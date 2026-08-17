С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую у НСПК: что учесть заранее

Ключевые параметры
Критерий
Назначение
Документ
Что изменяет
статьи 3 и 9 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Дата вступления в силу
1 сентября 2026 года (статья 2)
Кто передаёт данные
АО «Национальная система платежных карт» (НСПК)
Кто получает данные
Росфинмониторинг (уполномоченный орган)
Условия передачи
безвозмездно, через личный кабинет или иным способом, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ)
Причина поправок
Раньше, чтобы получить данные о платежах, Росфинмониторинг направлял запросы в банки и ждал ответа. Теперь ведомство сможет получать нужные сведения напрямую у НСПК, где эти данные уже собраны в одном месте. Авторы поправок ждут от этого двух результатов: смотрите таблицу:
Что должно измениться
Простыми словами
Проверки станут быстрее
Ведомство получает данные сразу, без запроса в банк и ожидания ответа
Банкам станет легче
Сокращается число массовых («веерных») запросов, которые банки обрабатывают вручную
Что меняется
Норма № 115-ФЗ
Было
Стало
Абзац 28 части 1 статьи 3 (понятие «личный кабинет»)
перечень лиц, использующих личный кабинет, без НСПК
в перечень добавлена организация из части 7 статьи 9 (НСПК)
Часть 3 статьи 9
ссылка «в части первой»
ссылка «в частях первой и седьмой»
Статья 9
—
введена новая часть 7
Изменения новой части 7 статьи 9:
1. Росфинмониторинг вправе получать у НСПК информацию о платежах — безвозмездно.
2. НСПК не вправе разглашать сам факт передачи таких сведений.
3. Порядок взаимодействия (сроки, способы, объём и состав данных) определяется соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
На какие операции распространяется
Категории операций поименованы в новой части 7 статьи 9 № 115-ФЗ. В правом столбце — что это значит на практике.
Вид операции (часть 7 статьи 9)
Что это на практике
Универсальный платежный код
платежи по единому платежному QR-коду
Сервис быстрых платежей (далее — СБП) Банка России
переводы и платежи через СБП, в том числе по номеру телефона
Платежные карты
операции по картам в национальной системе платежных карт
Важно: точный объём и состав данных сам закон не фиксирует — он отсылает к соглашению Росфинмониторинга и НСПК по согласованию с Банком России.
Что это значит для граждан
По тексту закона № 461-ФЗ он не вводит для граждан ничего из перечисленного:
1. новых запретов на переводы и платежи;
2. новых оснований для блокировки счетов и карт;
3. новых лимитов или порогов по суммам переводов;
4. новых штрафов и составов правонарушений;
5. обязанности что-либо подтверждать или о чём-либо отчитываться.
У Росфинмониторинга появляется прямой доступ к уже имеющимся у НСПК данным. Правовое положение человека, который совершает законные операции не меняется.
Тренд и его взаимосвязь с прозрачностью
Уходит эра путаных платежей. Прозрачность платежей для финансового мониторинга растёт — «серые» практики (систематический приём предпринимательской выручки на личную карту, искусственное дробление переводов) становятся заметнее;
Этот пакет - часть стратегии на общий цифровой контроль, снижение расходов на ручной контроль. Новые правила не вводятся, а расширяется действие текущих.
Какие преимущества
Для кого
Преимущество
Росфинмониторинг
прямой и безвозмездный доступ к данным о платежах, ускорение проверок
Кредитные организации (банки)
потенциальное снижение нагрузки за счёт сокращения «веерных» запросов
Платёжная инфраструктура
законодательно закреплённый порядок обмена вместо разрозненных запросов
Кого касается
Категория
Как касается
АО «НСПК»
обязанность передавать сведения и запрет разглашать факт передачи
Банки
изменение практики ответов на запросы регулятора
Бизнес, индивидуальные предприниматели, самозанятые
операции попадают в периметр прямого обмена — повод заранее оценить прозрачность своих расчётов
Важно о сроках
Закон подписан 15 декабря 2025 года.
Вступает в силу с 1 сентября 2026 года (статья 2).
К этой дате порядок взаимодействия должен быть оформлен соглашением Росфинмониторинга и НСПК по согласованию с Банком России.
Комментарии4
доброе утро Ольга Ярская, хотелось бы услышать Ваше мнение на эту тему (скажем так размышления). Статья хорошая, но скучная
почему не написано, что идентификация будет по инн, т.е. менять телефонные номера бессмысленно? и почему раньше не мониторилась сбп? что вообще тогда мониторилось, если вся движуха в сбп?