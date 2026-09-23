Москва кормит Россию? Опять
На долю Москвы уже приходится почти четверть всех налоговых поступлений страны.
Недавно были подведены итоги совокупных налоговых поступлений российских регионов за 2025 год.
Как и годом ранее, наибольший вклад в бюджет России внесли 5-ть регионов:
1) Москва,
2) Ханты-Мансийский автономный округ,
3) Ямало-Ненецкий автономный округ,
4) Московская область,
5) Санкт-Петербург.
В совокупности, эти 5 регионов обеспечили более 50% всех налоговых поступлений в бюджет страны.
Причем, Москва, уже который год, прочно удерживает лидерство в этом рейтинге, с поступлениями в 10,7 триллионов рублей и долей в 23,6% в совокупном бюджете.
Такая концентрация доходов обеспечена регистрацией в столице крупнейших российских налогоплательщиков: банков, нефтегазовых компаний и IT-холдингов.
И, судя по темпам роста выручки и прибыли у российских нефтегазовых компаний и банков в 2026 году, по итогам нынешнего года, разрыв в налоговой базе между Москвой и регионами не только не сократится, но и еще возрастет.
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