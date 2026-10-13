Теперь Роскомнадзор штрафует за рекомендательные технологии
Штрафы могут достигать 2,8 миллиона рублей.
Месяц назад мы уже писали о том, как Роскомнадзор молча выявляет нарушения, на российских сайтах, и молча штрафует их владельцев.
Но тогда фигурировали штрафы в 30-75 тысяч рублей.
Теперь РКН пошел куда дальше в проверках и аппетиты его заметно выросли.
Во-первых, проверяющие следуют нормам Федерального закона от 26.06.2026 №199-ФЗ и обращают внимание на способы авторизации на сайте.
Если среди них остались Google или Apple ID, то компанию могут оштрафовать.
Причем, штраф этот достигает 500-700 тысяч рублей, а то, что пользователи могут авторизовываться еще и через российские варианты (Госуслуги, ЕБС) от штрафа, к сожалению не спасает.
Во-вторых, появилась у нас еще и новая редакция Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ. И этот закон стоит на страже “рекомендательных технологий“.
Так вот, если сайт анализирует поведение пользователя и на этой основе “рекомендует“ ему товары, услуги или контент, значит, компания использует рекомендательные технологии.
Как правило, это выражается в блоках «вам может понравиться», персональных ссылках, push-уведомлениях, рассылках и т.д.
Само собой, применять такие рекомендации и технологии - можно, но пользователи должны об этом знать.
Также, на сайте должны быть:
1) правила работы рекомендательной системы,
2) пользовательское соглашение,
3) политика обработки данных,
4) электронная почта для юридически значимых сообщений,
5) сведения о владельце ресурса (наименование компании, предпринимателя и т.д.).
Причем, все заявленные правила должны соответствовать тому, как сервис работает на самом деле.
Штраф за “рекомендательные технологии“ тоже стартует с 500-700 тысяч. Но, если будут выявлены повторные нарушения, то он возрастет уже до 2,8 миллионов рублей.
Больше полезного в Телеграм
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
с таким подходом, уже только из-за сайта можно остаться "без штанов" 😉