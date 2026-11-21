Налоговые органы ранее «умели и практиковали» вызовы предпринимателей на допросы в качестве свидетелей в рамках проверки их же собственной деятельности.
А насколько это корректно?
Для начала стоит отметить, что в отличие от ООО, индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом (что порой становится новостью для некоторых).
По сути, ИП – это человек, который зарегистрировался в установленном порядке и получил право заниматься предпринимательской деятельностью.Он может нанимать сотрудников, применять такие же системы налогообложения, что и условное ООО, и даже назначить наемного директора для управления бизнесом. Однако такой директор не становится самостоятельным исполнительным органом, как в том же ООО.
При этом предприниматель продолжает отвечать по своим обязательствам собственным имуществом. Его бизнес юридически не отделен от него самого.
И тогда закономерный вопрос: можно ли вызвать предпринимателя в качестве свидетеля по обстоятельствам его же деятельности?
На что ссылались налоговые органы?
Налоговый кодекс в статье о допросе (п.1 ст.90 НК РФ) позволяет вызывать на допрос в качестве свидетеля любое физическое лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Долгое время налоговые органы трактовали эту норму следующим образом.
– Предприниматель является физическим лицом?
– Да.
– Обстоятельства своей деятельности знает?
– Разумеется.
– Значит, можно вызвать его на допрос в качестве свидетеля.
Причем за неявку без уважительных причин предусмотрен штраф по статье 128 НК РФ.
Подобный подход поддерживали и суды, поскольку Налоговый кодекс не содержит прямого запрета допрашивать проверяемого налогоплательщика в качестве свидетеля.
Конституционный суд сказал: так делать нельзя
5 марта 2026 года Конституционный Суд РФ вынес Постановление № 12-П.
По этому делу отношении ИП проводилась выездная налоговая проверка. Налоговая вызвала его на допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам его деятельности. На допрос он не явился, за что получил штраф. Неоднократные попытки оспорить штраф через административное производство ни к чему не привели. Суды трех инстанций поддержали налоговый орган. Дело дошло до Конституционного Суда.
Конституционный Суд решил дать разъяснения налогового кодекса в этой части. Он указал, что проверяемого налогоплательщика нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности.
Причина заключается в различии процессуальных статусов. Свидетель сообщает сведения об обстоятельствах, которые могут иметь значение для проверки. Проверяемый налогоплательщик, напротив, сам является участником отношений, по которым налоговый орган устанавливает наличие нарушений.
Кроме того, статья 51 Конституции РФ гарантирует каждому право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.
И на это бы следовало обратить повышенное внимание, поскольку результаты налоговой проверки могут привести и к доначислению налогов и штрафам, и при определенных обстоятельствах к передаче материалов в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ну а то дело в результате было рассмотрено заново в суде первой инстанции, решение принято в пользу ИП (Дело № 2а – 22532/2026).
И дополнительно Верховный Суд включил подобную ситуацию в пункт 39 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2026), утв Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 N 18А/2026.
Поэтому теперь подобный подход будет широко интегрирован в практику.
Как тогда налоговая получит информацию от проверяемого ИП
В Налоговом кодексе предусмотрены две разные, но фактически схожие процедуры:
Допрос свидетеля (ст. 90 НК РФ). По результатам допроса составляется протокол. За неявку без уважительных причин предусмотрен штраф по статье 128 НК РФ.
Получение пояснений от налогоплательщика (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). Налоговый орган вправе вызвать предпринимателя для получения информации по вопросам проводимой проверки. Полученные пояснения также могут фиксироваться и использоваться в материалах проверки.
С учетом позиции Конституционного Суда первая процедура в отношении самого проверяемого предпринимателя по обстоятельствам его деятельности недопустима.
Остается получение пояснений.
Но здесь для налоговых органов есть один существенный недостаток: Налоговый кодекс не предусматривает специальной ответственности за неявку проверяемого налогоплательщика для дачи пояснений по предмету выездной налоговой проверки.
На это обратил внимание и сам Конституционный Суд. По его оценке, отсутствие такой ответственности фактически породило практику вызова проверяемых предпринимателей на допросы в качестве свидетелей. Ведь за неявку на допрос уже можно было привлечь к ответственности по статье 128 НК РФ.
При этом Конституционный Суд отдельно указал, что законодатель вправе установить самостоятельную ответственность за неявку налогоплательщика для дачи пояснений.
Но пока таких изменений нет, налоговым органам остается пользоваться предусмотренной законом процедурой получения пояснений, не подменяя ее допросом свидетеля.
Разумеется, право не свидетельствовать против себя и своих близких сохраняется. Однако оно не освобождает предпринимателя от обязанности представлять документы, законно истребованные налоговым органом.
Резюмируем
Постановлением от 05.03.2026 № 12-П Конституционный Суд пресёк практику, когда налоговая получала показания от проверяемого налогоплательщика, оформляя их как допрос свидетеля.
Предпринимателя можно вызвать для дачи пояснений, но нельзя превращать его в свидетеля по проверке его собственной деятельности.
При проверке юридического лица это правило не действует: проверяемым налогоплательщиком выступает сама организация, а не её директор. Поэтому директора можно допрашивать как свидетеля, а вот допросить само юрлицо невозможно по определению. Пояснения же от имени организации даёт представитель.
Поэтому держим это в голове и не забываем о своих правах.