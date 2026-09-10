Работника-иностранца лишат патента за низкую зарплату: как МВД будет проверять доходы. Алгоритм самопроверки для работодателя

Чтобы исключить разночтение по тексту «патент» — это миграционный патент на работу, который иностранец получает по ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
К патентной системе налогообложения происходящее отношения не имеет.
Зачем
Контроль за миграцией переводят из плоскости документов в плоскость денег.
Логика простая: если у иностранца нет дохода или доход ниже прожиточного минимума, трудоустройство считают фиктивным.
Проверять это будут не выездом на объект, а сверкой данных — ФНС передаёт в МВД суммы выплат из РСВ и доходы самозанятых из «Моего налога», СФР — сведения о трудовой деятельности (новый п. 13 ст. 13 Закона № 115-ФЗ; СФР — сведения персонифицированного учёта о трудовой деятельности (п. 8 ст. 13)).
Было ли раньше
Отчасти да — но только для РВП и вида на жительство.
Что сравниваем
Как было
Как будет
Патент на работу
Дохода не проверяли, значение имела только уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ
Доход ниже порога или отсутствие данных о нём — основание для аннулирования
Разрешение на работу
Дохода не проверяли
Доход ниже порога или отсутствие данных о нём — основание для аннулирования
РВП и ВНЖ
Доход проверяли ежегодно по уведомлению о подтверждении проживания (п. 9 ст. 6 и подп. 8 п. 1 ст. 7, п. 11 ст. 8 и подп. 8 п. 1 ст. 9 Закона № 115-ФЗ)
Проверка сохраняется, но порог считают с региональным коэффициентом и на каждого иждивенца
Откуда берут цифру
Иностранец сам приносил справку от работодателя или декларацию
ФНС выгружает данные в МВД автоматически, из РСВ и «Моего налога»
На кого считают
На самого иностранца
На иностранца и каждого члена семьи или ребёнка на его иждивении в РФ
Работа без патента и разрешения (ЕАЭС, РВП, ВНЖ)
Последствий по доходу не было
Договор считается прекращённым, срок пребывания сокращается (п. 9.1 ст. 5, с 1 марта 2027 года)
Критерии
Порог — доход в среднем за месяц ниже величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, умноженной на региональный коэффициент.
Коэффициент устанавливает закон субъекта на календарный год; если он не установлен или меньше 1, применяется 1. Выше среднемесячной зарплаты по региону порог подняться не может (абз. 2–5 п. 3 ст. 4). Если работник трудится сразу в нескольких субъектах, берут наибольший прожиточный минимум из них.
Считают не на одного человека:
патент на работу — на самого иностранца и каждого несовершеннолетнего ребёнка на его иждивении в РФ (подп. 7 п. 22 ст. 13.3);
разрешение на работу — только на самого иностранца (подп. 3 п. 9.1 ст. 18);
работа без патента и разрешения (ЕАЭС, РВП, ВНЖ) — на себя и каждого иждивенца; договор считается прекращённым по итогам проверки, срок пребывания сокращается (п. 9.1 ст. 5).
Полезная информация: если ребёнок находится на иждивении обоих супругов и данные о доходах получены по каждому из них, порог проверяют по совокупному доходу супругов.
Второе основание жесткое: информации о доходах из ФНС нет вообще. Это самостоятельный повод аннулировать патент на работу и разрешение на работу (подп. 6 п. 22 ст. 13.3, подп. 2 п. 9.1 ст. 18).
Оба основания не применяются, если патент или разрешение оформляются впервые. Работа исключительно у физлиц для личных нужд выводит из-под проверки только держателей патента — для разрешения на работу такой оговорки нет.
Граждане Беларуси и члены их семей выведены из-под п. 9.1 ст. 5 и из-под «доходных» оснований аннулирования РВП и ВНЖ. У граждан остальных стран ЕАЭС такого исключения нет.
Какой доход попадёт в расчёт
Только тот, который прошёл через официальную отчётность.
МВД не запрашивает выписки по картам и не оценивает фактический уровень жизни работника — оно получает от ФНС ровно два массива: выплаты и вознаграждения, начисленные иностранцу по данным расчётов по страховым взносам, и доходы тех, кто применяет НПД, отражённые в приложении «Мой налог» (п. 13 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).
Отсюда практический вывод для распространённой схемы «минимальная зарплата по договору плюс перевод на карту». Для МВД существует только первая часть.
Переводы с карты директора, выдача наличными, оплата через третьих лиц в расчёт не войдут — работник будет выглядеть человеком с доходом ниже прожиточного минимума со всеми последствиями по патенту или разрешению на работу.
Причём последствия наступят у работника.
Отдельно про самозанятость: этот путь закрывает вопрос не для всех — режим НПД доступен ограниченному кругу иностранных граждан.
Подробно о том, почему главным источником данных для МВД становится именно РСВ и что это меняет в работе бухгалтера, я разбирала здесь: Расчёт по страховым взносам: отчётность бухгалтера решает судьбу иностранного работника
Где данные могут не сойтись
Проверка запускается от факта «информации о доходе нет».
А её может не быть не только потому, что доход не платили, поэтому сведений в МВД может не быть. Требуется проверить все по иностранным работникам, с которыми Вы сотрудничаете.
Последствия, которые можно просчитать.
