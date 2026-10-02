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Ольга Ярская
Иностранные работники
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С 1 октября 2026 года МВД России проверяет доходы иностранцев: приказ утвержден. Что изменилось после проекта и что делать работодателю

МВД России утвердило порядок проверки доходов иностранных работников: приказ от 15.09.2026 № 728, зарегистрирован в Минюсте 28.09.2026 № 88500. Приказ уже действует, но патенты и разрешения на работу будут аннулировать только по доходам 2027 года. Сравниваю финальный текст с проектом и даю алгоритм.

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С какой даты

Приказ вступил в силу 1 октября 2026 года (п. 3 приказа). Но применяется он к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года (п. 2 приказа, ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 26.07.2026 № 241-ФЗ).

Сохраняйте материал, делитесь с коллегами, кто привлекает иностранных граждан. Повышается уровень системы контроля и увеличиваются ошибки.

О порогах дохода, региональном коэффициенте и иждивенцах мы подробно разбирали, когда приказ был проектом: Работника-иностранца лишат патента за низкую зарплату: как МВД будет проверять доходы.

Выдержка из приказа
Выдержка из приказа
Срок действия приказа
Срок действия приказа

Как пойдёт проверка

1.      Повод — поступление в ГИС миграционного учёта сведений ФНС о выплатах иностранцу по данным РСВ. Решение о проверке принимается в течение 3 рабочих дней.

2.      Иностранцу и работодателю (заказчику) направляют электронное уведомление.

3.      В течение 3 рабочих дней со дня получения можно представить сведения о доходе. Это право, а не обязанность.

4.      МВД вправе запросить сведения у органов и организаций, в том числе через СМЭВ.

5.      Срок проверки — не более 30 рабочих дней.

6.      По итогам принимается решение о наличии или отсутствии дохода, уровня дохода. Результат сообщают в течение 1 рабочего дня.

Приказ касается только патентов и разрешений на работу. Порядок для тех, кто работает без них (ЕАЭС, РВП, ВНЖ), МВД ещё не утвердило.

Что изменилось по сравнению с проектом

1.      Госуслуги в тексте не названы. Уведомление приходит «электронным документом через интернет», конкретный канал приказ не определяет.

2.      Убран срок передачи проекта решения на подпись. Осталось только общее ограничение — 30 рабочих дней.

3.      Поводом для проверки в п. 3 названы только выплаты по РСВ. Доходы самозанятых из «Моего налога» закон передаёт в МВД (п. 13 ст. 13 Закона № 115-ФЗ), но в тексте порядка они как повод для проверки не упомянуты.

Почему это касается работодателя

Окно для ответа — 3 рабочих дня. Если его пропустить, МВД примет решение по тому, что есть в РСВ. Зарплата «на карту директора» для МВД не существует. Патент потеряет работник: у него будет 15 дней на выезд.

Алгоритм до 1 января 2027 года

1.      Сверьте официальные выплаты каждому иностранцу с порогом: прожиточный минимум региона × коэффициент, с учётом иждивенцев.

2.      Переведите неофициальную часть оплаты в отчётность — в расчёт идёт только РСВ.

3.      Сверьте ФИО, дату рождения, реквизиты документа и ИНН в кадровых документах и РСВ.

4.      Назначьте ответственного за электронные уведомления МВД.

5.      Подготовьте пакет для ответа: договор, расчётные листки, платёжные документы.

 

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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