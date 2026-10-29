Налоговая проверка: как долги компании могут стать личной проблемой собственника и руководителя

Представим довольно некомфортную ситуацию. В отношении безымянной компании закончилась комплексная выездная налоговая проверка. Инспекция посчитала часть расходов необоснованными, отказала в вычетах по НДС и доначислила более полусотни миллионов рублей налогов, пеней и штрафов. Собственник и одновременно с этим руководитель компании с решением не согласен и намерен его обжаловать. Тем не менее компания ещё работает, сотрудники получают зарплату, обязательства перед контрагентами исполняются. Вроде бы впереди обычный налоговый спор, в котором ещё предстоит доказать свою позицию. Однако уже сейчас у компании могут возникнуть первые ограничения. А последующие события при определённых обстоятельствах способны привести к уголовному делу, банкротству компании и взысканию задолженности с её собственника. Давайте разберём, как это работает.

Решение ещё обжалуется, а имуществом уже нельзя распоряжаться

После вынесения решения по налоговой проверке инспекция вправе принять обеспечительные меры, если имеются основания полагать, что без них исполнение решения впоследствии окажется затруднительным или невозможным. Такая возможность предусмотрена пунктом 10 статьи 101 НК РФ. Например, налоговая может запретить компании отчуждать недвижимость, транспортные средства и другое имущество. При определённых условиях допускается и приостановление операций по банковским счетам. Причём с 1 января 2026 года запрет на отчуждение может распространяться также на имущественные права, включая дебиторскую задолженность. И всё это возможно ещё до вступления решения по проверке в законную силу. Получается следующая ситуация. Компания продолжает оспаривать доначисления досудебными жалобами и потом в арбитражном суде, но уже ограничена в распоряжении активами. При этом обеспечительные меры не следует путать с принудительным взысканием задолженности. Последнее производится в самостоятельном порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

А если получить рассрочку по налогам?

Уголовное дело — появление проблемы у конкретного человека

Предположим, материалы поступили в следственные органы и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Поскольку в нашем случае налогоплательщиком является компания, то дело возбуждается по статье 199 УК РФ. Ответственность при наличии состава преступления несут физические лица: руководитель, фактический организатор уклонения от уплаты налогов либо другие причастные лица. Но одним налоговым составом расследование может не ограничиться. Например, если следствие установит самостоятельные признаки неправомерного оборота средств платежей, возможна квалификация по статье 187 УК РФ. Если будут выявлены операции с преступными доходами, совершённые с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ими, может возникнуть вопрос о статье 174.1 УК РФ. Разумеется, дополнительные составы не возникают автоматически из факта налоговых доначислений. Их признаки необходимо доказывать отдельно. И по налоговым преступлениям полное погашение задолженности при выполнении предусмотренных законом условий позволяет прекратить уголовное преследование. Однако это не означает автоматического прекращения дела по другим составам, если их признаки установлены. Кроме того, в ходе расследования следователь может обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество по статье 115 УПК РФ. В отличие от обеспечительных мер налоговой инспекции, здесь речь уже идёт об уголовно-процессуальном аресте. При наличии предусмотренных законом оснований он может затронуть личное имущество подозреваемого или обвиняемого, а в отдельных случаях — имущество других лиц. Поэтому налоговая проверка, начавшаяся в отношении компании, способна привести к ограничениям в отношении имущества конкретного человека.

Можно ли взыскать налоговую задолженность непосредственно с руководителя?

В рамках уголовного дела прокурор или налоговый орган может предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого бюджету. Но здесь есть важный момент. Налогоплательщиком изначально выступает компания. Обвинительный приговор в отношении её руководителя пока не предрешает необходимость взыскания ущерба в виде налоговой задолженности непосредственно с него, что подтверждается позицией Верховного суда. В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 предусмотрено: привлечение виновного физического лица в качестве гражданского ответчика по соответствующим налоговым преступлениям допускается, когда отсутствуют правовые или фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счёт самой организации либо лиц, отвечающих по её долгам. Поэтому, если компания продолжает деятельность и располагает достаточными активами, вопрос о взыскании ущерба непосредственно с руководителя и других возможных подсудимых будет «поставлен на паузу». А если компания уже не в состоянии погасить задолженность? Тогда возникает следующая потенциальная проблема.

Банкротство компании и субсидиарная ответственность

При наличии установленных законом оснований налоговая служба вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве организации. Причём оценка перспектив взыскания задолженности в рамках банкротных процедур в текущих реалиях уже проводится в рамках той же выездной налоговой проверки ФНС располагает цифровыми инструментами анализа финансового состояния налогоплательщиков, их активов и связей с другими лицами. В 2026 году служба также перешла к специализированным центрам компетенций по банкротству, в том числе по вопросам формирования конкурсной массы и привлечения контролирующих лиц к ответственности. Если имущества компании недостаточно для расчётов налоговой и другими кредиторами, возникнет вопрос о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Статья 61.11 Закона о банкротстве предусматривает такую ответственность, если невозможность полного погашения требований кредиторов вызвана действиями или бездействием соответствующего лица. При этом значительные налоговые доначисления могут иметь особое значение. Например, если установленные законом требования, возникшие вследствие правонарушения, превышают 50% основной задолженности перед реестровыми кредиторами третьей очереди, действует предусмотренная законом презумпция. Но это пока не предрешает автоматического привлечения руководителя или учредителя к ответственности: обстоятельства дела, статус контролирующего лица и основания ответственности будут оцениваться в рамках «банкротного дела». И если субсидиарная ответственность всё же установлена, последствия могут сохраняться годами. Согласно пункту 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, обязательства по субсидиарной ответственности не прекращаются даже после завершения процедуры личного банкротства гражданина. То есть банкротство собственной компании, а впоследствии и личное банкротство могут не дать человеку избавиться от образовавшейся задолженности по налогам.

Резюмируем