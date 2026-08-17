С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую у НСПК: что учесть заранее

Раньше, чтобы получить данные о платежах, Росфинмониторинг направлял запросы в банки и ждал ответа. Теперь ведомство сможет получать нужные сведения напрямую у НСПК, где эти данные уже собраны в одном месте. Авторы поправок ждут от этого двух результатов: смотрите таблицу: