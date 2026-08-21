ТРЦ «Атриум» в Москве, ценой в 5 миллиардов, украли с помощью поддельной доверенности от киприотов

Про рейдерские захваты в России я пишу с 2006 года. К слову, недавно нашел свою давнюю статью для “Клерка“ на эту тему - так она, в большинстве своем, совсем не устарела, актуальна и сейчас.

Ну, так вот, в последние годы, мы слышим, что "рейд уже себя изжил" и ушел в прошлое.

Что нет уже больше такого явления!

Что - правда?

А вот вам свеженький пример:

ТРЦ "Атриум" на "Курской", стоимостью в 5 млрд рублей, украли с помощью банальной поддельной доверенности.

Да-да, бригада российских умельцев, просто нарисовала поддельную доверенность от киприотов (а российской "дочкой" ООО «ИнвестНедвижимость», на которой висел торговый центр, конечно же, в лучших традициях, владела кипрская компания Novulaw Alliance LTD).

Как следует из материалов уголовного дела: Аферисты предоставили подложную доверенность, заверенную нотариусами сразу в двух государствах, от глав кипрской компании на имя уроженца Молдавии Дорина Шкиопки на право управления фирмой. Его решением прежний гендиректор Виктор Рябенко был снят с должности, а на его место назначен Антон Седов. Новый руководитель также подписал документы, что в состав учредителей входит некое ООО «Спартак» с 1 тысячей рублей уставного капитала.

Стоит ли говорить о том, что российская Налоговая, ничего не заподозрив, такую смену в составе учредителей произвела?

К слову, несмотря на всю кажущуюся "тупость" происходящего, именно по такой же схеме "приобретал" активы, в свое время, и "теневой король Санкт-Петербурга".

И ничего не изменилось за 20-ть лет!

И это еще хорошо, что прежние владельцы вовремя спохватились и мгновенно обратились в суды России и Кипра, а также возбудили уголовные дела.

В итоге выяснилось, что:

Во-первых, изображенный на копии доверенности апостиль не проставлялся уполномоченным органом Республики Кипр,

Во-вторых, подпись лица, имеющаяся на копии доверенности, не совпадает с подписью директора Novulaw Alliance LTD,

В-третьих, в кипрском реестре вообще нет нотариуса с именем Мэри Ламбру, которая заверяла доверенность на имя молдаванина на Кипре.

Вот так вот, все просто: буквально, “за 5-ть минут и 3 рубля” смастерили в фотошопе кипрскую доверенность, как попало расписались на ней, заверили все вымышленным нотариусом, и… актив за 5 миллиардов - в кармане!

И это еще хорошо, что арбитражный суд Москвы оперативно рассмотрел дело и признал все изменения по «ИнвестНедвижимости» незаконными, вернув права прежним владельцам.

P.S. Следует учитывать, что в описанном случае, за свой "Атриум" боролись миллиардеры, с админресурсом в силовых структурах. А у Вас есть понимание, как, если что случись, будете отстаивать права, на свою ООО "Ромашка", Вы?

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