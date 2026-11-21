Налоговые органы ранее «умели и практиковали» вызовы предпринимателей на допросы в качестве свидетелей в рамках проверки их же собственной деятельности.

А насколько это корректно?

Для начала стоит отметить, что в отличие от ООО, индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом (что порой становится новостью для некоторых).

По сути, ИП – это человек, который зарегистрировался в установленном порядке и получил право заниматься предпринимательской деятельностью.Он может нанимать сотрудников, применять такие же системы налогообложения, что и условное ООО, и даже назначить наемного директора для управления бизнесом. Однако такой директор не становится самостоятельным исполнительным органом, как в том же ООО.

При этом предприниматель продолжает отвечать по своим обязательствам собственным имуществом. Его бизнес юридически не отделен от него самого.

И тогда закономерный вопрос: можно ли вызвать предпринимателя в качестве свидетеля по обстоятельствам его же деятельности?