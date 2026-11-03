Налоговой хотят разрешить блокировать продажи на маркетплейсах за неявку на допрос. Чек-лист для бухгалтера и селлера. Разбор законопроекта

Критерии: когда продажи могут остановить

Нормы законопроекта касаются всех продавцов на маркетплейсах — физических и юридических лиц (ИП , ООО).

Факт долга перед бюджетом значения не имеет.

Основание Когда могут заблокировать Как снять Неявка на допрос В течение месяца после даты явки Явиться Не сданы документы по требованию Через 3 дня — 1 месяц после срока Сдать документы

Источник: п. 3–5 ст. 77.1 НК РФ в редакции законопроекта. На снятие блокировки уйдёт до 4 дней: до 2 дней на поручение инспекции и до 2 дней на исполнение площадкой.

Вступление в силу — через 9 месяцев после опубликования (ч. 3 ст. 11 законопроекта). Если законопроект примут в конце 2026 года — примерно осенью 2027 года.