Если мошенники украдут деньги с ЕНС, то это будут проблемы не Налоговой, а только Ваши

Совсем недавно мы писали о том, как рейдеры, украли торговый центр “Атриум“ в центре Москвы, банально подделав документы.

Но, как выясняется, случай этот - далеко не единичный.

Просто мошенники теперь не ставят себе каких-то “глобальных целей“, вроде, кражи имущества на 5 миллиардов. Теперь, им достаточно и нескольких сотен тысяч или миллионов рублей.

Итак, как выглядит новая схема:

На первом этапе мошенники подделывают документы по компании: чаще всего меняют генерального директора и вводят нового участника. Ну и вносят эти фальшивые данные в ЕГРЮЛ. Пока, все, как в деле с “Атриумом“.

На втором этапе, пока, реальные владельцы пытаются восстановить справедливость через Суд, новый генеральный директор подает в Налоговую заявление о возврате положительного сальдо ЕНС.

Налоговики возвращают “переплату“, а фиктивный директор быстренько выводит их со счета компании.

Кстати, Вас не должно успокаивать то, что у вашей компании положительное сальдо мизерное или его нет вовсе. Фиктивный руководитель специально будет подавать неверные расчеты и декларации, чтобы создать сальдо ЕНС как можно больше.

Этап три. На этом этапе интерес у мошенников к захваченной компании пропадает. Ну или компания через Суд успевает добиться восстановления сведений в ЕГРЮЛ о законных участниках и директорах.

И вот тут-то начинается самое интересное!

Компания начинает оспаривать возврат сальдо и требовать от инспекции возместить убытки. Потерпевшие объясняют налоговикам “что случилось и как“, но фискалы все это и слушать не будут.

Налоговая считает (и Суд ее поддержит), что она - не виновата в том, что у компании возник ущерб.

Фиктивный директор, когда подавал заявление по ЕНС, числился в ЕГРЮЛ и имел все необходимые “атрибуты“. А Налоговая лишь действовала в рамках своих компетенций.

А куда деньги потом ушли - это не Налоговой забота.

В общем, вот Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 апреля 2026 года №А41-22144/2025 - изучите его и учтите в работе.

Больше полезного в Телеграм