Неучтенные доходы ставят под удар обе стороны, потому что иностранный гражданин может не пройти проверку, а компания лишается трудовых ресурсов. Внешняя среда и системы контроли вынуждают либо официально нанимать работников, заключать договоры либо готовность нести штрафные санкции
Проверьте заранее через самостоятельный кадровый аудит:
поставлен ли иностранный работник на учёт в налоговом органе, есть ли у него ИНН — без этого его доход не с чем сопоставить;
совпадают ли ФИО, дата рождения, реквизиты документа и СНИЛС в кадровых документах, РСВ и сведениях персучёта, которые СФР передаёт в МВД;
поданы ли уведомления о заключении и прекращении договора с иностранцем — 3 рабочих дня с даты договора (п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ);
подано ли самим работником уведомление об осуществлении трудовой деятельности по патенту — 2 месяца со дня выдачи патента (п. 7 ст. 13.3);
сдан ли РСВ за период вовремя и с корректными данными по этому работнику.
Как пойдёт проверка
По проекту приказа МВД:
Этап
Срок и порядок
Повод для проверки
Уведомление в системе миграционного учёта об отсутствии или недостаточности дохода
Решение о проведении проверки
3 рабочих дня со дня поступления уведомления
Уведомление о начале проверки
Иностранцу и работодателю (заказчику работ) — электронно, в том числе через Госуслуги
Представление сведений о доходе
Право иностранца и работодателя, а не обязанность: 3 рабочих дня со дня получения уведомления
Запросы в органы и организации
При необходимости — в органы и организации, располагающие сведениями о доходе; при технической возможности через СМЭВ
Срок проверки
Не более 30 рабочих дней со дня принятия решения о её проведении
Решение по итогам
Проект решения представляется на подпись не позднее дня, следующего за днём его подготовки; решение подписывается электронной подписью начальника (заместителя) структурного подразделения по вопросам миграции
Уведомление о результате
В течение одного рабочего дня, следующего за днём принятия решения, — иностранцу и работодателю (заказчику)
Учёт
Журнал учёта проверок, при технической возможности — автоматизированная система; рекомендуемые образцы журнала и решения даны в приложениях к Порядку
Границы приказа: он закрывает только проверки по п. 13 ст. 13, то есть по патентам и разрешениям на работу.
Для тех, кто работает без патента и разрешения, закон требует отдельной проверки и отдельного порядка сокращения срока пребывания, которые МВД ещё предстоит утвердить (абз. 3 п. 9.1 ст. 5). Доходы обладателей РВП и вида на жительство проверяются в своей процедуре — через ежегодное уведомление о подтверждении проживания.
Что действует сейчас
Пока — ничего из перечисленного.
Требования к уровню дохода применяются к информации за периоды календарного года начиная с 2027 года (ч. 5 ст. 2 Закона № 241-ФЗ).
С 1 октября 2026 года включается только канал передачи данных. Выгрузка за 2026 год пойдёт, но последствий не повлечёт.
Ключевые точки
Дата
Что происходит
1 октября 2026
Вступает в силу п. 13 ст. 13 Закона № 115-ФЗ и приказ МВД о порядке проверки. ФНС начинает передавать в МВД суммы выплат иностранцам за 3, 6, 9 и 12 месяцев — в течение 45 календарных дней после окончания периода
25 октября 2026
Запускается обмен между МВД, СФР и налоговыми органами по запросам и данным персучёта (90 дней с даты опубликования закона)
Ноябрь 2026
Первая выгрузка (за 9 месяцев 2026 года). Оснований для аннулирования не создаёт
1 января 2027
Обязанность иностранца содержать себя и семью на уровне ПМ × региональный коэффициент; новые основания аннулирования патента (подп. 6 и 7 п. 22 ст. 13.3) и разрешения на работу (подп. 2 и 3 п. 9.1 ст. 18); 15 дней на выезд при аннулировании
1 марта 2027
Автоматическое прекращение договора и сокращение срока пребывания для работающих без патента и разрешения (п. 9.1 ст. 5); при сокращении срока — 3 дня на выезд, решение вступает в силу через 15 календарных дней (п. 1.1 ст. 31); новые пороги зарплаты ВКС — 358 500 ₽ и 717 000 ₽ в месяц с ежегодной индексацией
Май 2027
Первая выгрузка, способная привести к проверке, — за I квартал 2027 года
Алгоритм самопроверки
Сверьте фактические выплаты каждому иностранному работнику с прожиточным минимумом в вашем субъекте и проверьте, принят ли региональный коэффициент на 2027 год.
Соберите данные об иждивенцах. У работника с двумя детьми в РФ порог по патенту втрое выше, чем у бездетного.
Переведите неофициальную часть оплаты в отчётность или пересмотрите условия договора. Порог считается по РСВ, а не по фактически полученным человеком деньгам.
Проверьте дисциплину сдачи расчётов и уведомлений. Нет данных в РСВ — значит «дохода нет», а это отдельное основание для аннулирования.
Назначьте ответственного за уведомления МВД: они придут через Госуслуги, а на ответ будет 3 рабочих дня.
Заложите кадровый риск: при аннулировании патента у работника 15 дней на выезд из страны, и предупреждать вас заранее никто не обязан.
Вступление приказа в силу и отсутствие подготовки компаний покажет всю уязвимость систему сотрудничества с иностранными гражданами, которая может обернуться очередным дефицитом трудовых ресурсов.
Просчет рисков иногда выгоднее, чем выплата штрафа!
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Коллеги, что думаете о новшествах проекта приказа МВД по контролю за доходами иностранных граждан? Насколько это станет тяжелее для компаний?