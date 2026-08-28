Из-за сомнительных пополнений ЕНС деньги с него могут не только не вернуть, но и изъять в доход государства

Прокуратура, ФНС и Росфинмониторинг не согласны, что средства на ЕНС - Ваши.

Только вчера мы рассматривали случай, когда Ваши деньги с Вашего ЕНС могут украсть мошенники, а Налоговая - только “разведет руками”.

А уже сегодня - новая напасть:

Оказывается, Ваши средства на Вашем ЕНС, Налоговики, Прокуратура и Росфинмониторинг не считают такими уж “Вашими“*. А потому, их могут изъять, в доход государства.

*И это - несмотря на то, что Верховный суд считает, что средства на ЕНС до их списания остаются собственностью компании или ИП: Определение Верховного суда от 27 января 2025 года №309‑ЭС24‑18347.

Итак, рассмотрим новое резонансное дело, на этот счет.

1) Предприниматель подал заявление в Инспекцию о возврате положительного сальдо с ЕНС.

Инспекция в возврате - отказала, сославшись на то, что ей необходимо “проверить происхождение“ запрошенной суммы.

2) Предприниматель ждал итогов проверки 1,5 года, но денег так и не дождался. Налоговики, при этом, ссылались на то, что деньги на ЕНС поступили по “фиктивным хозяйственным операциям“.

3) Предприниматель пошел в Суд и победил в первой инстанции.

4) Налоговики обжаловали решение Суда и подключили к делу “тяжелую артиллерию“ в лице Прокуратуры и Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг указал на “транзитный характер” деятельности ИП.

Прокуратура пошла еще дальше и потребовала “взыскать неосновательное обогащение“.

Основанием этому послужил факт того, что ИП, якобы, “не вел заявленную деятельность”: по доходам у него прошло всего 156 тысяч рублей. Но, за это же время, ему на счет ЕНС, от 4-х разных контрагентов, поступило более 4 млн рублей, из которых, почти 3 миллиона, он успел получить, а остаток в 1,2 млн рублей ему не вернули.

5) Суд счел предпринимателя - “номинальным“, а всю его деятельность - банальным “обналичиванием“.

А вот и ссылочка на решение Суда: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18 мая 2026 года №А43-3231/2025.

К слову, рассмотренный случай - неприятный, но не такой уж и новый.

Схожее дело, где Налоговики отказали в возврате переплаты с ЕНС, из-за того, что “перечисленные денежные средства не являются единым налоговым платежом“, случалось и раньше: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26 января 2026 года №А65-42034/2024.

И здесь тоже Прокуратура изъяла спорный остаток ЕНС в доход государства.

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