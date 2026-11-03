Фрпв: как налоговая ищет «крайнего» и что делать, если им оказалась ваша компания

Как работает ФРПВ?

Для начала нужно понимать, что налоговая служба уже давно располагает единой информационной системой АИС «Налог-3».

В ней аккумулируется огромное количество сведений о налогоплательщиках, их налоговых обязательствах, контрагентах и хозяйственных операциях.

В рамках этой системы имеется подсистема АСК «НДС-2» с функционалом «Автоцепочки». Она анализирует сведения из деклараций по НДС, выявляет налоговые разрывы и прослеживает цепочки движения товаров, работ или услуг от первого поставщика до конечного покупателя.

Допустим, одна компания приобрела товар у другой, та закупила его у третьей, а последняя вообще не уплатила соответствующий НДС в бюджет. Или вместо реальной поставки товара в цепочке обнаружилась какая-нибудь техническая компания, через которую исключительно на бумаге прогнали несколько операций. В результате образуется налоговый разрыв.

Тогда у ФНС появляется задача установить, кто же в конечном счете получил выгоду от подобной ситуации. То есть кто фактически воспользовался соответствующими вычетами по НДС и в чьих интересах могла быть организована вся эта история.

Для этого «Автоцепочки» автоматически определяют предполагаемого выгодоприобретателя. На основании полученных сведений формируется тот самый ФРПВ.

В ФРПВ включаются данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Обычные физ.лица как налогоплательщики туда не включаются.

И налоговую мало интересует очередная брошенная фирма с номинальным директором. Ей интересна вполне действующая компания, которая располагает активами, персоналом и деньгами.

Ведь доначислить налоги какой-нибудь технической организации, у которой нет ни имущества, ни средств на расчетных счетах, конечно, можно, но вот взыскать их будет уже гораздо сложнее. А значит, смысла в этом нет.

Поэтому налоговая старается установить лицо, которое действительно получило необоснованную налоговую выгоду и с которого впоследствии можно взыскать соответствующие суммы.