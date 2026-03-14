Дубайский пузырь недвижимости лопнул окончательно и бесповоротно. За пять торговых дней биржевой индекс недвижимости Дубая обвалился на 30 %, полностью стерев весь рост 2025 года. Это не коррекция и не временный спад — это старт свободного падения.

Проблема для владельцев в том, что дисконт в 20 % не привлёк покупателей. Спрос умер. Никто не готов брать активы, которые могут потерять ещё 30–50 % стоимости в ближайшие месяцы. Эксперты рынка недвижимости сходятся в прогнозе: при затяжном конфликте в Иране и продолжении ударов по территории ОАЭ цены в Дубае упадут минимум на 50 % уже к лету 2026 года. Если война затянется на полгода и больше — падение может достичь 60–70 %, как это было в 2008–2009 годах, только теперь без быстрого восстановления.

Город уже практически опустел. Улицы, торговые центры, рестораны, пляжи — пустота. Люди с деньгами уехали первыми: инвесторы из Восточной Азии переводят капиталы в Сингапур и Гонконг, европейцы и россияне ищут новые убежища в Турции, Таиланде, на Кипре. Даже эскортницы и инфоцыгане, которые делали Дубай своим «рабочим» местом, массово бегут — их клиенты исчезли. Без них падают доходы от аренды люксовой недвижимости, услуг и развлечений — основные драйверы роста цен в последние годы.

Инвесторы начали массовый сброс активов ниже рынка. Объём выведенного капитала уже оценивается в $1,2 трлн. Геополитическая напряжённость, закрытие Ормузского пролива, перебои с логистикой и угроза дефицита продовольствия сделали Дубай зоной высокого риска. Никто не хочет держать деньги в месте, где завтра могут упасть ракеты, а послезавтра — цены на всё.

Даже если конфликт завершится быстро, Дубай уже никогда не вернётся к прежним уровням. География сыграла злую шутку: город построен на крошечном клочке земли между Ираном и Саудовской Аравией, в непосредственной близости от самого уязвимого морского пролива мира. Иллюзия «вечной стабильности» и «безопасной гавани» разрушена навсегда. Репутация уничтожена за считаные дни.

Россияне, которые видели в Дубае убежище от санкций, кризиса и цензуры, получили самый жёсткий урок: в авторитарных монархиях безопасность — временная привилегия. Она исчезает, как только меняется геополитический ветер. Теперь Дубай — не хаб, а территория риска. Те, кто держал здесь деньги и жизнь, бегут, оставляя за собой пустые квартиры, рухнувшие цены и разрушенную мечту.

Пузырь лопнул. И на этот раз шейхи не смогут его надуть заново.

В связи с нестабильной ситуацией в мире и в частности в Арабских Эмиратах и странах Ближнего Востока, которые считались до недавнего времени самой надежной финансовой гаванью для инвестиций и денег, у Россиян возникают вопросы:

Куда же теперь безопасно и надежно вкладывать средства?

Куда выгодно инвестировать в 2026 году?

В какую доходную недвижимость лучше всего вложить средства в 2026 году в России?

Как получать стабильный пассивный доход с недвижимости в России?

Эти вопросы сейчас волнуют россиян, особенно бизнес, которому необходимо вкладывать свободные средства в надёжные продукты в надежной юрисдикции.