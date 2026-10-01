Налог на вклады хотят взимать сразу, а не через год

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Только что появилась информация о том, что Правительство (законопроектом 617-9) предлагает изменить форму и формулу по налогу на проценты по вкладам граждан.

Среди базовых изменений предлагаются:

Первое. Чтобы банки удерживали налог сразу, при выплате процентов по вкладу, с учетом необлагаемого лимита.

Как мы помним, сейчас банки лишь направляют информацию в ФНС, а уже она - готовит информацию по налогам к уплате.

Второе. Естественно, что банки не могут знать о том, единственный у клиента вклад или он есть еще и в других банках. Поэтому льготу, по необлагаемому лимиту, будет учитывать каждый банк. А уже ФНС, проанализировав всю информацию по итогам года, будет формировать сумму налога к доплате (в следующем году за предыдущий).

Т.е. у вкладчиков появляется стимул держать депозиты в разных банках и “переносить”, тем самым, уплату части налогов на следующий год.

Третье. Размер необлагаемого лимита будет зависеть от максимальной ставки рефинансирования за прошлый год. Т.е., например, для 2027 года, такой размер должен быть в 160 тысяч рублей (исходя из максимальной ставки в 2026 году в 16% годовых).

Очевидно, что такой подход выгоден вкладчикам, если ключевая ставка будет и дальше падать.

Четвертое. В лучших традициях новации хотят ввести уже с начала 2027 года.

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