Работника-иностранца лишат патента за низкую зарплату: как МВД будет проверять доходы. Алгоритм самопроверки для работодателя

Критерии

Порог — доход в среднем за месяц ниже величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте, умноженной на региональный коэффициент.



Коэффициент устанавливает закон субъекта на календарный год; если он не установлен или меньше 1, применяется 1. Выше среднемесячной зарплаты по региону порог подняться не может (абз. 2–5 п. 3 ст. 4). Если работник трудится сразу в нескольких субъектах, берут наибольший прожиточный минимум из них.

Считают не на одного человека:

патент на работу — на самого иностранца и каждого несовершеннолетнего ребёнка на его иждивении в РФ (подп. 7 п. 22 ст. 13.3); разрешение на работу — только на самого иностранца (подп. 3 п. 9.1 ст. 18); работа без патента и разрешения (ЕАЭС, РВП, ВНЖ) — на себя и каждого иждивенца; договор считается прекращённым по итогам проверки, срок пребывания сокращается (п. 9.1 ст. 5).

Полезная информация: если ребёнок находится на иждивении обоих супругов и данные о доходах получены по каждому из них, порог проверяют по совокупному доходу супругов.

Второе основание жесткое: информации о доходах из ФНС нет вообще. Это самостоятельный повод аннулировать патент на работу и разрешение на работу (подп. 6 п. 22 ст. 13.3, подп. 2 п. 9.1 ст. 18).

Оба основания не применяются, если патент или разрешение оформляются впервые. Работа исключительно у физлиц для личных нужд выводит из-под проверки только держателей патента — для разрешения на работу такой оговорки нет.





Граждане Беларуси и члены их семей выведены из-под п. 9.1 ст. 5 и из-под «доходных» оснований аннулирования РВП и ВНЖ. У граждан остальных стран ЕАЭС такого исключения нет.