Приостановили решение налоговой через суд. Спасет ли это от передачи материалов в Следственный комитет?

Ранее я разбирал, может ли рассрочка после налоговой проверки спасти компанию от передачи материалов в Следственный комитет.
Рассрочка после налоговой проверки: спасет ли она от уголовного дела?
Итак, прошла выездная налоговая проверка. По ее итогам бизнесу доначислили налоги, пени и штрафы. Сумма большая, сразу закрыть ее нечем. При этом компания не собирается убегать в закат: есть имущество, есть обороты, есть желание платить частями.
И спойлер: рассчитывать на рассрочку как на защиту от уголовного дела не стоит.
Но что, если компания вообще не согласна с результатами проверки, идет в арбитражный суд и добивается удовлетворения обеспечительной меры по приостановлению действия решения налоговой?
Казалось бы, пока суд разбирается, законны доначисления или нет, решение ФНС поставлено на паузу. Значит, и передавать материалы следователям рано.
Однако судебная практика говорит об обратном.
Решение приостановили, а материалы все равно ушли в следствие
После выездной налоговой проверки компании доначислили НДС, налог на прибыль, страховые взносы, пени и штрафы.
Компания хоть в большей части и оплатила сумму начисленных налогов, в последствии оспорила решение ФНС в арбитражном суде и одновременно попросила принять обеспечительные меры.
Суд просьбу удовлетворил и приостановил действие решения налоговой до окончания спора.
Несмотря на это, спустя несколько месяцев ФНС направила материалы проверки в Следственный комитет на основании пункта 3 статьи 32 НК РФ.
Следователь возбудил в отношении руководителя компании уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ.
Компания попыталась оспорить действия налоговой, но проиграла во всех трех инстанциях. Последнюю точку поставил Арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 29.07.2026 по делу № А48-2458/2025.
Почему приостановление не помогло
Логика компании понятна.
Если суд приостановил действие решения налоговой, спорные суммы на период действия обеспечительных мер не учитываются при определении размера совокупной обязанности. Это следует из статьи 11.3 НК РФ.
Зачем тогда передавать материалы в СК из-за неуплаты задолженности, действие решения по которой приостановлено самим судом?
Но суд разделил две вещи.
Первая — принудительное взыскание задолженности.
Вторая — передача материалов налоговой проверки в следственные органы.
Приостановление действия решения ФНС не означает признания его незаконным. Как следует из пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 15, такая обеспечительная мера запрещает совершать действия по исполнению соответствующего решения.
Поэтому взыскать спорную задолженность налоговая до окончания действия обеспечительных мер не может.
Но передача материалов в Следственный комитет, по мнению суда, взысканием не является.
Суд указал, что направление материалов следователям — это самостоятельная обязанность налогового органа, предусмотренная пунктом 3 статьи 32 НК РФ, и фактически квалифицировал ее как информационный обмен между государственными органами.
Поэтому обеспечительные меры блокируют взыскание, но сами по себе не блокируют передачу материалов в СК.
Что это означает на практике
Есть установленный срок для передачи материалов в следствие, и налоговая его стала безукоснительно соблюдать.
Компания может оспаривать доначисления и даже добиться судебного запрета на их принудительное взыскание. Но параллельно материалы той же проверки могут оказаться у следователя.
Поэтому арбитражный спор с налоговой и уголовные риски после проверки лучше рассматривать как два отдельных направления для работы.
Обеспечительные меры помогают остановить взыскание. Рассрочка позволяет растянуть платежи. Но ни один из этих инструментов сам по себе не дает иммунитета от передачи материалов в Следственный комитет.
И, как известно, последствия при возбуждении уголовного дела по налоговому преступлению несколько отличаются от проигрыша в арбитражном суде по спору с налоговой.