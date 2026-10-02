С 1 октября 2026 года МВД России проверяет доходы иностранцев: приказ утвержден. Что изменилось после проекта и что делать работодателю

Как пойдёт проверка

1. Повод — поступление в ГИС миграционного учёта сведений ФНС о выплатах иностранцу по данным РСВ. Решение о проверке принимается в течение 3 рабочих дней.

2. Иностранцу и работодателю (заказчику) направляют электронное уведомление.

3. В течение 3 рабочих дней со дня получения можно представить сведения о доходе. Это право, а не обязанность.

4. МВД вправе запросить сведения у органов и организаций, в том числе через СМЭВ.

5. Срок проверки — не более 30 рабочих дней.

6. По итогам принимается решение о наличии или отсутствии дохода, уровня дохода. Результат сообщают в течение 1 рабочего дня.

Приказ касается только патентов и разрешений на работу. Порядок для тех, кто работает без них (ЕАЭС, РВП, ВНЖ), МВД ещё не утвердило.