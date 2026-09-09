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Эдуард Савуляк
Штрафы за персональные данные
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Роскомнадзор массово штрафует владельцев сайтов

Заранее предупреждать о проверке он не обязан.

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Появилась свежая арбитражная практика о том, по каким основаниям Роскомнадзор может оштрафовать владельцев сайтов.
В основном, претензии касаются сбора персональных данных с потенциальных клиентов, через формы обратной связи на сайте.

Итак,

Штраф первый в размере 50 тысяч рублей.
Роботы Роскомнадзора нашли на сайте компании формы, где с посетителей собирали:
- Ф.И.О.,
- электронную почту,
- номер телефона,
- информацию о должности и месте работы.
Кроме этого, к сайту были подключены программы «Яндекс Метрика» и «Google Analytics», которые обрабатывали полученную информацию.
Роскомнадзор счел все это - нарушением, так как компания не уведомляла его о начале обработки персональных данных.
Компания пыталась оправдаться тем, что ей не приходило никаких предупреждений о нарушении. Но суд поддержал РКН: Решение Арбитражного суда г. Москвы №А40‑342666/25-93-2864.

Но на этом Роскомнадзор не остановился и продолжил развивать “наступление“, обратившись в Суд уже по другому вопросу…

Штраф второй в размере 30 тысяч рублей.
На этот раз РКН попросил оштрафовать компанию из-за того, что на сайте, где происходил сбор персональных данных, не было политики об обработке персональных данных.
Компании возразить было нечего и суд, вновь, встал на сторону РКН: Решение Арбитражного суда г. Москвы №А40‑342669/25-145-2654.

Далее события развивались по уже отработанному сценарию: Роскомнадзор заявил, что персональные данные обрабатывались сторонними программами “без правовых оснований”.

В итоге компания получила уже Штраф третий в размере 75 тысяч рублей.
Использование «Яндекс Метрики» и «Google Analytics», без “правовых оснований“, вышло компании боком.
И суд, опять, поддержал РКН: Решение Арбитражного суда г. Москвы №А40-342668/25-94-2898.

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Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

Руководитель в ООО

4 подписчика82 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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