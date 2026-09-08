Проверяем контрагентов на разрывы НДС, через ЭКГ-рейтинг от ФНС

Для того, чтобы не пришлось, в случае чего, платить налоги за своего контрагента, можно попросить у него выписку “о добросовестности“ (из сервиса оценки ФНС).

Но не все компании готовы разглашать эти данные.

Поэтому полезно знать про сервис, для которого не требуется получение никаких разрешений. И, через который, можно узнать информацию по любой компании.

Итак, появился рейтинг компаний по НДС (и не только) - на сайте экг-рейтинг.рф

Главное, что следует про этот рейтинг знать:

Первое. Подготовка ЭКГ-рейтинга ведется в соответствии с ГОСТ Р 71198-2026.

Второе. Действует этот стандарт с 13 июня 2026 года.

Третье. Максимальный балл, который может набрать компания составляет 170. При этом, в разделе «Налоговая история и благонадежность» можно набрать всего 35 баллов.

Четвертое. ФНС специально выделила показатель «Отсутствие существенных несоответствий в декларациях по НДС», в нем оцениваются расхождения за 4 последних квартала. За минимальные расхождения компания получит 5 баллов, при расхождениях более 0,65% от суммы заявленных вычетов по НДС - ноль баллов.

Естественно, что в карточке по компании никаких реальных цифр “расхождений по НДС“ не приводится. Там есть только баллы.

Следует отметить, что показатели по НДС оцениваются только по налогоплательщикам на общей системе налогообложения. На “упрощенцев“ рейтинг не распространяется.

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