Тотальный контроль: почему ваши нарушения по охране труда уже в системе, даже если проверка ещё не пришла

Помните времена, когда результаты СОУТ хранились в пыльных папках, а журналы инструктажей заполнялись перед приходом инспектора? Когда можно было «потерять» бумажку, «забыть» подать отчет или просто надеяться, что проверка не заметит?

Эти времена прошли. Окончательно и бесповоротно.

Государство завершило интеграцию ключевых баз данных в единый контур контроля. Теперь информация о каждом работнике, каждом рабочем месте, каждой выданной каске и каждом пройденном обучении стекается в систему автоматически. Данные становятся публичными мгновенно: их может проверить и работник, и госинспектор, и даже прокуратура — ещё до того, как вы узнаете о запросе.

Разбираем по цепочке: как информация становится публичной, кто её видит и почему скрыть нарушения больше не получится.

🔗 Шаг 1. Работник принят — СФР уже знает

Всё начинается с приёма на работу. Работодатель обязан подать в Социальный фонд России (СФР) сведения о каждом новом сотруднике. Это делается в составе единой формы ЕФС-1.

Что попадает в систему:

ФИО и СНИЛС работника

Дата приёма и увольнения

Данные о переводах

Информация о приостановлении и возобновлении трудового договора

Кто видит: СФР, а через него — другие контролирующие органы.

Зачем: Это база. Система знает, кто работает, а кто нет, может отслеживать, какому работнику положена СОУТ, обучение и СИЗ.

📊 Шаг 2. СОУТ — информация в ФГИС СОУТ и на Госуслугах

Когда на рабочем месте проводится специальная оценка условий труда (СОУТ), результаты попадают в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения СОУТ (ФГИС СОУТ). Это «ядро» системы, куда стекается вся информация о каждом рабочем месте в стране.

Что там есть:

Класс условий труда

Перечень вредных факторов

СНИЛС работников, занятых на этих местах

Рекомендованные льготы и компенсации

Аккредитованные организации, проводящие СОУТ, обязаны выгрузить отчёт в систему в течение 3 дней после его утверждения.

Кто видит:

Минтруд

Роструд (ГИТ)

Сам работник — через личный кабинет на Госуслугах

Важнейшее изменение: с 21 ноября 2025 года вступил в силу приказ Минтруда от 07.10.2025 № 599н. Теперь Минтруд проактивно (автоматически, без запроса) направляет информацию о результатах СОУТ в личный кабинет работника на портале «Госуслуги».

Что это значит на практике:

Работник в любой момент может открыть телефон и увидеть:

Какой класс условий труда на его рабочем месте

Положен ли ему дополнительный отпуск

Имеет ли он право на сокращённый рабочий день или повышенную оплату

Как отметил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов: «Сегодня человек может годами работать на вредном производстве и не знать, что ему положены дополнительные дни отпуска... Карточка СОУТ часто просто лежит в папке у кадровика, а сотрудник расписался "для галочки" и забыл. Теперь всё меняется кардинально».

При этом обязанность работодателя ознакомить работника с результатами СОУТ под подпись в течение 30 календарных дней сохраняется. Но теперь у работника есть второй независимый канал получения информации. И если данные расходятся — это повод задать вопросы.

Риск для работодателя: если вы провели СОУТ, но «забыли» подать декларацию или отчёт не выгружен в ФГИС СОУТ — для системы вы «невидимка», что автоматически ставит вас в план проверок.

🎓 Шаг 3. Обучение по охране труда — реестр Минтруда

Параллельно с СОУТ работает Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). Это реестр компетенций, куда попадают данные о каждом пройденном обучении.

Что там есть:

ФИО работника

Его должность

СНИЛС

Программа обучения (А, Б, В, СИЗ, Первая помощь)

Информация о всех обученных должна быть здесь. Для этого нужно загрузить документ по установленной Минтруда форме.

Кто видит:

Минтруд

Роструд (ГИТ)

Работник — через личный кабинет на Госуслугах (согласно тому же приказу № 599н)

Что это значит: больше не будет ситуаций, когда удостоверение просрочено, а человек об этом не знает и продолжает работать на высоте или с электроустановками.

🛡️ Шаг 4. СИЗ — обязательная маркировка в «Честном знаке»

С 1 марта 2026 года средства индивидуальной защиты (СИЗ) подлежат обязательной цифровой маркировке в системе «Честный знак».

Что теперь обязаны делать работодатели:

Проверять легальность СИЗ через систему ГИС мониторинга при закупке

Фиксировать выдачу маркированных СИЗ в электронной системе

С 1 августа 2026 года немаркированную спецодежду и СИЗ больше нельзя продавать. А с 1 декабря 2026 года запрещено использовать немаркированные СИЗ.

