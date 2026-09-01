Штраф по данным «Честного знака»: с 1 сентября опровергать его придется вам

Как это работает
Основание — Федеральный закон от 02.05.2026 № 120-ФЗ. Он вступил в силу 1 сентября 2026 года целиком, без отложенных дат, и добавил в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) часть 3.1 статьи 28.6. Цепочка получилась короткой:
Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ, «Честный знак»), доводит до вас запрет на продажу конкретного товара.
Касса всё равно проводит продажу. Система фиксирует это сама.
Протокол не составляется, ваше участие не предполагается. Постановление изготавливается только в форме электронного документа прямо в ГИС МТ.
В течение трёх дней его направляют вам — заказным письмом или в электронном виде.
Обратите внимание на первый шаг: ответственность наступает за неисполнение запрета после получения информации о нём из системы мониторинга. Это не «продали просрочку — получили штраф». Это «получили запрет и не исполнили». Разница решающая, когда дело дойдёт до жалобы.
За что штрафуют автоматически
Что произошло
Норма
Штраф
Продан товар с истёкшим сроком годности после доведения запрета
Часть 4 статьи 14.43 КоАП РФ
10 000 рублей за каждую единицу — индивидуальный предприниматель; 20 000 рублей за каждую единицу — организация
Табачная продукция продана ниже максимальной розничной цены, никотинсодержащая — ниже минимальной
Части 6–8 статьи 14.3.1 КоАП РФ
5 000 рублей — не более 100 единиц в одном объекте торговли за календарный день; 50 000 рублей — от 100 до 1000 единиц; 500 000 рублей — свыше 1000 единиц
Табачная продукция продана выше максимальной розничной цены
Части 4–6 статьи 14.6 КоАП РФ
Те же три ступени: 5 000, 50 000, 500 000 рублей
Табак, никотинсодержащую продукцию или устройства для её потребления продаёт лицо, не зарегистрированное в системе мониторинга
Статья 15.12.2 КоАП РФ
50 000 рублей, если за календарный месяц через одну кассу продано более 10 единиц
Оговорюсь: статью 15.12.2 многие подают как «главную статью об автоштрафах». Это не так — она только про отсутствие регистрации в системе и только про табак, никотин и устройства для его потребления.
Отмечу и саму формулировку части 6 статьи 14.3.1 КоАП РФ. Запрет описан в законе так:
«...установленного запрета продажи табачной продукции ниже максимальной розничной цены на табачную продукцию и (или) никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены на никотинсодержащую продукцию...»
По табачной продукции ожидалась бы минимальная цена, а не максимальная. Текст приведён дословно по Федеральному закону от 02.05.2026 № 120-ФЗ; как норма будет применяться, покажет практика.
Штраф за просрочку считается за каждую единицу
Часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ перечисляет случаи, когда размер штрафа определяется не фиксированной суммой, а кратной величиной — стоимостью предмета правонарушения, суммой неуплаченного налога и так далее. Закон № 120-ФЗ добавил в этот перечень новый пункт:
«...сумме произведения размера административного штрафа и количества единиц проданного товара, срок годности которого истек».
Это не значит, что штраф безграничен. Это значит, что его верхняя граница задана не суммой, а формулой: ставка умножается на число проданных единиц. Ставка по части 4 статьи 14.43 КоАП РФ — 10 000 рублей для индивидуального предпринимателя и 20 000 рублей для организации за каждую единицу. Итог зависит только от того, сколько позиций прошло через кассу.
Льгота для малого бизнеса по этим составам не действует
Часть 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ позволяет субъекту малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированной некоммерческой организации нести наказание в размере, предусмотренном для индивидуального предпринимателя. Закон № 120-ФЗ дополнил эту норму словами:
«...за исключением административных правонарушений, предусмотренных частями 6–8 статьи 14.3.1, частями 4–6 статьи 14.6, частью 4 статьи 14.43, статьей 15.12.2 настоящего Кодекса...»
Малое предприятие заплатит в полном объеме.
Главное, о чём почти не пишут
Часть 3 статьи 1.5 КоАП РФ сформулирована так:
«Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье».
Закон № 120-ФЗ дополнил это примечание словами:
«...а также на административные правонарушения, предусмотренные частями 6–8 статьи 14.3.1, частями 4–6 статьи 14.6, частью 4 статьи 14.43, статьей 15.12.2 настоящего Кодекса, в случае фиксации этих административных правонарушений с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».
То есть по четырём перечисленным составам правило части 3 статьи 1.5 КоАП РФ не применяется.
Сравним через правила дорожного движения!
Данные системы принимаются как доказательство. Если произошёл технический сбой, если запрет до кассы фактически не дошёл, если справочник не обновился — опровергать это будете вы.
Отсюда простой вывод: логи и выгрузки нужны не тогда, когда пришло постановление, а до того.
Постановление уже пришло
Что
Как это устроено
Норма
Форма постановления
Только электронный документ, изготавливается в ГИС МТ
Часть 3.1 статьи 28.6 КоАП РФ
Направление вам
Три дня со дня вынесения — заказным письмом на бумаге либо электронно
Часть 3.1 статьи 28.6 КоАП РФ
Срок на жалобу
10 суток со дня вручения или получения копии постановления
Форма жалобы
Только в электронном виде, в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу
Часть 3.2 статьи 30.2 КоАП РФ
Форма решения по жалобе
Только электронный документ в системе досудебного обжалования по Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ
Часть 1.1 статьи 30.8 КоАП РФ
Срок в 10 суток идёт с момента получения копии, а не с момента, когда вы открыли личный кабинет.
Чем доказывать: логи обмена с ГИС МТ на дату и время операции, подтверждение факта и времени получения запрета, протоколы интеграции кассового программного обеспечения, акты тестирования, выгрузки из личного кабинета. Хранятся они ограниченное время — то, что не сохранено сегодня, к моменту спора может быть недоступно.
Обычные штрафы никуда не делись
Автоматический порядок ничего не отменил:
Норма
Существо нарушения
Размер для организации
Продажа товаров без обязательной маркировки
50 000–300 000 рублей с конфискацией
Оборот немаркированной алкогольной, табачной, никотинсодержащей продукции
1 000 000–1 500 000 рублей с конфискацией
Сведения оператору системы мониторинга не переданы, переданы с нарушением срока либо недостоверны
Предупреждение либо 50 000–100 000 рублей
Что проверить в первую очередь
Регистрация в системе мониторинга есть по всем товарным группам, которые вы фактически продаёте.
Каждая касса обменивается данными с ГИС МТ, разрешительный режим включён и не отключался «на время».
Логи обмена и уведомления о запретах выгружаются и сохраняются регулярно — с датой, временем и идентификатором товара.
Назначен сотрудник, который отслеживает электронные постановления. Десять суток идут независимо от того, заходил ли кто-нибудь в личный кабинет.
Остатки сверены со сроками годности по данным системы, а не только по вашему учёту.
Один вопрос остаётся открытым, и ответа из практики у меня пока нет. Данные системы получили силу доказательства, но регламента проверки самих данных на достоверность закон не установил. В выгрузке технический сбой и умышленная продажа выглядят одинаково.
Сталкивались ли вы с расхождением между фактическим оборотом и данными «Честного знака»?
Полный чек-лист проверки — 12 пунктов с формулировками, что именно запрашивать у поставщика кассового программного обеспечения и что сохранять до получения постановления, — выложила в своём канале: t.me/taxbeauty.
Там же разбираю изменения по первоисточникам, а не по пересказам.
Начать дискуссию