Заберут ли у должника кота?

(Спойлер: кота нет. А вот семь овчарок забрали) 🐕.

«Не заплатите добровольно, придем за котом».

Иногда кредиторы (и, к сожалению, отдельные управляющие) пытаются запугивать должника.

Расчет циничный, но рабочий: напугай человека изъятием питомца, и он сам побежит занимать у родственников или станет шелковым в процедуре.

Давайте без драмы разберем как это работает на практике.

Закон прямо запрещает обращать взыскание на домашних животных должника:

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, домашние животные.абз. 12 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ

Кот, собака, хомяк или попугай имеют исполнительский иммунитет. Так что Барсик в безопасности. 😼

Но есть нюанс (он всегда есть, на то и право): иммунитет работает, пока животное не участвует в предпринимательской деятельности. Если питомец приносит доход, для закона он больше не член семьи, а актив.

🧑‍⚖️Пример: Дело № А27-22718/2018. Должник просит исключить из конкурсной массы семерых немецких овчарок. Аргументы трогательные: домашние любимцы, привязаны к семье.

Суд стал разбираться, и картина получилась интересная:

Жили «любимцы» не дома, а в специально оборудованном вольере на даче. Что-то подсказывает, что на диване в ногах они спали нечасто.

Семь породистых собак, все с чипами, клеймами и родословными РКФ. Регулярно выступали на выставках и возвращались с дипломами, имеют титулы.

Сами представители должника раньше оценивали одну овчарку минимум в 150 000 рублей. А от племенных сук регулярно ждали щенков на продажу.

Вывод суда предсказуем: это не просто домашние животные, а племенной питомник. Собаки остались в конкурсной массе.

Самое забавное: суд отдельно указал, что если управляющий не продаст овчарок на торгах, а кредиторы не захотят забирать их в счет долга, собаки вернутся должнику.

Представляю лица кредиторов, которым предлагают семерых овчарок вместо денег. 🤷‍♂️

Мораль. Если ваш кот просто спит на диване и генерирует разве что расходы на корм - спите спокойно, его никто не тронет.

Если же у вас питомник с дипломами и щенками на продажу, для суда это обычный ликвидный актив, который будет реализован наравне с другими.

Если вам угрожают «изъятием любимца»:

Не ведитесь, это давление, а не юридическая позиция.

Ссылайтесь на ст. 446 ГПК РФ.

Если управляющий всё-таки внес животное перечень имущества, то подавайте ходатайство об исключении из конкурсной массы. Банкротство, как я люблю повторять, процесс, которым можно и нужно управлять.

А самые странные угрозы, которые вам доводилось слышать, пишите в комментариях. Почитаем вместе ⬇️