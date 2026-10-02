С 1 октября 2026 года МВД России проверяет доходы иностранцев: приказ утвержден. Что изменилось после проекта и что делать работодателю

С какой даты
Приказ вступил в силу 1 октября 2026 года (п. 3 приказа). Но применяется он к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года (п. 2 приказа, ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2026 № 241-ФЗ).
Сохраняйте материал, делитесь с коллегами, кто привлекает иностранных граждан. Повышается уровень системы контроля и увеличиваются ошибки.
О порогах дохода, региональном коэффициенте и иждивенцах мы подробно разбирали, когда приказ был проектом: Работника-иностранца лишат патента за низкую зарплату: как МВД будет проверять доходы.
Как пойдёт проверка
1. Повод — поступление в ГИС миграционного учёта сведений ФНС о выплатах иностранцу по данным РСВ. Решение о проверке принимается в течение 3 рабочих дней.
2. Иностранцу и работодателю (заказчику) направляют электронное уведомление.
3. В течение 3 рабочих дней со дня получения можно представить сведения о доходе. Это право, а не обязанность.
4. МВД вправе запросить сведения у органов и организаций, в том числе через СМЭВ.
5. Срок проверки — не более 30 рабочих дней.
6. По итогам принимается решение о наличии или отсутствии дохода, уровня дохода. Результат сообщают в течение 1 рабочего дня.
Приказ касается только патентов и разрешений на работу. Порядок для тех, кто работает без них (ЕАЭС, РВП, ВНЖ), МВД ещё не утвердило.
Что изменилось по сравнению с проектом
1. Госуслуги в тексте не названы. Уведомление приходит «электронным документом через интернет», конкретный канал приказ не определяет.
2. Убран срок передачи проекта решения на подпись. Осталось только общее ограничение — 30 рабочих дней.
3. Поводом для проверки в п. 3 названы только выплаты по РСВ. Доходы самозанятых из «Моего налога» закон передаёт в МВД (п. 13 ст. 13 Закона № 115-ФЗ), но в тексте порядка они как повод для проверки не упомянуты.
Почему это касается работодателя
Окно для ответа — 3 рабочих дня. Если его пропустить, МВД примет решение по тому, что есть в РСВ. Зарплата «на карту директора» для МВД не существует. Патент потеряет работник: у него будет 15 дней на выезд.
Алгоритм до 1 января 2027 года
1. Сверьте официальные выплаты каждому иностранцу с порогом: прожиточный минимум региона × коэффициент, с учётом иждивенцев.
2. Переведите неофициальную часть оплаты в отчётность — в расчёт идёт только РСВ.
3. Сверьте ФИО, дату рождения, реквизиты документа и ИНН в кадровых документах и РСВ.
4. Назначьте ответственного за электронные уведомления МВД.
5. Подготовьте пакет для ответа: договор, расчётные листки, платёжные документы.