Прекращение уголовного дела по налогам: почему после уплаты недоимки уголовное преследование продолжается

Последние несколько лет в новостях регулярно появляются громкие уголовные дела, связанные с неуплатой налогов.

Причем афишируется, что возбуждаются такие уголовные дела именно за уклонение от уплаты налогов. Затем выясняется, что налоги уже все заплатили, но люди всё-равно предстают перед судом, находясь на скамье подсудимых.

Как же это происходит? Ведь уже, наверное, каждый знает: если недоимку по налогам погасить, то дело должны прекратить (при определенных условиях).

А оказывается, что приговоры выносят не по «налоговой статье», а по какой-нибудь другой. Крайне часто приговаривают людей по легализации добытого преступным путем имущества (статья 174.1 УК РФ).

Легализация — это когда преступные доходы прогоняют через запутанные операции, чтобы на выходе получить «чистые» деньги. Проще говоря, это и есть то самое отмывание.

К слову, борьба с легализацией сегодня ведётся всерьёз. Всем известен тот самый 115-ФЗ — Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Именно им банки традиционно пугают клиентов, блокируя счета и операции, запрашивая тонну информации.

И я уже не раз говорил: когда материалы налоговой проверки уходят в следственные органы, риски не ограничиваются статьями УК о налоговых преступлениях. Одним из дополнительных составов как раз и становится легализация.

Как это работает?