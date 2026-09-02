Забросить деньги на ЕНС теперь не просто

Совсем недавно мы разбирали случаи, когда деньги с ЕНС могут не вернуть, а отправить в доход государства.

А сегодня мы рассмотрим обратную ситуацию, когда деньги на ЕНС “так просто“ уже и не забросить.

Итак, с 1 сентября заработали новые поправки в Налоговый кодекс. И теперь пополнить чужой ЕНС без налоговой цели уже нельзя.

Теоретически, возможно, забросить деньги на чужой ЕНС без налоговой цели и получится.

Но!

Если Налоговики сочтут, что ЕНС используется как “транзитный счет“ или “для хранения денег“, т.е. без пресловутой “налоговой цели“, то в зачете и, уж тем более, в возврате, просто откажут.

Т.е. деньги, фактически, можно будет потерять.

Но и на этом “нюансы“ с ЕНС не заканчиваются.

Дело в том, что, даже, при наличии необходимых “налоговых целей“, инспекторы могут интересоваться, почему это деньги на ЕНС конкретной компании вносила не она сама, а ее контрагент?

Возможно, все эти транзакции - часть какой-то схемы? Или имеет место быть отмывание денежных средств?

В общем, про ЕНС, теперь, следует помнить 3 вещи:

Первое. Деньги “от посторонних“ зачислят на ЕНС только, если у компании существует налоговая задолженность.

Второе. Если после оплаты налогов на ЕНС останутся деньги, то вывести их ФНС уже не разрешит.

Третье. Если хотите кого-то “выручить“ и забросить ему деньги на ЕНС, то, сначала, запросите у такой компании справки и акты сверки по расчетам с бюджетом именно на текущую дату. И, естественно, отправлять деньги следует в пределах указанной суммы.

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