Иностранная вывеска: алгоритм, как не попасть под иск Роспотребнадзора. Разбор свежих судебных решений и чек-лист по управлению рисками

С 01 марта 2026 года в Законе Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей) действует новая статья 10.1, введённая Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ: информация для публичного ознакомления потребителей должна быть выполнена на русском языке.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) уже применяет норму в судах — под контролем находятся вывески с латиницей без дублирования на русском языке.
Закономерности: одна модель и два дела
Критерий
Бежецкий суд (Тверская обл.)
Инзенский суд (Ульяновская обл.)
Ответчик
ИП, обувь и одежда
ИП, никотиносодержащая продукция
Вывеска
«GLAMOUR Street»
«VAPE ZONE»
Как выявлено
Мероприятие без взаимодействия
Мероприятие без взаимодействия
Точка входа
Контроль «Честного знака»
Контроль «Честного знака»
Проверка знака в Роспатенте
Да, запрос в ФИПС
Нет
Ответчик в суде
Не возражала, вывеска снята
Не явился
Итог
Иск удовлетворён
Иск удовлетворён
Что объединяет дела:
иск подаёт территориальный отдел Роспотребнадзора в защиту неопределённого круга потребителей;
выявление — через мероприятие без взаимодействия: без уведомления, по фотографии фасада;
обе точки попали в проверку как продавцы маркированных товаров;
доказательств достаточно минимум: акт обследования, фото, ссылка на пункт 2 статьи 10.1;
ответчики активно не защищались — иски удовлетворены полностью.
Что требует закон
Публичная информация — вывески, указатели, таблички, витринные надписи — должна быть на русском языке (пункт 2 статьи 10.1).
Информация на иностранном языке не под запретом: он допустим, но только вместе с равнозначным русским вариантом (пункт 3 статьи 10.1; часть 2 статьи 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ).
Нарушение в делах — не латиница сама по себе, а отсутствие информации на русском языке.
Что НЕ подпадает под требование
Исключения
Основание
Фирменное наименование
Товарный знак, знак обслуживания
Реклама, рекламные конструкции
Обязательная информация по ст. 8, 9, 10 Закона
Собственные правила этих статей
Техрегламенты (184-ФЗ), акты ЕАЭС
Вывод для ИП: фирменного наименования у индивидуального предпринимателя нет (статья 1473 ГК РФ) — вывеску с латиницей защищает только зарегистрированный товарный знак. Поэтому в бежецком деле надзор заранее проверил Роспатент и приложил ответ ФИПС, закрыв единственный аргумент защиты.
Почему практика ужесточилась
новая норма с 01.03.2026 дала надзору прямой инструмент без сложного доказывания;
мероприятия без взаимодействия (часть 2 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ) позволяют проверять массово, по фото;
система «Честный знак» даёт готовый список адресов торговых точек;
пассивность ответчиков и лёгкие победы госорганов тиражируют решение по регионам.
Чем грозит бездействие
По решению суда: признание действий противоправными; демонтаж или переделка вывески за свой счёт; обязанность за свой счёт опубликовать решение через средства массовой информации — удар по репутации.
При игнорировании решения: принудительное исполнение через приставов; судебная неустойка (статья 308.3 ГК РФ); ответственность за неисполнение требований исполнительного документа (статья 17.15 КоАП РФ).
Алгоритм действий
Шаг
Действие
Результат
1
Выявить все иностранные слова: фасад, вывески, указатели, витрина, торговый зал
Список рисков
2
По каждому проверить: это Ваш зарегистрированный товарный знак?
Да — риска нет. Нет — переход к шагу 3
3
Выбрать решение: снять, добавить русский вариант или подать заявку на товарный знак
Устранение нарушения
4
Русскоязычный вариант сделать идентичным по содержанию и равнозначным по размещению
Соответствие п. 2 ст. 10.1
5
ИП: учесть, что фирменное наименование не защищает — только зарегистрированный знак
Правовая оценка своих прав
Успеете привести вывеску в порядок раньше, чем Ваш адрес попадёт в плановое задание надзора?
Ключевое при передаче дела в суд требуется активная защита, поскольку это затрагивает репутацию компании и всегда влияет на выручку.
Итоги 2 судебных дел показывают,
что не знание закона уже не освобождает от ответственности, а переводит судебное решение в конкретные правовые действия, а решения масштабируются по всей стране.
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