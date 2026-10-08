Снижение штрафных санкций по договору поставки

Досудебная защита

Договорные способы защиты

Запомните главное правило: Снижение штрафных санкций начинается на стадии заключения договора поставки!

Рекомендации для поставщика

- Ограничьте размер неустойки. Включите в договор следующие условия: «Общая сумма неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не может превышать 10% от цены договора» или «Общая сумма штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства не может превышать стоимость такого неисполненного обязательства».

- Согласуйте пониженную ставку. Вместо 0,5% в день согласуйте 0,1% или ниже - это снижает риск взыскания многомиллионных сумм.

- Установите порядок начисления. Пропишите, что неустойка начисляется от стоимости просроченной партии товара, а не от общей цены договора.

- Исключите двойную ответственность. Избегайте одновременного включения штрафа и пени за одно нарушение.