка превышает 50% от цены товара за короткий срок, ее практически всегда уменьшают.
Аргумент 4: Отсутствие убытков у покупателя - самый сильный аргумент
Согласно позиции ВС РФ, неустойка является способом компенсации убытков и превращение института неустойки в способ обогащения недопустимо.
Представьте доказательства того, что покупатель не понес убытков. Например, данные о том, что покупатель нашел другого поставщика без удорожания.
Аргумент 5: Исполнение обязательства в натуре
Если поставщик в итоге поставил товар (пусть и с опозданием) или исправил недостатки, это смягчает вину.
Логика: Цель договора достигнута, товар передан. Взыскание полной суммы пени приведет к неосновательному обогащению покупателя.
-Нюанс: Аргумент не сработает, если просрочка была длительной, а устранение недостатков заняло много времени и покупатель понес существенные убытки. В этом случае суд может решить, что цель договора всё ещё не достигнута в полной мере, и пени оправданы за весь период просрочки.
Аргумент 6: Вина обеих сторон
Проанализируйте:
- Задерживал ли покупатель согласование документов?
- Были ли готовы складские помещения?
- Вносилась ли предоплата в срок?
Если да, заявляйте о вине обеих сторон!
Пример из судебной практики: Покупатель вовремя не внес предоплату, не предоставил доступ к складу и не согласовал спецификацию. В результате суд существенно уменьшил размер ответственности должника.
Важно! Ходатайство о снижении размера неустойки обязательно должно быть подано в суде первой инстанции.
Если вы не заявите об этом в первой инстанции, апелляция не примет данный довод.
Исключение: если апелляционный суд переходит к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. Тогда у стороны появляется право заявить ходатайство о снижении неустойки.
Чтобы гарантированно сохранить право на снижение, заявляйте ходатайство в суде первой инстанции - и лучше в письменной форме.
Снижение неустойки по договору поставки - это не «просьба о помиловании», а законное право должника, защищающее баланс интересов сторон. Судебная практика склоняется к тому, что неустойка должна компенсировать потери, а не служить источником сверхприбыли. Грамотная юридическая позиция позволит сократить сумму взыскания, а комбинированная стратегия (оспаривание правильности расчета + заявление о несоразмерности неустойки + договорные ограничения ответственности) обеспечит снижение штрафных санкций до минимальных размеров.