Штраф по данным «Честного знака»: с 1 сентября опровергать его придется вам

Часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ перечисляет случаи, когда размер штрафа определяется не фиксированной суммой, а кратной величиной — стоимостью предмета правонарушения, суммой неуплаченного налога и так далее. Закон № 120-ФЗ добавил в этот перечень новый пункт:

«...сумме произведения размера административного штрафа и количества единиц проданного товара, срок годности которого истек».

Это не значит, что штраф безграничен. Это значит, что его верхняя граница задана не суммой, а формулой: ставка умножается на число проданных единиц. Ставка по части 4 статьи 14.43 КоАП РФ — 10 000 рублей для индивидуального предпринимателя и 20 000 рублей для организации за каждую единицу. Итог зависит только от того, сколько позиций прошло через кассу.