Приостановили решение налоговой через суд. Спасет ли это от передачи материалов в Следственный комитет?

Ранее я разбирал, может ли рассрочка после налоговой проверки спасти компанию от передачи материалов в Следственный комитет.

Рассрочка после налоговой проверки: спасет ли она от уголовного дела? Итак, прошла выездная налоговая проверка. По ее итогам бизнесу доначислили налоги, пени и штрафы. Сумма большая, сразу закрыть ее нечем. При этом компания не собирается убегать в закат: есть имущество, есть обороты, есть желание платить частями. www.klerk.ru

И спойлер: рассчитывать на рассрочку как на защиту от уголовного дела не стоит.

Но что, если компания вообще не согласна с результатами проверки, идет в арбитражный суд и добивается удовлетворения обеспечительной меры по приостановлению действия решения налоговой?

Казалось бы, пока суд разбирается, законны доначисления или нет, решение ФНС поставлено на паузу. Значит, и передавать материалы следователям рано.

Однако судебная практика говорит об обратном.