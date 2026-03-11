Ставка 7% к концу 2026 года: аналитики назвали условие, при котором рынок «улетит в космос»
Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, объясняет оптимизм неожиданной сменой риторики ЦБ. Регулятор начал подавать «голубиные» (мягкие) сигналы, ориентируясь на те индикаторы, которые раньше считал вторичными, — например, на еженедельные данные по инфляции.
Сценарий №1: Базовый (Вероятность — 40%)
Это умеренно-оптимистичный план, на который сейчас делает ставку большинство аналитиков.
Ставка: Снижение на 0,5 п. п. на пяти заседаниях из оставшихся семи в этом году. Итог — 13% к декабрю.
Инфляция и ВВП: Инфляция удержится в районе 5%, а экономика покажет символический рост на 1%.
Рынки: Нефть Brent по $62, индекс Мосбиржи подрастет до 3150 пунктов.
«С учетом последних коммуникаций от Банка России мы пересмотрели свой прогноз. Среднюю ставку понизили, потому что видим: регулятор внезапно обращает внимание на те индикаторы, которые раньше не имели особого значения», — отмечает Рясков.
Сценарий №2: Позитивный («Золотые кудри», Вероятность — 30%)
Тот самый сценарий с ключевой ставкой 7%. Он возможен при условии, что инвесторы начнут «отыгрывать» снятие санкций и восстановление доступа к внешнему фондированию.
Валюта и акции: Рубль крепнет до ₽70 за доллар, а индекс Мосбиржи улетает в космос — до 4200 пунктов.
Ставки по облигациям: Падение ниже 8% годовых.
Николай Рясков называет это «золотым периодом»: «Когда растет практически всё. Мы даже написали здесь достаточно скромные цифры, на самом деле взлет рынка акций может быть более резким».
Сценарий №3: Стрессовый (Вероятность — 30%)
Если геополитического прогресса не случится, а торговые войны добьют мировой рынок, нас ждет «закручивание гаек».
Ставка: Вместо снижения — возврат к 18%.
Экономика: Падение ВВП на 2%, инфляция взлетает до 10%, нефть падает до $50.
Рынки: Индекс Мосбиржи падает до 2000 пунктов.
Главная угроза здесь — «отложенный эффект» высоких ставок, который может придавить российскую экономику сильнее, чем ожидалось. Николай Рясков подчеркивает: «Есть сложности объективные с финансированием расходов. Это касается не только госбюджета, но и компаний — есть проблемы с инвестициями в основной капитал».
Контекст от ЦБ: Напомним, 13 февраля Банк России снизил ставку до 15,5%. По официальному прогнозу регулятора, устойчивая инфляция должна вернуться к цели в 4% только во втором полугодии 2026 года. Таким образом, прогноз УК ПСБ в 13% (базовый) выглядит даже чуть смелее, чем консервативные ожидания самого Центробанка.
реальность в которой мы называем это крепким рублем, мдауш