Кто видит: вся цепочка движения СИЗ — от производителя до работника — прослеживается через систему «Честный знак».

Что это значит: если вы выдали работнику немаркированную каску или перчатки — система это увидит. И работник, и проверяющие могут в любой момент проверить подлинность и происхождение СИЗ.

🔗 Единая цепочка: как всё связано

Теперь соедините эти четыре шага:

Этап Что передаётся Куда Кто видит Приём на работу ФИО, СНИЛС, должность СФР (ЕФС-1) СФР, контролирующие органы СОУТ Класс условий труда, вредные факторы, СНИЛС работников ФГИС СОУТ Минтруд, Роструд, работник (Госуслуги) Обучение по ОТ Программа, ФИО, СНИЛС, результат проверки Реестр обученных лиц (ЕИСОТ) Минтруд, Роструд, работник (Госуслуги) СИЗ Наименование, серийный номер, кому выдано «Честный знак» Роспотребнадзор, работник

Итог: полная картина по каждому работнику собирается автоматически. Работник принят — СФР знает. На его рабочем месте проведена СОУТ — он видит результат на Госуслугах. Он прошёл обучение — это отражено в реестре и тоже видно ему. Ему выдали СИЗ — они промаркированы и отслеживаются.

Скрыть невыполнение требований невозможно. Если СОУТ не проведена — в ФГИС СОУТ нет записи. Если обучение не пройдено — в реестре нет записи. Если СИЗ немаркированные — система это покажет.

🏢 Кто может пользоваться этой информацией (без вашего ведома) Главное, что нужно понять: информация доступна госорганам без отдельного запроса. Они уже имеют к ней доступ. Минтруд — видит всё: СОУТ, обучение, реестры

Роструд (ГИТ) — может проверить любой документ в системе, не дожидаясь вашей подачи

СФР — видит данные о работниках, стаже, травматизме

Роспотребнадзор — видит маркировку СИЗ и их оборот

Прокуратура — имеет доступ к информации по запросу

Работник — видит свою СОУТ и обучение на Госуслугах

А с декабря 2025 года Минтруд начал загружать информацию о результатах СОУТ на портал Госуслуг автоматически. И работник может увидеть несоответствие раньше, чем вы успеете его исправить.

📋 Что делать работодателю прямо сейчас

Прозрачность — это не «злой умысел государства». Это логичный этап цифровизации. И лучше к нему подготовиться.

1. Проверьте наличие всех записей в ФГИС СОУТ

Если СОУТ провели, но данные не выгружены — система считает, что её не было. Это автоматический риск проверки.

2. Убедитесь, что все обученные внесены в реестр

С 1 марта 2023 года информация об обученных сотрудниках должна передаваться в реестр Минтруда. Проверьте, всё ли передано.

3. Переходите на маркированные СИЗ

С 1 августа 2026 года немаркированные СИЗ выдавать запрещено. Если у вас есть остатки — либо промаркируйте их до 30 ноября 2026, либо замените.

4. Не пытайтесь «потерять» информацию

Она всё равно попадёт в систему. И если данные у работника на Госуслугах не совпадают с тем, что он знает от вас — это вопрос к вам.

5. Используйте прозрачность как инструмент

Когда всё честно — прозрачность работает на вас. Работник видит, что СОУТ проведена, обучение пройдено, СИЗ выданы. Это доверие. А доверие — это безопасность.

💎 Резюме

Система больше не позволяет скрывать нарушения.

Что изменилось Суть НПА Информирование через Госуслуги Работник видит результаты СОУТ и обучение автоматически Приказ Минтруда России от 31.10.2024 N 599н "Об утверждении Порядка обращения гражданина в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере занятости населения, в случае неурегулирования с органом службы занятости разногласий по содержанию индивидуального плана содействия занятости" ФГИС СОУТ Все результаты СОУТ стекаются в единую базу Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О специальной оценке условий труда" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) Реестр обученных лиц Данные о каждом обученном — в системе Минтруда Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 30.06.2026) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") Маркировка СИЗ Каждое СИЗ отслеживается в «Честном знаке» Постановление Правительства РФ от 25.12.2025 N 2129 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956"

Главный вывод: спрятать вредные условия труда за «потерянной папкой» больше не получится. Информация о каждом работнике, каждом рабочем месте, каждой выданной каске и каждом пройденном обучении теперь доступна и работнику, и госорганам автоматически.

Лучше не нарушать. А если нарушили — исправляйте сегодня. Не потому, что завтра проверка. А потому, что система уже видит. Информация есть. Вопрос не в том, узнают ли. Вопрос в том, когда начнут действовать.

Пока вы соединяете точки в единую картину, кто-то уже действует. Начните обучение охране труда сегодня.

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