Компания судилась с выдуманными ИИ ссылками на Верховный суд

Как часто, в последнее время, мы слышим о том, что ИИ “вот-вот заменит“ юристов, экономистов, бухгалтеров и прочих читателей Клерка)

И, очень похоже, что некоторые компании искренне верят в то, что такое будущее уже наступило. И, как минимум, от услуг юристов-экономистов решили отказаться. Передав эти функции - искусственному интеллекту.

И вот, что из этого вышло!

Пример №1.

Компания, задолжавшая за бухгалтерские услуги, решила, что обойдется не только без штатного бухгалтера, но и без профильного юриста.

Действительно, зачем кому-то платить, если все работу может сделать бесплатный ИИ?!

А ИИ - был хорош: он и кассационную жалобу в суд подготовил, и цитатами из судебной практики весь стол завалил, и даже ссылки на аналогичный судебный прецедент от Верховного суда нашел!

Проблема была только в том, что все эти ссылки и прецеденты оказались сплошной выдумкой.

Судью подобное отношение просто взбесило. И должник не только проиграл спор, но и был оштрафован за неуважение к суду.

Определение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 мая 2026 года №А27-7831/2025.

Пример №2.

Предприниматель из Приморского края, обладатель нескольких запатентованных торговых марок, посчитал, что его права нарушаются. И его коллеги продают откровенный контрафакт.

ИП загрузил работой, аж целых три популярных ИИ-системы, и получил от них требуемые “доказательства“.

Вот только Суд такие “доказательства“ не принял. Он посчитал, что ИИ-помощники могут подготовить именно те ответы, которые от них ждет заказчик, сформулировавший задачу.

А подтверждение продажи подделок необходимо собирать “руками“: реальными чеками и фотографиями.

Решение Арбитражного суда Приморского края от 17 февраля 2026 года №А51-16042/2024.

Пример №3.

Конкурсный управляющий одной из компаний в Подмосковье, чтобы наказать должника, попросил “нейроночку” подготовить обзор рыночных цен. И, естественно, нейросеть расстаралась и выдала обзор, “доказывающий“, что должник покупал услуги по завышенной стоимости.

Как и в предыдущем примере, Суд такой анализ не принял, посчитав его недопустимым доказательством.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5 февраля 2026 года №А40-251278/2022.

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