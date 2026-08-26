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Эдуард Савуляк
Налоговые проверки
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Когда Налоговая просит пояснения по договору, купленного за границей авто, она вовсе не скрытые доходы ищет

А ищет она нарушения валютного законодательства.

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В последние годы, когда Налоговики просят предоставить "пояснения" по сделкам по покупке квартир или машин, большинство считает, что так ФНС "охотится" за скрытыми доходами.

Возможно, и такой мнение - верно, но лишь отчасти.

Если Налоговая подозревает скрытый доход, то она не "пояснениями" интересуется, а просто сумму налога выписывает.

Про "пояснения" речь заходит, когда ФНС в нарушении валютного законодательства вас подозревает.

Ведь, расчеты по сделкам (включая недвижимость и транспортные средства) между российским валютными резидентами-физическими лицами и нерезидентами должны осуществляться с соблюдением требований валютного законодательства.

А это, помимо прочего, предписывает проведение расчетов только с использованием банковских счетов.

А вот расчеты наличными - однозначно квалифицируются как нарушение валютного законодательства, со штрафом до 40% от суммы сделки.

Причем, под “наличной валютой“, в данном случае, подразумеваются не только доллары или евро, но и рубли.

При этом, из-за “общественной опасности“, заменить такой штраф на предупреждение, зачастую, абсолютно нереально.

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Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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