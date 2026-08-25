Иностранная вывеска: алгоритм, как не попасть под иск Роспотребнадзора. Разбор свежих судебных решений и чек-лист по управлению рисками

Чем грозит бездействие

По решению суда: признание действий противоправными; демонтаж или переделка вывески за свой счёт; обязанность за свой счёт опубликовать решение через средства массовой информации — удар по репутации.

При игнорировании решения: принудительное исполнение через приставов; судебная неустойка (статья 308.3 ГК РФ); ответственность за неисполнение требований исполнительного документа (статья 17.15 КоАП РФ).