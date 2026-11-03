Налоговой хотят разрешить блокировать продажи на маркетплейсах за неявку на допрос. Чек-лист для бухгалтера и селлера. Разбор законопроекта

Разбор законопроекта
В пояснительной записке изменения для маркетплейсов описаны одной фразой:
«Наделение цифровых платформ отдельными функциями налогового администрирования в части обеспечения информационного взаимодействия между налоговым органом и партнером цифровой платформы».
— Пояснительная записка к законопроекту № 617-9. По факту законопроект предлагает четыре новые нормы НК РФ:
Что предлагает законопроект
Норма
Суть
Блокировка продаж
ст. 77.1
По поручению инспекции все площадки за 2 дня скрывают карточки и прекращают приём заказов
Площадка ищет риски
ст. 86.6
По перечню ФНС; 30 дней на опровержение, затем сообщение уходит в инспекцию
Кабинет на площадке — канал связи с ФНС
Вызов на допрос и требование считаются полученными через 3 дня
Штраф площадке
ст. 129.17
100 000 руб. за неисполнение поручения или обязанностей по ст. 86.6
Блокировка начинается не с долга, а с требования, которое никто не прочитал в кабинете площадки.
Критерии: когда продажи могут остановить
Нормы законопроекта касаются всех продавцов на маркетплейсах — физических и юридических лиц (ИП , ООО).
Факт долга перед бюджетом значения не имеет.
Основание
Когда могут заблокировать
Как снять
Неявка на допрос
В течение месяца после даты явки
Явиться
Не сданы документы по требованию
Через 3 дня — 1 месяц после срока
Сдать документы
Источник: п. 3–5 ст. 77.1 НК РФ в редакции законопроекта. На снятие блокировки уйдёт до 4 дней: до 2 дней на поручение инспекции и до 2 дней на исполнение площадкой.
Вступление в силу — через 9 месяцев после опубликования (ч. 3 ст. 11 законопроекта). Если законопроект примут в конце 2026 года — примерно осенью 2027 года.
Риски
Кабинет на площадке может вести владелец, менеджер, SMM-специалист или подрядчик. У бухгалтера доступа может не быть, а документ через 3 дня уже считается полученным.
Риск
Последствие
Требование «получено», но никто его не видел
Пропущен срок явки или ответа
Блокировка сразу на всех площадках
Продажи останавливаются полностью
Потеря рейтинга и места в поиске
После разблокировки не восстанавливаются
Комитет по бюджету и налогам видит те же риски:
«Указанная мера фактически представляет собой приостановление деятельности налогоплательщика в отсутствие реальной обязанности перед бюджетом».
— Заключение Комитета Госдумы по бюджету и налогам, п. 1.4
Комитет также напоминает: налоговый контроль ведут только налоговые органы (п. 1 ст. 82 НК РФ), а не площадки.
Последствия: чего ожидать, если законопроект примут
Концепцию законопроекта поддержали Комитет Госдумы по бюджету и налогам, Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Общественная палата РФ. Нормы для маркетплейсов комитет предлагает доработать.
Норма
В текущей редакции
Если учтут позицию комитета
Блокировка (ст. 77.1)
Продажи останавливают на всех площадках
Механизм исключат
Площадка ищет риски (ст. 86.6)
С штрафом 100 000 руб. для площадки
Только обмен информацией
Кабинет (п. 4 ст. 31)
Документ получен через 3 дня
Вспомогательный канал с дублем в ЛК налогоплательщика, ТКС или на Госуслугах
Позиция комитета — рекомендация, а не решение. Окончательный текст станет известен после второго чтения 19 ноября 2026 года.
Что делать уже сейчас
Чек-лист для бухгалтера и селлера на случай принятия законопроекта:
☐ Составьте список площадок, на которых торгует клиент. Блокировка коснётся всех сразу.
☐ Выясните, кто реально ведёт кабинет продавца, и назначьте ответственного за ежедневную проверку сообщений. Закрепите это письменно.
☐ Дайте бухгалтеру доступ к кабинету продавца или настройте пересылку сообщений от налоговой.
☐ Проверьте, что ЛК налогоплательщика и ТКС работают, а требования из них кто-то читает.
☐ Сверьте данные площадки о продажах с выручкой в учёте и декларациях. Расхождения — первый кандидат в «риски».
☐ Заложите в план запас денег на несколько дней простоя продаж.
☐ Следите за законопроектом в досье законопроекта № 617-9: второе чтение назначено на 19 ноября 2026 года.
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