Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок
Ольга Ярская
Права потребителей
Читать 3 мин

Иностранная вывеска: алгоритм, как не попасть под иск Роспотребнадзора. Разбор свежих судебных решений и чек-лист по управлению рисками

Разбираемые дела: Решение Бежецкого межрайонного суда Тверской области от 14 июля 2026 г. по делу № 2-342/2026. Решение Инзенского районного суда Ульяновской области от 27 июля 2026 г. по делу № 2-1-251/2026.

13 просмотров4 открытия

С 01 марта 2026 года в Законе Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей) действует новая статья 10.1, введённая Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ: информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена на русском языке.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) уже применяет норму в судах — под контролем находятся вывески с латиницей без дублирования на русском языке.

Закономерности: одна модель и два дела

Критерий

Бежецкий суд (Тверская обл.)

Инзенский суд (Ульяновская обл.)

Ответчик

ИП, обувь и одежда

ИП, никотиносодержащая продукция

Вывеска

«GLAMOUR Street»

«VAPE ZONE»

Как выявлено

Мероприятие без взаимодействия

Мероприятие без взаимодействия

Точка входа

Контроль «Честного знака»

Контроль «Честного знака»

Проверка знака в Роспатенте

Да, запрос в ФИПС

Нет

Ответчик в суде

Не возражала, вывеска снята

Не явился

Итог

Иск удовлетворён

Иск удовлетворён

 Что объединяет дела:

  1. иск подаёт территориальный отдел Роспотребнадзора в защиту неопределённого круга потребителей;

  2. выявление — через мероприятие без взаимодействия: без уведомления, по фотографии фасада;

  3. обе точки попали в проверку как продавцы маркированных товаров;

  4. доказательств достаточно минимум: акт обследования, фото, ссылка на пункт 2 статьи 10.1;

  5. ответчики активно не защищались — иски удовлетворены полностью.

Что требует закон

Публичная информация — вывески, указатели, таблички, витринные надписи — должна быть на русском языке (пункт 2 статьи 10.1).

Информация на иностранном языке не под запретом: он допустим, но только вместе с равнозначным русским вариантом (пункт 3 статьи 10.1; часть 2 статьи 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ).

Нарушение в делах — не латиница сама по себе, а отсутствие информации на русском языке.

Что НЕ подпадает под требование

Исключения

Основание

Фирменное наименование

П. 4 ст. 10.1; ст. 1473 ГК РФ

Товарный знак, знак обслуживания

П. 4 ст. 10.1

Реклама, рекламные конструкции

П. 1 ст. 10.1

Обязательная информация по ст. 8, 9, 10 Закона

Собственные правила этих статей

Техрегламенты (184-ФЗ), акты ЕАЭС

П. 4 ст. 10.1

 Вывод для ИП: фирменного наименования у индивидуального предпринимателя нет (статья 1473 ГК РФ) — вывеску с латиницей защищает только зарегистрированный товарный знак. Поэтому в бежецком деле надзор заранее проверил Роспатент и приложил ответ ФИПС, закрыв единственный аргумент защиты.

Почему практика ужесточилась

  1. новая норма с 01.03.2026 дала надзору прямой инструмент без сложного доказывания;

  2. мероприятия без взаимодействия (часть 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ) позволяют проверять массово, по фото;

  3. система «Честный знак» даёт готовый список адресов торговых точек;

  4. пассивность ответчиков и лёгкие победы госорганов тиражируют решение по регионам.

Чем грозит бездействие

По решению суда: признание действий противоправными; демонтаж или переделка вывески за свой счёт; обязанность за свой счёт опубликовать решение через средства массовой информации — удар по репутации.

При игнорировании решения: принудительное исполнение через приставов; судебная неустойка (статья 308.3 ГК РФ); ответственность за неисполнение требований исполнительного документа (статья 17.15 КоАП РФ).

Алгоритм действий

Шаг

Действие

Результат

1

Выявить все иностранные слова: фасад, вывески, указатели, витрина, торговый зал

Список рисков

2

По каждому проверить: это Ваш зарегистрированный товарный знак?

Да — риска нет. Нет — переход к шагу 3

3

Выбрать решение: снять, добавить русский вариант или подать заявку на товарный знак

Устранение нарушения

4

Русскоязычный вариант сделать идентичным по содержанию и равнозначным по размещению

Соответствие п. 2 ст. 10.1

5

ИП: учесть, что фирменное наименование не защищает — только зарегистрированный знак

Правовая оценка своих прав

Успеете привести вывеску в порядок раньше, чем Ваш адрес попадёт в плановое задание надзора?

Ключевое при передаче дела в суд требуется активная защита, поскольку это затрагивает репутацию компании и всегда влияет на выручку.

Итоги 2 судебных дел показывают, что не знание закона уже не освобождает от ответственности, а переводит судебное решение в конкретные правовые действия, а решения масштабируются по всей стране.


Понравился материал — сохраняйте, делитесь с коллегами или переходите в мой канал https://telegram.me/taxbeauty

 

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

14 подписчиков34 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка