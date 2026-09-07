Теперь налоговые штрафы можно снизить не более, чем в 10 раз

Итак, 31 августа был опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 24.07.2026 №ЕД-1-7/514@ "Об утверждении особенностей учета обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения" (Приказ зарегистрирован 31.08.2026 №88065).

И теперь, в соответствии с этим Приказом, с 1 сентября 2026 года, при наличии смягчающих обстоятельств, размер штрафа налогоплательщика может быть уменьшен не более чем в 10 раз (раньше никаких пределов для такого уменьшения не было).

Собственно, при определении размера штрафа и должны приниматься во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность, с учётом особенностей, утвержденных Приказом ФНС.

Итак,

Все смягчающие обстоятельства сведены Приказом в 4 группы.

Первая группа. Совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств

Среди таких обстоятельств выделяются: тяжёлое заболевание физического лица, не препятствующее ему отдавать отчёт в своих действиях или руководить ими, тяжёлое заболевание его близких родственников, смерть члена семьи.

Вторая группа. Cовершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости

Третья группа. Тяжёлое материальное положение налогоплательщика-физического лица

Например, потеря работы, наличие тяжелого заболевания, препятствующего трудоустройству, отсутствие имущества и т.д.

Четвертая группа. Иные обстоятельства

Среди таких обстоятельств рассматриваются разные варианты.

Например,

- Незначительность правонарушения (Незначительное время просрочки при подаче налоговой декларации и т.д.),

- Незначительная степень вины лица в совершении правонарушения (при неверной трактовке законодательства из-за отсутствии судебной практики, например),

- Совершение лицом действий, направленных на добровольное прекращение противоправного поведения (например, при подаче «уточненки» с доплатой налога, до начала проверки - уже позволит уменьшить штраф в два раза),

- Несущественный размер, отсутствие и (или) устранение причинённого вреда, возмещение ущерба бюджетной системе (например, уплата не менее 50% выявленной по результатам проверки недоимки и соответствующих пеней на основании уточнённой декларации, поданной за пределами установленного срока, до даты рассмотрения дела о налоговом правонарушении),

- Тяжелое имущественное положение юрлица (например, при наличии обязательств по выплате зарплаты или задолженности по коммунальным, арендным и иным платежам и т.д.),

- Обстоятельства положительно характеризующие налогоплательщика (например, социальная направленность деятельности лица, статус градообразующего предприятия, участие в благотворительности и т.д.).

При этом, отдельно указывается, что штраф не может быть уменьшен более, чем в 2 раза, если имело место умышленное правонарушение, с привлечение взаимозависимых лиц.

Если какое-то смягчающее обстоятельство имеет место быть, то оно должно быть документально подтверждено.

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