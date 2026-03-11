Ставка 7% к концу 2026 года: аналитики назвали условие, при котором рынок «улетит в космос»

Пока рынок переваривает февральское снижение ключевой ставки до 15,5%, аналитики представили три сценария развития событий. Главная новость — эксперты допустили падение ставки до 7% к концу 2026 года. Но есть нюансы: вероятность такого «праздника» — всего 30%.

Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, объясняет оптимизм неожиданной сменой риторики ЦБ. Регулятор начал подавать «голубиные» (мягкие) сигналы, ориентируясь на те индикаторы, которые раньше считал вторичными, — например, на еженедельные данные по инфляции.

Сценарий №1: Базовый (Вероятность — 40%)

Это умеренно-оптимистичный план, на который сейчас делает ставку большинство аналитиков.

Ставка: Снижение на 0,5 п. п. на пяти заседаниях из оставшихся семи в этом году. Итог — 13% к декабрю.

Инфляция и ВВП: Инфляция удержится в районе 5%, а экономика покажет символический рост на 1%.

Рынки: Нефть Brent по $62, индекс Мосбиржи подрастет до 3150 пунктов.

«С учетом последних коммуникаций от Банка России мы пересмотрели свой прогноз. Среднюю ставку понизили, потому что видим: регулятор внезапно обращает внимание на те индикаторы, которые раньше не имели особого значения», — отмечает Рясков.

Сценарий №2: Позитивный («Золотые кудри», Вероятность — 30%)

Тот самый сценарий с ключевой ставкой 7%. Он возможен при условии, что инвесторы начнут «отыгрывать» снятие санкций и восстановление доступа к внешнему фондированию.

Валюта и акции: Рубль крепнет до ₽70 за доллар, а индекс Мосбиржи улетает в космос — до 4200 пунктов.

Ставки по облигациям: Падение ниже 8% годовых.

Николай Рясков называет это «золотым периодом»: «Когда растет практически всё. Мы даже написали здесь достаточно скромные цифры, на самом деле взлет рынка акций может быть более резким».

Сценарий №3: Стрессовый (Вероятность — 30%)

Если геополитического прогресса не случится, а торговые войны добьют мировой рынок, нас ждет «закручивание гаек».

Ставка: Вместо снижения — возврат к 18%.

Экономика: Падение ВВП на 2%, инфляция взлетает до 10%, нефть падает до $50.

Рынки: Индекс Мосбиржи падает до 2000 пунктов.

Главная угроза здесь — «отложенный эффект» высоких ставок, который может придавить российскую экономику сильнее, чем ожидалось. Николай Рясков подчеркивает: «Есть сложности объективные с финансированием расходов. Это касается не только госбюджета, но и компаний — есть проблемы с инвестициями в основной капитал».

Контекст от ЦБ: Напомним, 13 февраля Банк России снизил ставку до 15,5%. По официальному прогнозу регулятора, устойчивая инфляция должна вернуться к цели в 4% только во втором полугодии 2026 года. Таким образом, прогноз УК ПСБ в 13% (базовый) выглядит даже чуть смелее, чем консервативные ожидания самого Центробанка.