Каждый четвертый ресторан поднял цены на 15%: рынок достиг предела

Налоговая нагрузка: Около 44,8% рестораторов отметили рост налогов как критический фактор. Впервые в истории отрасли этот пункт обогнал расходы на аренду и коммунальные услуги.

После рекордного 2025 года, когда каждый четвертый ресторан поднял цены более чем на 15%, отрасль уперлась в психологический барьер. По данным свежего опроса «Чиббис», в текущем году рестораторы планируют быть намного осторожнее — почти половина рынка надеется удержать индексацию в пределах 5–10%.

Стратегия 2026: «Тихая» оптимизация

В текущем году рынок переходит к более сдержанной политике. Почти половина заведений (46,3%) планирует уложиться в индексацию на уровне 5–10%. Резких скачков на 30% и более не планирует никто — риск оттока трафика стал слишком велик.

Чтобы сохранить маржинальность, бизнес уходит в скрытые маневры:

Работа с рецептурой: 37,3% ресторанов делают ставку на точечную замену ингредиентов и жесткое снижение операционных потерь.

Коррекция порций: Почти треть заведений планирует менять состав блюд или объем выхода, чтобы удержать психологически комфортный ценник.

Поиск альтернатив: 43,4% заведений активно пересматривают список поставщиков.