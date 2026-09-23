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Эдуард Савуляк
Налоги, взносы, пошлины
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Москва кормит Россию? Опять

На долю Москвы уже приходится почти четверть всех налоговых поступлений страны.

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Недавно были подведены итоги совокупных налоговых поступлений российских регионов за 2025 год.

Как и годом ранее, наибольший вклад в бюджет России внесли 5-ть регионов:
1) Москва,
2) Ханты-Мансийский автономный округ,
3) Ямало-Ненецкий автономный округ,
4) Московская область,
5) Санкт-Петербург.

В совокупности, эти 5 регионов обеспечили более 50% всех налоговых поступлений в бюджет страны.
Причем, Москва, уже который год, прочно удерживает лидерство в этом рейтинге, с поступлениями в 10,7 триллионов рублей и долей в 23,6% в совокупном бюджете.

Такая концентрация доходов обеспечена регистрацией в столице крупнейших российских налогоплательщиков: банков, нефтегазовых компаний и IT-холдингов.

И, судя по темпам роста выручки и прибыли у российских нефтегазовых компаний и банков в 2026 году, по итогам нынешнего года, разрыв в налоговой базе между Москвой и регионами не только не сократится, но и еще возрастет.

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Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

Руководитель в ООО

4 подписчика99 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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