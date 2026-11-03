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Ольга Ярская
Маркетплейсы
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Налоговой хотят разрешить блокировать продажи на маркетплейсах за неявку на допрос. Чек-лист для бухгалтера и селлера. Разбор законопроекта

Законопроект № 617-9 предлагает дать налоговой право останавливать продажи на маркетплейсе, если продавец не явился на допрос или не сдал документы. Госдума приняла его в первом чтении 29 октября 2026 года.

2 открытия

Разбор законопроекта

В пояснительной записке изменения для маркетплейсов описаны одной фразой:

«Наделение цифровых платформ отдельными функциями налогового администрирования в части обеспечения информационного взаимодействия между налоговым органом и партнером цифровой платформы».

— Пояснительная записка к законопроекту № 617-9. По факту законопроект предлагает четыре новые нормы НК РФ:

Что предлагает законопроект

Норма

Суть

Блокировка продаж

ст. 77.1

По поручению инспекции все площадки за 2 дня скрывают карточки и прекращают приём заказов

Площадка ищет риски

ст. 86.6

По перечню ФНС; 30 дней на опровержение, затем сообщение уходит в инспекцию

Кабинет на площадке — канал связи с ФНС

п. 4 ст. 31, ст. 90, 93

Вызов на допрос и требование считаются полученными через 3 дня

Штраф площадке

ст. 129.17

100 000 руб. за неисполнение поручения или обязанностей по ст. 86.6

От требования до блокировки ·
От требования до блокировки · ст. 31 и 77.1 НК РФ в редакции законопроекта

Блокировка начинается не с долга, а с требования, которое никто не прочитал в кабинете площадки.

Критерии: когда продажи могут остановить

Нормы законопроекта касаются всех продавцов на маркетплейсах — физических и юридических лиц (ИП , ООО).
Факт долга перед бюджетом значения не имеет.

Основание

Когда могут заблокировать

Как снять

Неявка на допрос

В течение месяца после даты явки

Явиться

Не сданы документы по требованию

Через 3 дня — 1 месяц после срока

Сдать документы

Источник: п. 3–5 ст. 77.1 НК РФ в редакции законопроекта. На снятие блокировки уйдёт до 4 дней: до 2 дней на поручение инспекции и до 2 дней на исполнение площадкой.

Вступление в силу — через 9 месяцев после опубликования (ч. 3 ст. 11 законопроекта). Если законопроект примут в конце 2026 года — примерно осенью 2027 года.

Риски

Кабинет на площадке может вести владелец, менеджер, SMM-специалист или подрядчик. У бухгалтера доступа может не быть, а документ через 3 дня уже считается полученным.

Риск

Последствие

Требование «получено», но никто его не видел

Пропущен срок явки или ответа

Блокировка сразу на всех площадках

Продажи останавливаются полностью

Потеря рейтинга и места в поиске

После разблокировки не восстанавливаются

Комитет по бюджету и налогам видит те же риски:

«Указанная мера фактически представляет собой приостановление деятельности налогоплательщика в отсутствие реальной обязанности перед бюджетом».

— Заключение Комитета Госдумы по бюджету и налогам, п. 1.4

Комитет также напоминает: налоговый контроль ведут только налоговые органы (п. 1 ст. 82 НК РФ), а не площадки.

Последствия: чего ожидать, если законопроект примут

Концепцию законопроекта поддержали Комитет Госдумы по бюджету и налогам, Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Общественная палата РФ. Нормы для маркетплейсов комитет предлагает доработать.

Норма

В текущей редакции

Если учтут позицию комитета

Блокировка (ст. 77.1)

Продажи останавливают на всех площадках

Механизм исключат

Площадка ищет риски (ст. 86.6)

С штрафом 100 000 руб. для площадки

Только обмен информацией

Кабинет (п. 4 ст. 31)

Документ получен через 3 дня

Вспомогательный канал с дублем в ЛК налогоплательщика, ТКС или на Госуслугах

Позиция комитета — рекомендация, а не решение. Окончательный текст станет известен после второго чтения 19 ноября 2026 года.

Что делать уже сейчас

Чек-лист для бухгалтера и селлера на случай принятия законопроекта:

☐ Составьте список площадок, на которых торгует клиент. Блокировка коснётся всех сразу.

☐ Выясните, кто реально ведёт кабинет продавца, и назначьте ответственного за ежедневную проверку сообщений. Закрепите это письменно.

☐ Дайте бухгалтеру доступ к кабинету продавца или настройте пересылку сообщений от налоговой.

☐ Проверьте, что ЛК налогоплательщика и ТКС работают, а требования из них кто-то читает.

☐ Сверьте данные площадки о продажах с выручкой в учёте и декларациях. Расхождения — первый кандидат в «риски».

☐ Заложите в план запас денег на несколько дней простоя продаж.

☐ Следите за законопроектом в досье законопроекта № 617-9: второе чтение назначено на 19 ноября 2026 года.

Сохраните материал, чтобы владеть актуальными данными после второго чтения. Подписывайтесь на t.me/taxbeauty: я разбираю налоговые изменения по первоисточникам и после 19 ноября 2026 года расскажу, что осталось в тексте законопроекта.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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